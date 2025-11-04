Suzuki Jimny jako jeden z nejmenších obytňáků světa. Přitom se v něm vyspí dva dospělí
Malý japonský off-road není nejlepší platformou pro obytnou přestavbu. Nebo minimálně ne na první pohled, jak dokazuje příklad z Japonska.
Aktuální Suzuki Jimny je na stránkách Auto.cz jedním z nejpopulárnějších témat. Nemenší oblibě se těší obytné vozy a vše s nimi spojené. A co teprve, když se obě věci spojí dohromady. Kombinace japonského off-roadu s délkou pouze 3,48 metru a nástavby pro přespání přitom nemusí dopadnout tragicky. Minimálně se nás o tom snaží přesvědčit japonská společnost White House Camper, jejíž název zřejmě odkazuje na tradiční sídlo amerických prezidentů.
Zmíněná forma na autosalonu v Tokiu v sekci věnované obytným vozům představila velmi zajímavou sestavu. Nutno dodat, že nevychází z původního provedení s jedním párem dveří, ale z pětidveřové varianty, která se do Evropy ani nestihla oficiálně dovážet. V Japonsku se jmenuje Jimny Nomade a ve White House Camper ji využili zejména kvůli rozměrům. Na menší provedení by totiž nebylo možné instalovat střešní stan o rozumné velikosti.
Téměř 3,9 metru dlouhé terénní suzuki se díky střešní ložnici pyšní lůžkem o rozměrech 202 x 108 centimetrů, což dovoluje přenocování dvěma štíhlejším dospělým dobrodruhům. Stanu chybějí klasické boční schůdky, do postele se proto dostanete pomocí žebříku přidělaného k pátým dveřím. Vystavený exemplář má navíc také průchod skrze střechu, takže se uvnitř auta můžete i postavit a třeba se převléknout. Samotný stan se ovládá manuálně, což je u podobných řešení naprosto obvyklé.
Navzdory obytné střešní nástavbě Suzuki Jimny neztrácí nic ze svých terénních schopností. Mrštný kamzík s atmosférickým čtyřválcem o objemu 1,5 litru a výkonu 75 kilowattů díky pohonu všech kol a světlosti 210 milimetrů projede ledacos. Do zavazadelníku o objemu 211 litrů toho ovšem moc nenaskládáte.
Cenu samostatného stanu společnost White House Camper, neuvádí, známe ale částku, za kterou prodává celkový balíček včetně samotného auta.
Za model s pětistupňovou manuální převodovkou japonští zájemci zaplatí 3.894.000 jenů, což je asi 533 tisíc korun. Za verzi s automatem si připlatí pouze 15.000 Kč. Mezi dalšími příplatky figurují například LED světlomety (11.570 Kč) či bílá metalíza za 4500 korun.
Zdroj: White House Camper a Motor1, foto: Motor1, video: auto.cz