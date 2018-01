Jak to, že nezmizely poutače od silnic: Proč ještě stojí billboardy?

Se začátkem aktuálního školního roku se nemluvilo o ničem jiném než o billboardech, vzpomínáte? Provozovatelé venkovní reklamy měli za úkol odstranit tabule stojící příliš blízko dálnic (250 m) a silnic prvních tříd (50 m) – ze 7000 poutačů měla zmizet skoro polovina.

Majitelé billboardů na zbourání dostali lhůtu prvních pěti dnů v září. A ačkoliv o zahájení platnosti zákona věděli už pět let dopředu, zvolili zdržovací taktiku – jednoduše přelepili cedule státními symboly. „Jestliže byl billboard povolen a umístěn jako reklamní zařízení, tak jestli na něj dám českou vlajku, státní symbol nebo třeba plakát s růžovými prasátky, je to pořád reklama, i když nemá reklamní obsah,“ zlobil se tehdy ministr dopravy a trval na svém. Jak je tedy možné, že tabule stojí dál a už se o tom nemluví?

Kdo to zaplatí?

Ministerstvo dopravy se brání, že za situaci nenese vinu. Většinu z již odstraněných tabulí zlikvidovalo Ředitelství silnic a dálnic, některé dobrovolně samotní provozovatelé reklam. Až poslední možností je prý obesílání výzev konkrétním vlastníkům. U dálnic se to stalo zatím pouze v padesáti případech. „Billboardy měli podle zákona odstranit samotní provozovatelé, a dlouho se k tomu neměli. Odstraňování státem tam, kde provozovatelé reklamy nekonají, je krajní situace,“ vysvětlil nám Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.

Potíž je v tom, že stát sice může náklady vymáhat na provozovateli reklamy, ale nejdříve je musí sám zaplatit. A až pak teprve získat zpět, přičemž cena za odstranění jednoho reklamního zařízení se pohybuje v rozsahu od dvaceti do padesáti tisíc korun. Proto je v zájmu státu, aby sami provozovatelé reklamy billboardy odstranili na své náklady.

Hlavně pomalu

Veškerá iniciativa je tedy na billboardářích, kteří se zrovna nepřetrhnou. Ostatně nic jim nehrozí – zákon nemyslí na žádnou sankci za zdržování. Správce komunikace jim může předepsat pouze ony zmíněné náklady na odstranění.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy navíc nadále považuje dotčená ustanovení novely zákona za neústavní. Podporuje ho v tom skupina sedmnácti senátorů. „Vadí nám, že stát nerespektuje uzavřené smlouvy a jím vydaná povolení na dobu určitou do konce letošního roku,“ vysvětluje šéf svazu Marek Pavlas.

Přesto se našli tací, kteří billboardy odstraňují – okolnosti jsou úsměvné. „Rozhodnutí Ústavního soudu může přijít za delší dobu a při vědomí toho, jak neodborným a drahým způsobem reklamní nosiče začalo odstraňovat ŘSD, se někteří členové svazu rozhodli začít odstraňovat nosiče sami. Rychlost odstraňování je maximální možná, odpovídá však skutečnosti, že povolením k odstraňování disponuje jediná společnost v republice, která může navíc pracovat jen od devíti do patnácti hodin,“ končí Pavlas s dovětkem, že proto sundali zatím „jen“ několik stovek nosičů.

Podle mluvčího ministerstva s tím ovšem billboardáři začali pozdě – teprve v prosinci. „Máme doloženo, že odstraňují pět billboardů denně, celkem už zhruba stovku. Stejným tempem, tedy asi sto billboardů měsíčně, pokračují i v tomto roce,“ krčí Tomáš Neřold rameny.

Vlčák po lobotomii

Podle informací televize Nova někteří provozovatelé přelepili státní vlajky a poutače dál vesele pronajímají. Při vědomí nelegálnosti dokonce výhodněji – dávají prý padesátiprocentní slevu. Šéf jejich svazu ale takovou praxi kategoricky vyvrací. „Členové svazu své plochy zasažené novelou komerčně nepronajímají, mají na nich motiv české vlajky. Nerozumíme tedy otázce, zda je pro ně výhodné protahovat odstranění nosičů a nadále je pronajímat,“ kroutí hlavou Marek Pavlas.

Ať už je to jakkoliv, při stejné rychlosti bourání budou zakázané billboardy ohrožovat bezpečnost kolem silnic ještě celé roky. „Stát se chová jako německý ovčák po lobotomii. Místo aby pořádně štěkal a pokousal ty, co všem na očích porušují zákon, jen bezmocně slintá,“ zlobí se Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant, která roky proti billboardům vystupuje.

Jak jsme zjistili na krajských úřadech, kolem silnic prvních tříd je situace různorodá. Záleží na tom, jaké tempo zvolil konkrétní úřad. Někde ještě ani nedostali od Ředitelství silnic a dálnic seznam nevyhovujících tabulí.

Rozhovor: Ředitel neziskové organizace Kverulant.org Vojtěch Razima

Zdá se, že erár ještě nebyl ani schopen vysoutěžit firmu, která bude billboardy odstraňovat. Podle všeho ještě ani nemá firmu, která bude billboardy zakrývat. Jen na čas, než úřední šiml definitivně a pravomocně zařehtá, že konkrétní billboard může být uříznut. Navíc, takových rozhodnutí o odstranění je vydáno jen pár stovek. Přitom nelegálních billboardů u dálnic a jedniček jsou tisíce.

Jedním z důvodů, proč se Ředitelství silnic a dálnic doposud nepodařilo vysoutěžit firmu, která vlastní odstranění vykoná, je to, že billboardáři vyslali do soutěže na likvidaci billboardů svého zástupce, bílého koně, který má za úkol soutěž zdržovat.

Nemyslím si, že na státní úředníky má v tuto chvíli nějaký zásadní vliv billboardová lobby. Mám za to, že většina je považuje pouze za hochštaplery, kteří se dušovali, že billboardy v zákonné lhůtě odstraní, a pak udělali přesně pravý opak.

Možná to bude znít jako příliš extrémní řešení. Ale navrhuji, aby stát začal konečně dodržovat svoje zákony!

Ministerstvo vnitra již před dvěma lety zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu. Studie je konečně hotová a obsahuje mapu nebezpečných billboardů na dálnicích i hlavních tazích v Praze.

Nebezpečné billboardy číhají na řidiče všude. Přes všechny nesnáze nakonec z dálnic a jedniček odstraněny budou, ale situace ve velkých městech není řešena vůbec. To by se rozhodně mělo změnit. A tomu se budu věnovat v dalších letech.

Já tvrdím, že billboardáři nevyhrají arbitráž s českým státem. Výhrou bude láhev dobrého rumu, ale ještě si budu muset počkat. Podmínkou sázky je, že ACE Media do konce roku 2018 podá žalobu na český stát za promarněnou investici. Pokud vím, tak se to nestalo, přestože ACE tím již roky vyhrožuje. Podle mě ji ani nikdy nepodají. Vědí, že by museli prohrát.

Jak pokračuje odstraňování poutačů v krajích?

Nemáme ještě jejich seznam, ale od Ředitelství silnic a dálnic ČR ho již máme přislíbený. Poté poptáme službu na odstranění reklamních zařízení. Reklamní zařízení budou následně v souladu se zákonem zlikvidována na náklady vlastníka.

ŘSD informovalo Královéhradecký kraj k dnešnímu dni o dvaceti kusech reklamních zařízení u silnice I/37 na trase Trutnov – Rokytník. Většina z nich byla odstraněna. Předpoklad je, že informace o dalších reklamních zařízeních budou předány do měsíce. Záleží na rozměrech konkrétního reklamního zařízení, nicméně částky se pohybují v řádech tisíců a desetitisíců.

Krajský úřad Libereckého kraje se zaměřuje odstraňováním nepovolených reklam systematicky již od roku 2006. Proto u silnic I. třídy v Libereckém kraji nenajdete tolik nepovolených zařízení. Od září do konce loňského roku bylo vyzváno asi třicet vlastníků nepovolených reklamních zařízení a všichni na základě výzvy reklamu odstranili. V letošním roce budeme v kontrolách a výzvách pokračovat. Hrubý odhad nepovolených reklam u silnic I. třídy v kraji je do sto padesáti kusů, zejména se jedná o drobné nepovolené cedule.

U nás se jednalo o 44 zařízení, na která nebyly správcem silnic I. třídy nalezeny relevantní doklady. Krajský úřad v průběhu II. pololetí loňského roku zakázal provozování několika reklam, které zjevně neodpovídaly platným silničním předpisům. Ve čtyřech případech se vlastníci reklam proti rozhodnutí krajského úřadu odvolali.

Odstraněno bylo asi pětadvacet reklamních zařízení. K dnešnímu dni u silnice č. I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice, u silnice č. I/60 v úseku Lipová-lázně – státní hranice a u silnice č. I/48 v úseku Bělotín – hranice kraje. Jsou rozpracovány úseky silnic č. I/11 v úseku Šumperk – hranice kraje směr Ostrava a I/44 v úseku Rapotín – Jeseník.

Seznam konkrétních míst samozřejmě máme. Billboardy byly a jsou průběžně monitorovány včetně míst, kde došlo k jejich odstranění. Na území našeho kraje evidujeme přibližně sto dvacet kusů reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu silnic I. tříd.

Seznam konkrétních míst jsme dosud od majetkového správce neobdrželi.