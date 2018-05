Tohle je Ford C-Max Sport: Švihácké MPV, co umí jet na dva válce

Velkoprostorové automobily dnes už Evropany tolik netáhnou, dávají raději přednost různým crossoverům a SUV. Patrné je to i na výsledcích Ford C-Max, jehož evropské prodeje loni meziročně klesly o 17 %. Ford chce ale zájem o toto MPV oživit, a tak ho uvádí v nové verzi Sport.

Ford C-Max Sport tak má poskytnout to, co si s velkoprostorovými automobily často nespojíme – více stylu. Vyjádřeno je to v tomto případě černě lakovanými detaily karoserie, ať už kryty vnějších zpětných zrcátek nebo střechou. Černě orámovaná jsou také světla.

Naopak dolní část nárazníku nebo boční prahy jsou lakovány barvou karoserie. Specialitou je i výraznější střešní spoiler nebo výrazná 17palcová kola z lehkých slitin, které alternativně mohou nahradit osmnáctky.

Sportovním stylem je okořeněn také interiér, kde najdete sportovní volant nebo sportovní sedačky. Všech pět sedadel je čalouněno odolným materiálem, který je schopný si poradit snad se vším, co na něj dětští pasažéři hodí. Kombinuje černou barvu s šedým prošíváním.

To je však ze sportovních prvků vlastně všechno, konkrétně nabídka motorů rozhodně není omezena jen na nejsilnější verze. K dispozici je tak i nový litrový tříválec s vypínáním jednoho válce, C-Max Sport tak zvládne jezdit jen na dva válce. Systém zvládne vypnout nebo sepnout válec za pouhých 14 milisekund, což je dvacetkrát rychleji než mrknutí oka, přičemž speciální řešení potlačují vibrace, aby o tomto kroku posádka vlastně vůbec nevěděla.

K dispozici budou dvě verze 1.0 EcoBoost, a to s výkonem 73 kW, respektive 92 kW. Obě budou nově vybaveny filtrem pevných částic, který se v souvislosti s přísnějšími emisními normami stávají stále častějším řešením i u benzinových agregátů. Spárovány budou s šestistupňovým manuálem.

Dále bude k dispozici zážehový motor 1.5 EcoBoost ve verzích se 110 kW a 132 kW, přičemž slabší z nich nabídne výběr mezi šestistupňovým manuálem a automatem, zatímco u toho silnějšího bude samočinná převodovka standardem. Turbodiesely pak zastoupí 1.5 TDCi s novým systémem selektivní katalytické redukce pro snížení emisí dusíku a 2.0 TDCi. Patnáctistovka nabídne výběr mezi 70 kW a 88 kW, zatímco dvoulitr mezi 110 kW a 125 kW.

Na českém trhu je v tuto chvíli C-Max Sport dostupný pouze s dvěma motory. Tříválec 1.0 EcoBoost (92 kW) s manuálem pořídíte za 473.990 korun, 1.5 EcoBoost (110 kW) s manuálem za 504.990 korun. Výbava zahrnuje mlhovky, zadní parkovací čidla, dešťový a světelný senzor, multimediální systém SYNC nebo manuální klimatizaci. Natažený Grand C-Max v tomto provedení dostupný není.