Jízdní dojmy s omlazenou Škodou Fabia: Pohoda a komfort ve stylovějším balení

Ještě před startem ženevského autosalonu jsme si mohli prohlédnout facelift Škody Fabia a seznámit se tak s drobnými designovými inovacemi na vlastní kůži. Další příležitost přišla na výstavišti, kde však tento vůz zůstal tak trochu ve stínu zářivého konceptu Vision X . Až nyní do České republiky zamířilo hned několik desítek vozů, Škodovka se totiž rozhodla uspořádat mezinárodní jízdy s omlazeným modelem doma, konkrétně na silničkách v okolí Prahy.

Povedené retuše

Nedá se zapomenout na to, jak bouřlivou reakci před dvěma lety vyvolala omlazovací procedura Škody Octavia , respektive rozdělení předních světlometů. Nic takového v případě Fabie nečekejte, tady se veškeré změny nesou v decentním duchu a nemáte-li hned vedle postavené předchozí provedení, nehledají se změny vůbec snadno.

Bližší zkoumání už ale inovace odhalí. Horizontální proužky masky jsou nyní výraznější a díváte-li se na přední fascii zblízka, můžou působit až trochu rušivě. Při pohledu na celé auto ale vzhledu prospívají, auto působí o něco dynamičtěji. Pomáhají tomu i přepracované svítilny, které mají nové LED denní svícení ve standardu a diody ve vyšších provedeních dostanete vpředu i vzadu. Výčet exteriérových změn uzavírají jiné nárazníky a osmnáctipalcová kola, která jsou však dostupná pouze pro hatchback. Nejde sice o žádnou revoluci, ale celkově si změny dovoluji označit za zdařilé.

Co se týče zavazadelníku, Fabia i nadále patří k tomu nejlepšímu v dané třídě: hatchback poskytuje zavazadlový prostor 330 litrů a sklopením zadní lavice jej navýšíte na 1150 l. Praktičtější kombík pak nabídne 530 l a se sklopenou zadní lavicí roste jeho objem na 1395 l.

Krok kupředu udělala Fabia také v interiéru. Zákazníkům nabízí kvalitnější materiály, upravený vzhled budíků a hlavně impulzivní otevírání všech elektrických okének. To znamená, že ani cestující vzadu nemusí tlačítko pro otevírání držet celou dobu, ale stačí jej více „prokliknout“ a okénko sjede až dolů. Kromě toho je můžete zavřít a otevřít i zvenčí, stačí podržet tlačítko pro odemykání či zamykání na dálkovém ovládání.

Během tuzemských jízd jsme usedli do hatchbacku i kombíku, v obou případech šlo o výbavu Style. Vyznačuje se pohodlnými sedačkami s výrazným bočním vedením, zároveň má řidič kolem sebe dostatek místa. S maximem v podobě litrového tříválce sice auto není určené k nějakému sportovnímu divočení, ale sezení vás dokáže podržet i při ostřejších průjezdech zatáčkami. S výškou 176 centimetrů jsem měl v kombíku sám za sebou slušnou rezervu nad hlavou a trochu místa mi zůstalo i před koleny. Trpět nebudete ani v hatchbacku, i když tady už bych výpravu k moři snášel se skřípajícími zuby.

Který litr?

Již z dřívějška víme, že Fabia s omlazovací kúrou přišla o naftu a sází čistě na zážehové motory, ve všech případech litrové. Základ tvoří atmosférické MPI s výkonem 44 kW, jehož produkce však naběhne až závěrem letošního roku. Silnější variantou je stejný motor o síle 55 kW, v obou případech s pětistupňovou manuální převodovkou. Pro náročnější zákazníky je připraveno dobře známé koncernové TSI vyladěné na výkony 70 či 81 kW, přičemž nejsilnější provedení lze vedle šestistupňového manuálu párovat i se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG. Po technické stránce je u přeplňovaných motorů největší novinkou filtr pevných částic.

Námi zkoušené exempláře (zelený kombík s 1.0 TSI/70 kW a šedý hatchback s 81 kW) jsou připraveny. Nejprve usedáme do praktičtějšího auta se slabším motorem. V nízkých otáčkách je motor tichý a kultivovaný, při zvedání se z nich jsem nepozoroval ani žádné rušivé vibrace. Pravdou je, že naladění jednotky vás bude nutit více řadit. Auto se z nízkých otáček nechá rádo přemlouvat, takže namísto toho raději podřadíte a necháte motor pracovat ve vyšším spektru. Výhodou je výborná spolupráce s převodovkou, páka se pohybuje hladce a přesně, navíc v krátkých drahách, což svižné sázení kvaltů značně ulehčuje.

Škoda Fabia III po faceliftu - technická data kombi Motor 1.0 MPI 1.0 TSI 1.0 TSI 1.0 TSI Zdvihový objem [cm3] 999 999 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 55/6200 70/5000-5500 81/5000-5500 81/5000-5500 Točivý moment [N.m/min] 95/3000-4300 160/1800-3500 200/2000-3500 200/2000-3500 Převodovka 5M 5M 6M 7A Max. rychlost [km/h] 169 185 196 195 Zrychlení 0-100 [km/h] 15,2 10,9 9,7 10,2 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,9 4,6 4,7 4,8

Při okamžitém přesednutí z kombíku do hatchbacku mi přišlo, že naladění řízení s elektromechanickým posilovačem je u delší verze o něco tužší, spíše šlo ale jen o pocitovou záležitost. Oba exempláře byly posazeny na sedmnáctipalcových kolech (na novinku v podobě osmnáctek si budeme muset počkat až na tradiční redakční test) a vyladění podvozku se zavěšením MacPherson vpředu a klikovou nápravou s vlečnými rameny vzadu si zaslouží velkou pochvalu.

Fabia i silnice horší kvality dokázala projet s minimálními rázy do kabiny. Byť podvozek brouká na tužší notu, v rychlostech do 100 km/h vstřebává nedostatky silnic zdárně. Zároveň se povedlo i odhlučnění, motor i podvozek nepůsobí v kabině nikterak rušivě, při svižnějším tempu zaregistrujete snad jen aerodynamický svist od zrcátek. Ve dvou lidech kombík působil jako vhodný parťák pro nenáročné. Chcete-li ale z Fabie vyždímat něco víc, musíte si připlatit za výkonnější verzi…

Přesednutí do silnějšího hatchbacku ukázalo, že Fabia se umí vyšroubovat i ke svižnější jízdě, přičemž s malým motorem netrpí projevem nedotáčivosti. V utažených zatáčkách ale počítejte s drobnými náklony karoserie. Pár koní navíc nemůže udělat takový rozdíl, řeknete si, ale opak je pravdou. Se silnějším TSI už auto působí mnohem živěji, rychleji se dostává z nízkého spektra otáček a od dvou do čtyř tisíc zrychluje jako pokropený živou vodou. Neměl jsem sice možnost přímého srovnání s předchůdcem, ale alespoň pocitově mi nepřišlo, že by měl motor s filtrem pevných částic mdlejší projev.

Škoda Fabia III po faceliftu - technická data hatchbacku Motor 1.0 MPI 1.0 TSI 1.0 TSI 1.0 TSI Zdvihový objem [cm3] 999 999 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 55/6200 70/5000-5500 81/5000-5500 81/5000-5500 Točivý moment [N.m/min] 95/3000-4300 70/5000-5500 200/2000-3500 200/2000-3500 Převodovka 5M 5M 6M 7A Max. rychlost [km/h] 168 184 195 194 Zrychlení 0-100 [km/h] 14,9 10,8 9,6 10,1 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,9 4,8 4,9 4,8

Ještě bezpečněji

Výčet změn se netýká jen designových inovací a filtru pevných částic, Fabia dostala i nové bezpečnostní prvky. Nyní umí hlídat mrtvý úhel, auta přijíždějící ze stran při vyjíždění z parkovacího místa a disponuje i asistentem pro automatické přepínání světel. Tyto položky doplňují již známé prvky – adaptivní tempomat, nouzové brzdění, hlídání bdělosti řidiče či omezovač rychlosti.

Nezapomnělo se ani na simply clever řešení, Fabia dostala vyjímatelnou LED svítilnu, jež se nabíjí během jízdy. Praktickým řešením je i oboustranná podložka zavazadlového prostoru, která je z jedné strany textilní a z druhé omyvatelná. Vzadu zase na opěradle před vámi naleznete držák na tablet, jenž lze zároveň dobíjet pomocí dvou USB zdířek.

První dojmy z inovované Fabie jsou veskrze pozitivní. Vzhledové změny modelu jednoznačně prospěly, vychytaly se také drobné mušky v interiéru, ke kterým Škodovka přidala i něco navíc. Po motorové stránce jsme zatím okusili jen TSI: zatímco slabší variantu můžeme doporučit hlavně klidným a nenáročným řidičům, výkonnější provedení se nezalekne ani ostřejšího tempa. Při výčtu pozitiv nesmíme opomenout ani dobře naladěnou převodovkou a komfortní podvozek. Těším se na týdenní soužití, během kterého snad přijde řada i na ona osmnáctipalcová kola.

Odpovědi na dotazy z Instagramu

