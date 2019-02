Audi chce dál šetřit. Zruší deset procent manažerských pozic

"Jedno je jasné, naše náklady jsou moc vysoké," řekl listu Schot. "Máme dnes ve firmě moc vedoucích pracovníků," dodal.

Ve snaze zlepšit hospodaření přichází nový předseda představenstva s drastickým úsporným programem, píše deník. Schot v čele představenstva Audi v prosinci oficiálně nahradil Ruperta Stadlera a nyní zopakoval, že firma chce do roku 2022 ušetřit 15 miliard eur (téměř 385 miliard Kč).

Už v prosinci automobilka sdělila, že do roku 2023 investuje 14 miliard eur do elektromobility, digitalizace a autonomního řízení. Hrozí totiž, že by mohla v rámci koncernu Volkswagen přijít o pozici vývojového centra.

Volkswagen již dříve oznámil, že chce vyvíjet elektrododávky, pick-upy a později i samořízené vozy a osobní elektroauta společně s Fordem a dalšími konkurenty.