Jak zbavit auto zápachu? Náročná, ale ne nemožná práce

Přes třicet procent Čechů podle průzkumů Světové zdravotnické organizace kouří. Řada z nich se přitom své neřesti oddává také v uzavřeném autě. Pokud na takový vůz natrefíte jako na ojetinu, většinou jej po čichu poznáte už zdálky. Díky našim radám se však už v dnešní době s trochou snahy dá zápach relativně účinně eliminovat. Rozhodně ale nebude stačit ověsit interiér vonnými stromečky! Co pro to tedy udělat?

Vysátí a mytí

V případě odstraňování libovolného zápachu začněte důkladným úklidem interiéru. Pořádně auto vyluxujte a každý kousek interiéru pořádně vydrhněte. Použít můžete přípravky určené na mytí palubní desky, speciálně na odstranění zápachu se ale hodí i roztok s využitím běžného kuchyňského octa. Ano, vůně to bude zpočátku nelibá, jenže na rozdíl od chemikálií neriskujete poškození plastů, ani zamaštěnou palubní desku. Nevynechejte jediné místo! Auto také nechte co nejdéle větrat s otevřenými okny – ideálně na slunci, kde se aromatické látky rychleji odpařují. Vyjměte z vozidla vše, co lze důkladně vyčistit venku. Pokud je vybaveno koberečky, doporučujeme je vyprat vysokotlakým čističem, nebo je zcela nahradit.

Před vysáváním zkuste trik řidičů náklaďáků. Pokud máte v okolí kompresor, můžete s ním vyfoukat nečistoty z nedostupných míst. Samozřejmě předtím, než se pustíte do vysávání. Podobně lze použít i zpětný chod vysavače. Nejprve však hadici nechte profouknout mimo vůz.

Tepování sedadel a čalounění

Hlavní část zápachu se ukrývá v sedačkách, kobercích i dalším čalounění. Pro začátek je doporučujeme posypat jedlou sodou, která neutralizuje zápach – nechte ji působit minimálně 24 hodin. Výhodou proti čištění chemickou cestou je, že soda je velmi účinná, zároveň s ní ale nejde nic pokazit. Zkusit můžete i chemické neutralizátory pachů – zázraky ale většinou nelze čekat. Slušných počátečních úspěchů lze dosáhnout také s miskou octa položenou v interiéru, do které vložíte a namočíte hadr. Kyselý zápach časem odezní a vezme s sebou i část tabákového aroma. Další možností, která však bude více časově náročná, je čištění mokrou cestou. K tomu je nutné zapůjčit si speciální tepovací vysavač na koberce, což vyjde od 250 korun za den. Jeho koncovka rozstřikuje horkou vodu s čisticím prostředkem, kterou následně vysává speciální násada. Důkladně se tak propere i vnitřek sedačky a koberců. Je však nutné počítat s tím, že čalounění nasákne, a důkladné vysušení může trvat i několik dní. V čísle 18/2016 jsme úspěšně vyzkoušeli také postup, kdy jsme místo extraktoru použili vodní vysavač a horkou vodu s pracím práškem.

Jak na boj s rozlitou tekutinou intenzivního zápachu – třeba rozbitou láhví vína? Ideální je samozřejmě profesionální čištění. Funguje i následující kutilská rada. Nejprve se pokuste tekutinu co nejvíce vytřít například pomocí kuchyňských utěrek. Pak užijte horkou vodu s pracím práškem. Znovu se pokuste co nejvíce vlhkosti odsát. Na závěr místo zasypte kočkolitem. Ten vlhkost nasaje i s aromatickým zápachem. Nechte auto větrat a betonit, ze kterého je stelivo vyrobeno, druhý den vysajte.

Čištění klimatizace

Kouř a různé zápachy se drží i v dýchacím ústrojí vozidla. Jednoznačně doporučujeme začít výměnou kabinového filtru, neotáleli bychom ani s dezinfekcí klimatizace. Optimální bude nechat interiér vyčistit generátorem ozónu, který pronikne do všech zákoutí a účinně likviduje zápach, ale i plísně a další mikroorganismy. Čištění tímto způsobem v servisu většinou stojí do tří set korun, metodu můžete využít i opakovaně.

Maskování pachu

Už jste absolvovali předchozí kroky, a stále je ve vozidle patrná vůně tabáku? Pokud je vůz roky prokouřený, je možné, že se zápachu nikdy zcela nezbavíte. S jeho přebíjením ale opatrně! Možná máte také v živé paměti divoké vůně různých stromečků, snažících se zamaskovat zápach. Naše zkušenosti s nimi jsou bohužel spíše negativní – samozřejmě máme ale vkus na vůně každý nastavený individuálně. Ceny všeobecně přijatelných vůní většinou začínají asi na dvou stokorunách. Jenže i zde se dá levně improvizovat a přebít zbytky kouře nějakou nechemickou a méně vtíravou vůní. Dobrým řešením může být třeba koření, vůči zbytkům zápachu z cigaret skvěle fungují také kávová zrna.

Dvojnásobné riziko

Podle Týmu silniční bezpečnosti čelí řidiči kuřáci 2x vyššímu riziku dopravní nehody. Nahmatání krabičky s cigaretami, vyndání jedné z nich, nalezení zapalovače, zapálení a vrácení kuřáckých propriet zpět na místo zabere až 12 sekund. Při rychlosti 50 km/h za tu dobu vozidlo ujede 167 metrů. Vykouření jedné cigarety ve stojícím automobilu s uzavřenými okénky má za následek 11x vyšší koncentraci škodlivin v kabině než v zakouřeném baru. Pokud řidiči kouří v jedoucím automobilu, situace se příliš nezlepší – kvalita vzduchu v kabině je sedmkrát horší. Řešením není, ani když řidič otevře své okénko a drží u něj v ruce cigaretu, aniž by šlukoval. Koncentrace škodlivin ve vzduchu je stále o dvě třetiny horší než v zakouřené restauraci.

V cizině ilegální

Rizikem pro zdraví je i cestování s kuřákem. Řada zemí na to pamatuje a kouření při přepravě osob zakazuje. To je příklad třeba Itálie, Anglie a Walesu, Kypru, nebo Francie. Většinou se však nařízení týká pouze přepravy nezletilých. „U dětí, které jsou při přepravě pravidelně vystavovány cigaretovému kouři, totiž hrozí zvýšené riziko, že se samy stanou aktivními kuřáky. Ve srovnání s jejich vrstevníky přepravovanými bez doprovodu cigaretového dýmu s až šestinásobně vyšší pravděpodobností,“ varuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.