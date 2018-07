Hot-hatch od Ferrari? V digitálním světě je možné vše  

Srdce nezávislých automobilových designérů bijí pro tu kterou značku. Jihokorejec Taekang Lee překládá vizi, jak by mohl vypadat hot-hatch se vzpínajícím se koníkem ve znaku. S největší pravděpodobností se ničeho podobného nikdy nedočkáme, to spíš uvidíme SUV a plně elektrický hypersport. Ale představa je to... přinejmenším zajímavá.

Současná vyspělá počítačová technika jí navíc dává takřka reálnou podobu. Jak moc se tyto fotky liší od jakýchkoli retušovaných firemních, byť jiných značek? Rudý hatchback pochopitelně v reálu neexistuje... Trojrozměrné virtuální modely byly vytvořeny v programu Autodesk Alias. Kreativec ze Soulu se evidentně nechal inspirovat sériovým GTC4Lusso , jen ho patřičně. Jen škoda, že se nezabýval i interiérem. To by bylo něco!

Malý (případně kompaktní, Lee žádné předpokládané rozměry neudal) ostrý hatchback z Maranella je samozřejmě krásný nesmysl. Co by jej čistě teoreticky mohlo pohánět? Ostrý vidlicový šestiválec 2,9 l se dvěma turby z vývoje Ferrari přece dává sílu nadupaným alfám romeo. A co nedávno zveřejněný patent na čtyřválec s elektrickým kompresorem? No... Není od věci se občas trochu zasnít.

Lee odhalil i návrhy patřičně okřídlených a rozšířených soutěžních a závodních verzí. Pravda, Na tyhle kratochvíle má koncern Fiat Abarth a vzpomínanou Alfu Romeo, když už Sergio Marchionne nechal padnout Lancii... Ale vlastně proč ne? I vozy značky z Maranella startovaly v rallye, byť šlo o supersporty. Vize pro dobývání vavřínů, pravda, už nevypadají tak roztomile jako původní návrhy, ale o to tady přece nejde.

Pravda, kompakt v ceně dejme tomu nějakých 1,3-1,75 milionu korun by asi byl trochu hazardováním s prestiží značky. Manželky majitelů supersportů s ním asi na nákupy jezdit nebudou. Třeba na klikaté okresky s hladkým povrchem by se ovšem hodil, že?

Taekang Lee