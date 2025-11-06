Expediční speciál na vodík? Podle Toyoty má své výhody
Toyota ukázala vodíkový expediční speciál s výkonem 408 kW a dvojicí elektromotorů. Umí věci, které mu spalovací pick-upy mohou jen závidět, ale jako všechna vodíková auta stojí a padá s infrastrukturou.
Toyota na výstavě SEMA prezentuje pokrokovou ideu expedičního speciálu s vodíkovým pohonem přinášejícím řadu chytrých řešení, jež běžné vozy se spalovacím motorem nenabídnou.
Čtete správně - expediční speciál do divočiny. Vynechme pro chvíli fakt, že vodíkové čerpací stanice nemají dostatečné pokrytí ani v civilizaci, natož někde, kam by lidé mohli chtít pořádat expedici, a že automobilka neuvádí potenciální dojezd. Berme to jako technické cvičení a ukázku nových řešení, protože právě o tom koncepty jsou.
Na vytvoření Toyoty Tacoma H2-Overlander pracoval inženýrský tým Toyota Racing Development, který, když zrovna nepracuje na závodních speciálech, zabývá se náročnými technickými řešeními budoucnosti. Pomáhalo mu vývojové oddělení severoamerické divize Toyoty. Celý projekt tedy vznikl na americké půdě.
Hlavní výzvou bylo integrovat vodíkový pohon do vozu, který původně počítal pouze se spalovacími motory. Na realizaci navíc bylo jen pár měsíců. Během vývoje inženýři využili modelování v CAD a řadu komponentů vytiskli na 3D tiskárně.
Pohonná soustava poskytuje výkon 408 kW. Skládá se z předního elektromotoru o výkonu 225 kW doplněného samosvorným diferenciálem. Zadní kola roztáčí druhý, 188kW elektromotor s diferenciálem s elektronicky ovládanou uzávěrkou pro maximální trakci v terénu. Dále jsou tu tři tlakové nádrže na vodík o celkové kapacitě 6 kg. Ten reaguje s kyslíkem v palivových článcích z modelu Mirai druhé generace, čímž vzniká elektrická energie k pohonu. Navíc má vůz 24,9kWh trakční akumulátor, což je na vůz kategorie FCEV nezvykle hodně.
Odpadním produktem je vodní pára, která je zachytávána do nádrže, v níž kondenzuje na vodu. Má parametry destilované vody; není sice vhodná k pití, ale na expedici se dá použít ke sprchování nebo mytí nádobí. Tento nápad si Toyota nechává patentovat.
Další výhodou vodíkového pohonu je možnost využít ho jako elektrický zdroj o výkonu 15 kW. Ten je schopný napájet domácí elektrickou síť, buňku s technickým či obytným zázemím nebo dva elektromobily prostřednictvím zásuvek typu NEMA 14-50. Know-how pro toto řešení převzali inženýři z vodíkových mobilních generátorů používaných pro napájení zázemí týmu. Tichá jednotka neprodukující spaliny se přitom vejde na korbu většího modelu Tundra.
Upravená vodíková tacoma je vybavena sadou tlumičů Fox 2.5 Performance Elite Series s dlouhým zdvihem z tundry, odkud pochází i účinnější brzdový systém. Výkonné chlazení je naopak převzato z tacomy TRD Pro a Lexusu RZ. Zakázková kola o rozměru 17 × 8,5 palce obouvají terénní pneumatiky v rozměru 35 × 12,5 palce.
Exteriér doplňují terénní nárazníky, kryt korby pro celoroční uložení vybavení, úchyty pro vyprošťovací podložky, vyprošťovací body, naviják a homologované osvětlení pro jízdu (včetně mlhovek) i kempování. Na střechu lze upevnit další vybavení a pravděpodobně i stan.
Zdroj info, foto, videa: Toyota