TEST Audi SQ8 4.0 TFSI – Ve znamení kacířské myšlenky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Ke cti návrhářům slouží, že místo trochu neforemných oblud v podobě BMW X6 a Mercedesu GLE kupé , jež podlehly módě tzv. SUV kupé, s macatými a nepříliš pohlednými zadky nakreslili u Audi vlastně docela běžné sportovně-užitkové auto s karoserií připomínající velký hatchback. Záď s protaženými a spojenými světlomety se neokoukala ani téměř šest let od zahájení výroby.

Kombinaci nízkého bočního profilu pneumatik s velkými a těžkými ráfky na některých nedokonalostech nedokázalo zkrotit ani vzduchové odpružení. Sem tam se proto od podvozku ozvala rána, občas jsem za volantem trochu trpěl kvůli ostrým rázům. To bych si přitom u takového auta rád odpustil…

V tomhle případě si ovšem myslím, že o palec menší ráfky by minimálně na českých silnicích byly vhodnější. Zimní gumy měly o chlup vyšší boční profil (285/40), zřejmě by proto dokázaly nerovnosti tlumit lépe. Na letních pneumatikách už cestovní komfort nebyl úplně dokonalý, což je u SUV s cenovou čtyři miliony docela problém.

U osmiválce 4.0 TFSI mě navíc trochu deptala prodleva v nižších patrech otáčkoměru, pravděpodobně daná standardním mild-hybridem. V běžném jízdním režimu motoru totiž chvíli trvalo než zareagoval na sešlápnutí plynového pedálu. Při prudším zrychlení jsem si občas připadal, jako bych první sekundu šlapal pravou nohou do prázdna. U takhle silného agregátu bych si představoval temperamentnější odezvu.

S ním jsem před pěti lety absolvoval výlet z Prahy do Olomouce a zpátky. A aniž bych se loudal, dokázal jsem tuhle trasu zvládnout asi za 8,5 l/100 km. Dynamika přitom byla na podobné úrovni, zvuk navzdory písmenům TDI přitom oplýval klasickou osmiválcovou kakofonií. U luxusního gran turisma, kterým ve své podstatě SQ8 vlastně je, bych si proto klidně dokázal představit pořádný vznětový motor. Na „sportování“ tu totiž je ultimátní RS Q8.

Závěr

Benzinový motor mi u sportovně laděného auta dává větší smysl. Tedy téměř vždy. U podobných mastodontů bych si pod kapotou totiž dokázal představit i adekvátně velký diesel s větším rozsahem využitelných otáček. Po stránce dynamiky by na tom naftový motor byl velmi podobně, přitom byste se mohli těšit z pohodlí dlouhého dojezdu na jedno tankování. A také byste na každých sto ujetých kilometrů ušetřili několik stovek na palivu (ne že by to v těchto cenových patrech někoho extra zajímalo).

To ovšem neznamená, že bych aktuální Audi SQ8 haněl. Když se dostane do tempa, dokáže opravdu zajímavé věci. Zvlášť v kombinaci s příplatkovými aktivními stabilizátory, do kterých určitě investujte. Povýšíte tím jízdní vlastnosti na další úroveň.

Nejlevnější verze modelu 2.152.900 Kč (45 TDI 3.0/170 kW quattro) Základ s testovaným motorem 2.924.900 Kč (4.0 TFSI/373 kW quattro) Testovaný vůz bez příplatků 2.924.900 Kč (4.0 TFSI/373 kW quattro) Testovaný vůz s výbavou 4.029.100 Kč (4.0 TFSI/373 kW quattro)

Plusy

Atraktivní design

Prostorná kabina

Moderní technologie osvětlení

Skvělá dynamika

Na poměry třídy vynikající jízdní vlastnosti

Minusy