Hyundai představuje revoluční technologii solárního nabíjení. Chce vyzrát na emise

Středobodem nové technologie Hyunda Motor Group jsou solární panely pro výrobu elektrické energie integrované do střechy nebo kapoty vozidla. Jejich cílem je dodatečnou energií zvýšit hospodárnost a prodloužit dojezd automobilu nejen s elektromotory a hybridními systémy, ale i jednotkami spalovacími.

Solární nabíjení podpoří hlavní zdroj hnací síly vozidla. Sníží se tak nejen spotřeba paliva (případně elektrické energie), ale hlavně i emise CO2. Aktuálně korejský koncern vyvíjí tři druhy střešních solárních systémů. První generaci představuje systém na bázi křemíku, druhou tvoří částečně průhledný střešní solární systém a konečně u třetí generace jsou aplikovány lehké solární kapoty, případně víka zavazadelníku.

První generace najde uplatnění u hybridů a je složena z velkosériově vyráběných křemíkových solárních panelů, které jsou připevněny ke střeše. Systém dokáže za den nabít akumulátory na 30 až 60 procent jejich kapacity, možnosti se pochopitelně liší v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Částečně průhledného střešního solárního systému se prvně dočkáme u aut se spalovacími motory. Panely jsou v tomto případě integrovány do panoramatického střešního okna a zachovávají tak průhlednost a zároveň plní svou funkci. Takový systém u aut se spalováky má hlavně vyzrát na zpřísňující se emisní normy, jelikož sníží emise CO2 a tím i flotilové emise obou značek.

Lehké solární kapoty a víka kufru jsou hudbou vzdálenější budoucnosti, zatím probíhá jejich zkušební studie a využití mají najít v ekologických motorech. Systémy jsou tvořeny ze solárních panelů, elektronické řídicí jednotky a akumulátorů. Energie je vyráběna působením slunečního záření na povrch solárních panelů, tedy dnes již dobře známý proces, při kterém fotony slunečního světla uvolňují v křemíkových článcích elektrony.

Pokud je dané vozidlo vybaveno 100W solárním panelem, vyrobí za letního poledne s intenzitou záření 1000 W/mza hodinu až 100 Wh elektrické energie. Elektronická řídicí jednotka přitom zajišťuje úlohu měniče a disponuje funkcí MPPT (Maximum Power Point Tracking), která regulací napětí a proudu zvyšuje účinnost výroby elektrické energie solárním panelem.

Proud z tohoto procesu je měničem přeměňován na standardní napětí a následně ukládán do akumulátorů, nebo využíván ke snížení zatížení generátorů střídavého proudu vozidla. Hyundai přitom při vývoji nemyslel jen na účinnost, ale i design tak, aby systémy do nových modelů co nejelegantněji zakomponoval.

Koncern Hyundai Motor Group využije první generaci své nové technologie na vozech až po roce 2019, do té doby má ještě dostatek času na testování a odladění.