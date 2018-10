Jawa se ještě letos chce vrátit do Indie

Jawa a Indie? To je velmi známá historie. Značku propagoval motocyklový závodník František Šťastný, který se zde počátkem 60. let minulého věku zúčastnil několika klání. V období 1960-1996 fungovala v Mysore licenční výroba týneckých motocyklů ve společnosti Ideal Jawa (India) Ltd. Zprvu se používal původní název, počínaje sezónou 1973 se motorky jmenovaly Yezdi. Dokonce se exportovaly, a to nejen do dalších asijských zemí, ale i Afriky a Latinské Ameriky, více než šesti desítek států. Produkce zastaralých strojů s žíznivými dvoudobými motory se ale neudržela, když se na trhu objevily místně vyráběné hondy a yamahy. Nyní se chce Jawa do této velké země vrátit. Má na to? Zůstalo zde docela dost fanoušků, kteří silou vůle své letité jednostopé miláčky udržují...

Za comebackem stojí koncern Mahindra & Mahindra.Už v červenci letošního roku tuto skutečnost oznámil šéf skupiny Anand Mahindra na svém twitterovém účtu. Práva na použití značky vlastní přes dceřinou společnost CLPL (Classic Legends Private Limited). Nyní se rýsuje nabídka. Jeden z modelů má vycházet z Mahindry Mojo s karburátorovým jednoválcem o objemu 300 cm, tento levný motocykl se představil koncem roku 2015. Motor nabízí 20 kW (27 k) a 30 N.m, platforma ale zůstává kvůli nedostatečnému odbytu nevyužita.

A co dál? Zatím se neví, hovoří se o celkem trojici modelů... Třeba to budou ty zbylé dva, které už vlastně dobře známe. Novodobá třistapadesátka OHC prezentovaná poprvé loni v květnu má střeva čínské firmy Shineray, tedy čtyřdobý vzduchem chlazený jednoválec 397 cmse vstřikováním o výkonu 27 koní (20 kW)/6500 mina točivém momentu 30 N.m/5000 min. Využívá pětistupňovou převodovkou a elektrický startér. 280mm kotoučová brzda vpředu je vybavena jednokanálovým ABS, vzadu zůstává bubnová s průměrem 160 mm. Sedlo se nachází 760 mm nad asfaltem, drátová kola mají devatenáct, respektive osmnáct palců a pneumatiky rozměry 100/90 a 13070. Motorka uhání 130 km/h.

O dvanáct měsíců později, v květnu 2018 uvedla Jawa na český trh retro café racer 350 OHC Special , který využívá stejnou techniku a vzdává hold závodním strojům zmíněného Františka Šťastného nejen svým červeno-stříbrným zbarvením. Váží znovu suchých 160 kg a dosahuje maximální rychlosti 128 km/h. Jediné sedlo je umístěno 800 mm nad zemí a stroj s půvabnou kapotáží a taktéž jediným předním kulatým světlometem disponuje dvanáctilitrovou palivovou nádrží stejně jako 350 OHC . Jen kotoučovou brzdu má i vzadu. Nechybějí přední blatník a zrcátka jasně odkazující do minulosti.

Zakladatel Classic Legends Anupam Thareja uvedl, že první motocykly budou v Indii k dispozici do konce letošního roku, původní uvedení v březnu 2019 tak bylo ještě posunuto. Měly by se přímo zde navíc začít montovat. Zatím se přihlásilo 64 možných dealerů, jejich počet by měl v blízké budoucnosti vzrůst na rovnou stovku. CLPL, kde Mahindře patří 60% podíl, mimochodem vlastní od roku 2016 práva i na slavnou britskou značku BSA, kterou chce vzkřísit nejen pro indický, ale i evropský trh.