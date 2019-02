Mladá hasička pět let neřídila, teď usedla do Tatry 6x6. A na smykové desce všem vytřela zrak

Hodně zajímavé video se o víkendu objevilo na sociálních sítích Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava . Součástí je polygon a samozřejmě i smyková deska, na kterou byla tentokrát připravena Tatra Phoenix 6x6

A aby to bylo ještě zajímavější, za volant usedla mladičká dobrovolná hasička Monika. Čím je to tak zajímavé? Pět let neseděla za volantem, nikdy neřídila nákladní automobil a nikdy neabsolvovala jízdu na smykové desce.

Monika si ale vedla mimořádně dobře a svou jízdou doslova bořila mýty. Při všech třech jízdách totiž všem přítomným vytřela zrak a slov chvály se jí dostává i v komentářích.píší instruktoři z ostravského centra.

Jen se podívejte sami v přiloženém videu, jak si dobrovolná hasička s krocením obrovského nákladního vozu poradila. Za nás klobouk dolů!