Jawa 350 OHC Special oživuje linie úspěšných závodních strojů

Tradiční český výrobce motocyklů začátkem loňského roku odhalil a následně uvedl na trh model 350 OHC. Ten přinesl spojení linií modelů značky Jawa ze 70. a první poloviny 80. let dvacátého století s osvědčenou technikou čínských motocyklů Shineray, nabízených na evropském trhu pod různými značkami.

Výstava Motocykl, pořádaná v pražských Holešovicích v první polovině letošního března, se stala místem, kde byl veřejnosti poprvé představen motocykl Jawa 350 OHC Special . Tato novinka jde ve stopách v loňském roce uvedeného modelu 350 OHC a jejím základem je čínský model Shineray XY400 , od nějž se odlišuje svou značkou a především kapotáží, kryjící motor.

Jawa 350 OHC Special míří do kategorie Café Racer a právě díky své kapotáži připomíná silniční závodní dvěstěpadesátky a třistapadesátky, které koncem 50. a během první poloviny 60. let dvacátého století sedlal slavný František Šťastný a nejen on. Tyto stroje pak na rozdíl od notoricky známých sériovýchvyužívaly čtyřtaktních jednoválců a dvouválců.

Základem modelů 350 OHC a 350 OHC Special je kolébkový rám z ocelových trubek, v němž je uložen vzduchem chlazený jednoválec s rozvodem OHC o objemu 397,2 cm, disponující výkonem 20,4 kW (27,7 k) při 6500 mina točivým momentem 30,6 N.m při 5000 min. Převodovka je pětistupňová.

Jawa 350 OHC, která byla uvedena v loňském roce má elektrický startér i klasickou nožní startovací páku. Letošní novinka má již jen elektrický startér, zatímcoje pro ni nedostupná, za čímž stojí dozadu posunuté stupačky, které mají přispět ke sportovnější pozici jezdce za nízkými dělenými řídítky.

Podvozek motocyklu s rozvorem kol 1420 mm využívá vpředu teleskopické vidlice se zdvihem 150 mm a vzadu je dvojice tlumičů se zdvihem 80 mm. JAWA 350 OHC Special má vpředu i vzadu 18palcová kola, zatímco v loňském roce uvedený model 350 OHC má vpředu 19palcové a vzadu 18palcové kolo.

Brzdový systém využívá kotoučové brzdy s ABS o průměru 320 mm vpředu a 240 mm vzadu, zatímco model 350 OHC bez kapotáže má vpředu kotoučovou brzdu o průměru 280 mm s dvoupístkovým třmenem a ABS, zatímco vzadu je použita bubnová brzda o průměru 160 mm bez ABS.

Rozdíly mezi modely 350 OHC a 350 OHC Special se neomezují pouze na vzhled, provedení řídítek, umístění stupaček, výfuky, rozměry kol a brzdový systém, ale patří k nim i větší palivová nádrž o objemu 16 l, namísto 12,5 l a sedlo, které je ve výšce 805 mm, zatímco pro model bez kapot je nyní uváděno 790 mm.

Jawa 350 OHC Special, která je se svou hmotností 167 kg o sedm kilogramů těžší než model 350 OHC má být stejně jako on schopna uhánět nejvyšší rychlostí 130 km/h. Na český trh míří tento model s cenou 119.900 Kč, zatímco od loňského roku nabízeny model bez kapot zůstává s cenou 99.930 Kč těsně pod hranicí sto tisíc korun.