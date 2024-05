Amerika za pět let zavede systém, který je v Evropě normou už roky

Stovkám úmrtí a desetitisícům zranění má předejít samočinné nouzové brzdění, které v USA bude v nových autech do 4,5 tuny povinné od září 2009. V Evropě ho auta musí mít od července 2022.

Bezpečnostní předpisy Spojených států jsou v lecčem před Evropou, např. třetí brzdové světlo tam bylo jako povinnost zavedeno od roku 1986 a couvací kamera od roku 2018. Jeden systém, který je v Evropě povinný pro nově homologovaná auta od července 2022 a v realitě jím většina aut byla vybavena už mnoho let předtím, však v USA bude nařízeným standardem až od září roku 2029.

Jde o samočinné nouzové brzdění, tedy systém, který v případě hrozící kolize zastaví anebo alespoň zásadně zpomalí vozidlo, čímž srážce předejde či přinejmenším významně zmírní její následky. Jedním dechem je třeba dodat, že tento systém je běžnou součástí aut v USA už dnes, podobně jako v Evropě; legislativa tam „jen“ dohání skutečný stav většiny světa nových aut.

Systém bude muset muset dokázat zabránit srážce s vozidlem vpředu do rychlosti jízdy 62 mph (100 km/h). Bude muset detekovat chodce za denního světla i v noci a bude muset být aktivní, tedy schopný začít samočinně brzdit, do rychlosti 90 mph (145 km/h) při hrozící srážce s vozidlem a do rychlosti 45 mph (72 km/h) při hrozící srážce s chodcem.

Samočinné nouzové brzdění bude povinné pro kategorii lehkých vozidel, což jsou v USA všechna do celkové hmotnosti 10 tisíc liber (4.536 kg). Zavedení nového pravidla je součástí Federálního standardu bezpečnosti vozidel č. 127 a podle NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) jeho povinná instalace zachrání nejméně 360 životů a předejde nejméně 24 tisícům zranění ročně.