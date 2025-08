O příchodu automobilky DR Automobiles na náš trh jsme už párkrát psali a některé její vozy jsme už měli na test. V domácí Itálii má dnes pod sebou už šest samostatných značek, které míří do jiných segmentů. Samotné DR obstarává ten mainstreamový, Evo míří mezi levnější vozy, ICH-X nabízí off-roady, Sportequipe sportovněji laděné modely a Birba elektromobily. Kromě toho DR odkoupilo také britského výrobce kitových vozů Tiger, pod jehož jménem teď prodávají SUV s poněkud neurčitým zaměřením.

Do Česka se DR a čtyři jeho značky dostaly letos v lednu. Prodej zahájila firma Agrotec, spadající do konglomerátu Agrofert. V nabídce jsou značky DR, Evo, ICH-X a Sportequipe, které jsou ale nabízeny u stejných dealerů. Všechny mají společné to, že jde o vozy čínských značek. DR na každém lehce poupravilo design a skládá je v italské továrně z dovezených kitů, což mnohdy znamená jen finální zkompletování téměř hotových aut.

Zajímavý model má v české nabídce právě sportovně laděné Sportequipe. Přes 4,7 metru dlouhé Sportequipe 7 má totiž možnost pohonu na LPG. Tedy něco, co už u nás nabízí jen vozy Renault a Dacia. LPG je v Itálii velmi populární a možnost tohoto pohonu od výroby nabízí velká část modelů koncernu DR. Některé z nich i u nás, včetně vozů DR a Evo.

Evo 5 1.5 Turbo vs. MG ZS 1.5 DVVT – Potká se Ital s Britem... Michal Dokoupil Srovnávací testy

Sportequipe 7 GTW má základ ve voze Jetour X70 Plus, což je značka spadající pod automobilku Chery. DR si upravilo příď a samozřejmě nalepilo svá loga, včetně nápisu Sportequipe na kapotě. Sportovnímu dojmu pomáhají i 20" černá kola, která vypadají jako z vytuněného auta. V kabině je sedm míst.

Sedmička využívá přeplňovanou čtyřválcovou patnáctistovku Acteco z vlastního vývoje Chery a s možností pohonu na LPG. Má 51litrovou nádrž na benzin, ta na LPG má jmenovitý objem 71 litrů a 57 litrů skutečně použitelných. Při jízdě na benzin udává výrobce výkon 115 kW a 230 Nm, na LPG je výkon 113 kW a točivý moment 195 Nm. Udávaná spotřeba je 8 litrů benzinu a 9,9 litru LPG na sto kilometrů. Převodovka je šestistupňový dvouspojkový automat a auto si musí vystačit s pohonem předních kol.

Sportequipe 7GTW • Zdroj: DR Automobiles Groupe

Za Sportequipe 7 si české zastoupení řekne o 944.900 Kč, varianta je v nabídce jediná. Je tedy podstatně dražší než plynová Dacia Jogger, proti té je ale větší a vybavenější. Nejde mimochodem o jediné sedmimístné auto na LPG v nabídce italsko-čínské značky; umí to i Evo 7 za 859.900 Kč. V Česku má Agrotec pro vozy DR zatím čtyři dealery, z toho tři jsou na jižní Moravě. Servisních míst je už sedm a dva jsou v okolí Prahy. Zaujmout chce v Česku i slušnou zárukou na 5 let nebo 100.000 km, přičemž záruka platí bez omezení kilometrů během prvních dvou let.

Zdroj: Sportequipe, zdroj foto: Sportequipe, zdroj videa: Sportequipe