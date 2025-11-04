Chevrolet Camaro a jeho logo: Skutečně vypadá jako francouzská vlajka?
Americký sportovní vůz z takzvané kategorie pony cars je bez debat jednou z automobilových legend Ameriky. Kromě mnoha zajímavostí zaujme i svým specifickým logem.
Červená, modrá a bílá jsou barvy, které najdete na vlajkách zemí 29 různých států, včetně České republiky. Jejich rozložení ale bývá různé. Pokud se zaměříme na logo Chevroletu Camaro, pak asi nejvíce připomíná francouzskou vlajku. Ve skutečnosti jsou ale barvy na zástavě země galského kohouta a na logu amerického pony car jinak rozloženy.
V případě camara logo začíná červenou, za níž následuje bílá a poté modrá. U francouzské vlajky je to opačně. Barvy začínají modrou a končí červenou. Camaro se zrodilo v roce 1967. Tehdy se Chevrolet snažil své modely pojmenovávat tak, aby název začínal písmenem C. V nabídce tak bylo caprice, chevelle a třeba i slavné corvette. Snaha v tomhle trendu pokračovat vedla k označení nového sportovního modelu camaro. Jméno bylo údajně odvozeno od francouzského slova camarade, což znamená přítel, ale také soudruh nebo soudružka.
Emblém s trojicí barev najdete na všech generacích camara s výjimkou páté. Tedy předposlední. Druhým důvodem emblému může být skutečnost, že v době uvedení prvního camara se Chevrolet snažil dávat každému svému modelu specifický znak.
Barvy francouzské vlajky ale mohou mít ještě jeden důvod. Zakladatel automobilky Chevrolet Louis Chevrolet byl původem Francouz. To je ale jen taková naše domněnka.
Zdroj: intennetový portál Jalopnik, Wikipedia Foto Chevrolet