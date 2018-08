Modernizovaný Hyundai i20 vstupuje na český trh. Zatím v jediné verzi  

Hyundai uvádí na trh modernizované provedení modelu i20, hatchbacku uvedeného v současné druhé generaci v roce 2014. Automobil je však u nás v tuto chvíli dostupný v jediné verzi, se zážehovou atmosférickou dvanáctistovkou o výkonu 55 kW a manuální převodovkou stojí 299.990 korun.

Cena se týká akčního modelu Best of Family, nabídka se vztahuje na automobily objednané do 31. srpna letošního roku nebo do odvolání. Cenu lze přitom dále snížit akční odměnou, Hyundai vám strhne pětistovku z ceny za každý rok, kdy vlastníte řidičský průkaz, a za každý rok, kdy vlastníte vůz Hyundai.

Výbava Best of Family je pevně stanovená. Zahrnuje centrální zamykání s dálkovým ovládáním, manuální klimatizaci, rádio, kožený multifunkční volant nebo šest airbagů. Dostanete též elektrické ovládání předních oken i vyhřívaných vnějších zpětných zrcátek nebo manuální klimatizaci.

Připlatit si lze pouze za metalický lak (+13.900,-), nemetalický bílý lak (+2.900,-), 15palcová kola z lehkých slitin (+10.000,-) nebo vybrané příslušenství, jako je bezpečnostní sada s výstražným trojúhelníkem, autolanem, lékárničkou a dalšími prvky (+1.199,-), rezervní kolo (+1.790,-) nebo velurové podlahové rohože (+990 Kč).

Nabídka však jistě není konečná. Později budou k dispozici i další motory, na premiéře auta Hyundai potvrdil příchod tříválce 1.0 T-GDI se 74 nebo 88 kW (nově s filtrem pevných částic) a silnější verze 1.2 s 62 kW. K dispozici bude i čtrnáctistovka naladěna na 74 kW.

Modernizovaný Hyundai i20 poznáte podle nově tvarované masky chladiče ve stylu Santa Fe nebo upravených světlometů. Vedle pětidveřové verze i20 existuje také třídveřový model (i20 Coupé) a oplastovaný hatch (i20 Active).