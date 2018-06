Jak se vyhnout kolonám: Přinášíme tipy na objízdné trasy!

Meškání v kolonách vyjde českou ekonomiku na stamiliardy korun ročně. Před dvěma lety to Ústřední automotoklub ČR spočítal na 118 mld. Kč. Každým rokem částka roste zhruba o pět procent kvůli ušlému zisku nebo zbytečně propálenému benzinu. Lepší to nebude ani přes letošní prázdniny. Momentálně se staví 194 kilometrů nových dálnic a silnic 1. tříd. Nejvíc je to vidět v okolí Prahy, která na příjezdech denně stojí od Plzně na D5, od Ústí nad Labem na D8 a každodenních dvacet minut na královéhradecké D11. Jen na D1 se modernizuje čtyřicet kilometrů – podle Ředitelství silnic a dálnic je dokonce zázrak, že asfalt vydržel desítky let na nejvytíženější tepně v zemi.

Zjišťujte předem

Ministerstvo dopravy se dušuje, že pro urychlení dělá, co může. Ministr Dan Ťok žádá řidiče o shovívavost. „Musíme se hlavně zaměřit na urychlení výstavby, celá základní dálniční síť už měla dávno stát,“ není spokojen premiér Andrej Babiš.

Resort dopravy radí před jízdou zkontrolovat uzavírky na stránkách www.dopravniinfo.cz , kde plynou nepřetržité dopravní informace. Lze také volat na bezplatnou linku ŘSD 800 280 281. „Tam jsou operátoři připraveni poradit s průjezdností konkrétních tras,“ doplňuje ministr dopravy.

Dokončení v roce 2018 Úsek Km R1 D1 Přerov – Lipník 14,3 R2 D1 Hořice – Koberovice 6,5 R3 D1 Ostředek – Šternov 7,2 R4 D1 Jihlava – Velký Beranov 6,0 R5 D1 Velké Meziříčí – Lhotka 6,6 R6 D7 Postoloprty – Bitozeves 3,8 R7 I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou 2,5 R8 I/14 Nová Ves 0,1 R9 I/2 Kutná Hora, most 0,2 R10 I/20 Plzeň, most generála Pattona 0,2 R11 I/22 Strakonice 1,5 R12 I/34 Rouštany – Pohled 2,8 R13 I/38 Znojmo obchvat II 3,5 R14 I/53 Dobšice, průtah 2,1 R15 I/62 Děčín – Vilsnice 1,9 Celkem 59,2 Z toho 44,4 km dálnic

Potíž je ale ve faktu, že si nepomůžete ani na objízdných trasách. Ačkoliv ministerstvo avizovalo koordinaci s místními správami údržby, evidentně se to příliš nedaří – před dvěma lety dokonce Ťok odmítl poslat peníze na opravy silnic nižších tříd, pokud se hejtmani předem nedohodnou na opatřeních proti kumulaci uzavírek. Přesto jsou i dnes běžně rozkopané všechny tahy souběžně. Chcete objet dvacetiminutovou kolonu před Prahou na D11 přes Čelákovice, jak bylo roky zvykem? Smůla. Je tam semafor a na mladoboleslavské D10 zbořili most. Ostatně chybějící mosty jsou typické pro celý Středočeský kraj, který se dal houfně na jejich opravy. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová rozsáhlé uzavírky dopředu avizovala. „Pokud je most v havarijním stavu, nemá nosnost a musíme ho zavřít. Byl by obrovský průšvih, pokud bychom to neřešili,“ vysvětluje s tím, že předchozí vedení jednoznačně podcenila údržbu infrastruktury. Řidiči teď doplácejí na to, že se opravuje všude naráz.

Kudy objedete dálnici D1 ve směru na Brno

Úsek: 11 Modletice – 15 Všechromy (směr Praha)

Exit 21

Exit D0 – 82

1km

23 min/11 min

Opravy nejstaršího úseku D1 by měly pokračovat až do konce léta. I když zde jsou 3 + 2 pruhy, velmi často se tu především ve směru na Prahu tvoří kolony. Pokud míříte dále na Plzeň, opusťte D1 u Mirošovic a pokračujte na Velké Popovice, ze kterých jeďte po silnici 107 na Štiřín a Novou Hospodu. Tam se vydejte po 603 na Jesenici. Dále můžete pokračovat rovně do centra, nebo se napojit na Pražský okruh. Další možností je vypravit se přes Říčany a Uhříněves, kde ale budete také stát.

Pokud se dálnice zcela nezastaví, nesjíždějte, tedy pokud nemíříte na okruh. V exponovaných časech budou ucpané i ostatní příjezdy do města, dálnice D1 se přitom hned za zúžením opět rozšíří a nabídne až do centra jízdu minimálně ve třech pruzích.

Úsek: 34 Ostředek – 41 Šternov

Exit 29

Exit 49

12 km

39 min/12 min

Z dálnice odbočte u motorestu Naháč, odkud zamiřte na Chocerady. Tam se vydejte hned za cedulí ostře doprava, abyste po pár desítkách metrů opět zahnuli do úzké uličky na silnici 113 a Sázavu. Dovedla by vás až do Divišova, kdyby tam nebyla objížďka, naštěstí dobře značená. V Divišově jeďte po 111 na Český Šternberk. Po pěti kilometrech pak odbočte doprava na Zdebuzeves. Po pravé ruce budete míjet vyhlášené bistro U Rybiček. Pak se chvíli budete komíhat serpentinami po drobné silničce a následně už najedete na komunikaci 125, která vás dovede zpět k dálnici.

Členitým okolím Českého Šternberka nevede k D1 žádná rozumná objízdná paralela. Navíc se obáváme, že námi projetá trasa by se v případě komplikací také rychle ucpala. Sjíždějte jen v případě kolapsu.

Letos zahájené úseky Úsek Km 1. D1 Humpolec – Větrný Jeníkov 13,6 2. D1 Mirošovice – Hvězdonice 7,6 3. D1 Říkovice – Přerov 10,1 4. D3 Úsilné – Hodějovice 7,2 5. D3 Hodějovice – Třebonín 12,5 6. D6 Lubenec – obchvat 4,8 7. D7 Panenský Týnec – obchvat 3,5 8. D11 Hradec Králové – Smiřice 15,5 9. D11 Smiřice – Jaroměř 7,4 10. D35 Opatovice – Časy 12,6 11. D35 Časy – Ostrov 14,7 12. D46 Olšany, křižovatka 0,1 13. D48 Frýdek-Místek, obchvat 8,6 14. D48 Bělotín-Rybí, křižovatka 17,4 15. D49 Hulín–Fryšták 16,4 16. D55 Otrokovice, obchvat JV 3,1 17. D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 2,3 18. I/3 Olbramovice, přeložka 3,4 19. I/19 Chýnov 3,5 20. I/19 Kámen – obchvat 2,4 21. I/20 a I /231 Plzeň – křížení 1,0 22. I/21 Trstěnice – Drmoul 5,0 23. I/26 Stod – průtah 1,3 24. I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík 1,6 25. I/35 Střítež, křižovatka 0,7 26. I/38 Havlíčkův Brod, obchvat 4,1 27. I/41 Brno – zkapacitnění Dornych 1,3 28. I/42 Brno, okruh Žabovřeská I 1,8 29. I/55, Přerov – Předmostí, přejezd 1,4 30. I/68 Třanovice – Nebory 5,40 Celkem 190,3 Z toho 155,1 km dálnic

Úsek: 75 Hořice – 81 Koberovice

Exit 66

Exit 81

12 km

20 min/10 min

Po sjezdu z dálnice se vydejte po silnici 150 vlevo na Kutnou Horu. Po 650 metrech za cedulí Brzotice zabočte vpravo. Až do Varaždovy Lhotice pofrčíte jako po másle, tam udělejte vpravo hleď a pokračujte směr Hořice. Silnička se výrazně zúží, ale nabídne hezkou trasu přes hráz rybníka až k mostu přes opravovanou dálnici. Těsně před ní se vydejte doleva a vzápětí doprava na Koberovice. Jenže tady přijdou problémy: trasa vede pod legendárním dvoupatrovým Vojslavickým mostem. Před ním je kvůli rekonstrukci D1 semafor a o kus dál ještě jeden. Chvilku stojíme a pak už se přes Koberovice dostáváme zpět na dálnici.

Nebýt dvou semaforů, dal by se úsek objet krásně. Takto bohužel kvalita výrazně záleží na hustotě dopravy. Alternativou je absolvovat extra osm kilometrů a cestovat přes Ledeč nad Sázavou.

Úsek: 90 Humpolec – 104 Větrný Jeníkov

Exit 75

Exit 112

4 km

46 min/32 min

Pokud jste se vyhýbali předchozímu úseku mezi Hořicemi a Koberovicemi, objízdná trasa navazuje. Jinak sjeďte už u Koberovic exitem 75. Pak vás bude stejně jako v předchozím případě čekat Vojslavický most a dvojice semaforů. Následně se vydejte přes Koberovice a Speřice na Humpolec. Ve městě hledejte směr Světlá nad Sázavou a silnici 34. Asi po třech kilometrech odbočte v obci Rozkoš vpravo na 348 a Polnou. Zbývá projet Herálec a v Úsobí pak za zámkem a rybníkem jeďte rovně – silnice vás rychle dovede k dálnici.

Vyhýbat se dálnici kolem Humpolce není optimální. Řada nájezdů je pouze jednosměrná, a tak řidiče čeká skutečně dlouhý čas mimo dálnici. A pak je zde dvojice semaforů v okolí Vojslavického mostu. Sjíždějte jen při delších kolonách.

Úsek: 112 Jihlava - 119 Velký Beranov

Exit 112

Exit 134

4 km

27 min/14 min

Vyhýbat se problémům u Jihlavy lze celkem snadno. V případě větší kolony sjeďte už exitem 104 a dejte se na Větrný Jeníkov a dále Jihlavu. V ní ochutnejte kvalitu českého značení – na gigantickém ukazateli před kruhovým objezdem nenajdete jiný orientační bod než Polnou (352) – to je váš cíl do dalšího kruháku. Tam už inzerují známější Brno a Žďár nad Sázavou po 602. Cesta je kvalitní a rychle ubíhá. V Měříně, kde se můžete vrátit na dálniční těleso, jste coby dup.

Paralelní silnice případné objíždění tolik ulehčuje. Zdržet se můžete v Jihlavě, pak už se ale cestuje skvěle. Zde se vyplatí opustit dálnici i při menším zdržení.

Úsek: 146 Velké Meziříčí – 153 Lhotka

Exit 134

Exit 162

4 km

38 min/17 min

Sjeďte exitem 134 na Měřín a dále se vydejte na Velké Meziříčí. Po široké cestě se jede dobře, zdrží vás jen pár kruhových objezdů a semafor. Široká silnice 602 je častou alternativou pro kamiony vyhýbající se mýtnému. Obyčejně byste po ní doputovali až do Velké Bíteše. Jenže se na ní staví nový most, a proto si uděláte slušně značenou a nedlouhou objížďku přes Osovou Bítýšku. Za Velkou Bíteší už se opět vrátíte na D1.

Za Jihlavou už se dálnici dá vyhnout komfortně. Nebáli bychom se při potížích sjet. Ví to ale kdekdo, proto se často objízdná trasa ucpává – týká se to především Velkého Meziříčí.

Verdikt

Sjet, nebo zůstat? Toť otázka! Nejstarší česká dálnice vede především kolem vodní nádrže Želivka komplikovaným terénem, který nenabízí příliš alternativních tras. Pokud tedy dálnice není úplně zablokovaná, doporučujeme na ní zůstat a těch pár minut vytrpět. Výrazně více možností se pak otevírá za Humpolcem. Pokud nemáte chytrou navigaci, snažte se po cestě poslouchat dopravní zpravodajství a sledujte dálniční cedule informující o zdrženích. Rallye Vysočina může začít!