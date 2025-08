Koncept sportovního VW, který neopustil designérské studio. Inspiroval se v kupé SP2

Skandál kolem emisí motorů TDI od Volkswagenu německou automobilku tvrdě zasáhl. Snad i ve snaze jí lépe čelit a zároveň světu ukázat, že navzdory pochybení s emisemi dieselů myslí u VW zeleně, začali Němci představovat elektrické koncepty ID.

První koncept ID. debutoval už v roce 2016. V roce 2017 následoval I.D. Crozz, který byl takový předobraz sériového Volkswagenu ID.4. Šlo však stále o běžná cestovní auta, tedy bez většího emočního napětí. Domácí designéři Volkswagenu se ale trochu odvázali a nakreslili i sportovní auto. I to mělo využívat elektrickou platformu MEB, ovšem šlo pouze o cvičení, známé výhradně zainteresovaným jedincům v rámci firmy.

Až nyní si můžete prohlédnout, jak mohlo sportovní kupé s logem dvojitého W vypadat. A to díky Štěpánu Řehákovi, tiskovému mluvčímu pro design a koncepty automobilky Volkswagen. Právě on nedávno sdílel na svém profesním sociálním profilu LinkedIn kresby možného elektrického sporťáku, které si můžete nyní prohlédnout. Sice by šlo o elektromobil, ovšem ideově se mělo jednat o pokračování řady kupé Scirocco a Corrado, kdy prvně jmenovaný vůz ve třetí generaci skončil ve výrobě v roce 2017, načež v první začal svoji pouť v roce 1973 tehdy ještě s designem od Giugiara.

Pro design VW byla důležitá druhá generace scirocca z roku 1980, kterou už navrhlo tehdy nově založené designérské středisko Volkswagenu pod vedením Herberta Schäfera (tenhle muž designérské studio Volkswagenu tehdy zakládal). Zmíněné modely byly přirozeně poháněny spalovacími motory.

Tvary možného elektrického kupé nakreslil Tibor Juhasz a při kreslení pokukoval po modelu SP2. Nikoliv však Ferrari Monza SP2, jehož tvary také nepotřebují komentář, ale po dnes možná trochu zapomenutém kupé Volkswagen SP2 ze 70. let. Jde o model známý i jako Typ 149 a vyvinutý a také vyráběný v brazilské filiálce německé automobilky. V letech 1972 až 1975 vzniklo 10.205 kusů dodnes půvabného auta, které je v Evropě jen málo známé.

SP2 vycházelo technicky z Brouka, čili mělo vzduchem chlazený motor uložený podélně za zadní nápravou a poháněná zadní kola. Tedy podobně, jako by to mělo elektrické kupé, vzhledem k tomu, že architektura MEB má elektromotor uložený na zadní poháněné nápravě. Nízké kupé s výraznými a velmi dynamickými tvary se bohužel nedostalo dále než k rýsovacímu prknu. Volkswagen měl v té době jiné starosti a výroba úzce zaměřeného sportovního kupé nebyla na pořadu dne. Cílem bylo nabídnout co možná nejrychleji širokou nabídku praktických elektromobilů. Postupně tak vznikla řada ID.

Koncepty sportovních vozů měly u Volkswagenu dlouhou tradici. Z nich zmíníme třeba BlueSport z roku 2009 poháněný motorem 2.0 TDI uloženým před zadní nápravou. Nebo EcoRacer z roku 2005 opět s dieselem či naopak XL Sport s motorem převzatým z Ducati Superleggera.

