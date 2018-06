Harley-Davidson bude nejspíš zdražovat. Důvod je jednoduchý  

Zvýšení nákladů na výrobu i dovoz motocyklů do Evropy se podle společnosti mohou promítnout i do cen strojů. ČTK to řekl výkonný ředitel Harley-Davidson pro strategické trhy Martin Heřmanský. Zda se zvýšené náklady dotknou pouze koncových zákazníků, nebo je společnost rozloží mezi více zdrojů, zatím výrobce neuvedl.

Evropská komise počítá se zavedením cel ve výši 25 procent na zboží v celkové hodnotě 2,8 miliardy eur (téměř 72 miliard Kč) za rok. Návrh komise by se měl týkat mimo jiné i dovozu motocyklů, oblečení nebo whisky. Cla by měly začít platit od 1. července.

"Pokud budou odvetné tarify uplatněny, tak to může mít dopad jak na ceny našich výrobků, tak i na naše prodeje, profitabilitu a profitabilitu dealerů," řekl Heřmanský. Společnost podle něj současnou situaci analyzuje a vyhodnocuje několik možností, jak bude dál postupovat. Podrobně ale kroky komentovat nechtěl.

Unijní opatření vůči USA jsou naplánovaná tak, aby zhruba pokryla škody, které Evropské unii americkým krokem vzniknou. Americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent vstoupila v platnost 23. března. EU z nich měla výjimku, ta ale k 1. červnu vypršela.

Vedení Harley-Davidson v dubnu ve Spojených státech uvedlo, že americkou vládou zavedená cla na hliník a ocel letos firmě zvýší náklady o 15 milionů dolarů (332 milionů Kč) na celkem 20 milionů dolarů. Kromě cel se Harley-Davidson potýká i s rostoucími cenami surovin.

Legendární americká motorkářská značka Harley-Davidson loni prodala v České republice rekordních více než 500 motorek, což je podle firmy nejvyšší číslo od uvedení značky na český a československý trh v roce 1924. V červenci značka uspořádá v Praze oslavy 115 let od založení firmy . Na pražské Výstaviště v Holešovicích by se mělo sjet více než 60.000 motorkářů a dalších nadšenců slavné americké značky.