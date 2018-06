Na oslavy Harley-Davidson se do Prahy sjede na 60 tisíc motorkářů

Oslavy, které se uskuteční od 5. do 8. července na výstavišti v Holešovicích, by měly do veřejných rozpočtů přinést zhruba 550 milionů korun. Program oslav organizátoři představili na tiskové konferenci.

"Museli jsme vybrat místo s dobrou infrastrukturou, ubytovacími kapacitami, vhodnými prostory a silnou motocyklovou tradicí. Ale chtěli jsme také místo, které bude mimořádně atraktivní a přitažlivé," vysvětlil výběr pořadatelského města oslav manažer společnosti Trevor Barton. Podle náměstkyně pražské primátorky Evy Kislingerové by kromě financí měla mít akce také pozitivní vliv na prezentaci Česka ve světě.

Během oslav bude vystaveno přes 150 modelů Harley-Davidson od roku 1914 až po současnost. Součástí akce budou i sobotní spanilé jízdy motocyklistů v ulicích hlavního města. Další program podle organizátorů obstarají mimo jiné také čtyři hudební scény, charitativní dražby nebo mistrovství Evropy v thajském boxu. Organizátoři nabídnou také poznávací prohlídky do různých turistických míst ve Středočeském kraji.

Rozpočet akce je téměř 100 milionů korun. Středočeský kraj podpořil oslavy dotací deset milionů korun, což vyvolalo kritiku ze strany opozice. Ta dotaci označila za plýtvání veřejnými penězi, když kraj poskytuje tak vysokou částku soukromému subjektu na akci, která se koná v hlavním městě. Praha se na oslavách spolupodílí pěti miliony korun.

V Praze už 90 let působí nejstarší motorkářský klub značky na světe. Prodej motocyklů Harley-Davidson na českém a slovenském trhu loni vzrostl o 31 procent na 858 strojů, z toho 549 motorek se prodalo přímo v Česku. Společnost očekává, že letos by poptávka po motocyklech této značky měla dále růst.