V tomto vraku jely děti na školní výlet! Podobných případů teď může být více

Pokud máte dítě ve škole či ve školce, jistě i vás se týkají občasné školní zájezdy. Ať už na školu v přírodě, nebo třeba jen jednodenní či vícedenní školní výlet. Právě výlety jsou zejména na konci školního roku častější než v jeho průběhu.

Přesně tak tomu bylo u jedné slovenské základní školy, která vyslala děti na školní výlet do České republiky, konkrétně do zoologické zahrady v Hodoníně. Z jakého města škola byla, tisková zpráva Policie České republiky – KŘP (Krajského ředitelství policie) Jihomoravského kraje neupřesňuje. A vlastně to není ani moc důležité.

Mnohem důležitější je průběh a hlavně to, co následovalo v cíli cesty. Až do příjezdu do ZOO v Hodoníně probíhala cesta bez problémů. Teprve tady ale nabral výlet nečekaný spád. Poté, co řidič autobusu děti s doprovodem vyložil před vstupem do ZOO, odjel autokar zaparkovat na nedaleké parkoviště. Při cestě měl ale smůlu, že ho zastavila hlídka dopravní policie. Ta v rámci plánované akce prováděla silniční kontroly zaměřené mimo jiné také na technický stav autobusů. Vzhledem k jejich vyšší četnosti z důvodu konce školního roku je to i pochopitelné.

Po zastavení autobusu následovala kontrola dokladů a u řidiče byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Doklady byly v pořádku a dechová zkouška vyšla negativní.

Poté přišla na řadu kontrola technického stavu autobusu, kde policisté odhalili závažné nedostatky. Jednak šlo o pokročilou korozi karoserie. Ta už byla v takovém stádiu, že karoserie byla dokonce prorezlá. Navíc v místě za vstupními dveřmi, kde se nachází příčná výztuha tvořící kostru karoserie. To ale nebylo zdaleka vše. Naprosto alarmující byla koroze kol, rovněž v pokročilém stádiu. Pokud by plechový disk při jízdě praskl, následky by byly patrně tragické. Možná ještě horší byl ale stav pneumatik. U jedné z nich policisté objevili odlepenou část běhounu/bočnice od kostry. Opět velmi nebezpečná závada.

Vzhledem k závažným závadám se policisté rozhodli autobus odstavit z provozu, a tedy jeho další jízda byla zakázána. Řidič dostal pokutu a zároveň byla stanovena kauce ve výši 100.000 korun. Případ byl postoupen do správního řízení, kde se jím bude zabývat příslušný správní úřad. A pro děti a jejich doprovod musel přijet náhradní autobus.

Zdroj: Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje, foto: Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje, video: Policie České republiky/auto.cz