Za volantem Škody Vision X: Svezli jsme se s konceptem chystaného městského SUV!

Ženevský autosalon je už za námi, a tak má za sebou svůj hlavní úkol i Škoda Vision X, studie připravovaného městského SUV o velikosti Seatu Arona. Ještě než vyrazí na další, menší výstavy (třeba v Bratislavě) a časem patrně i do výstavních prostorů škodováckého muzea, zastavila se nakrátko v Praze. A na tamějším letňanském výstavišti jsme se s ní mohli svézt!

Škoda Vision X sice není zcela funkčním automobilem, třeba multimediální systém je vlastně jen smyčka digitálních obrazů spouštěných přes chytrý telefon, pojízdná ale opravdu je. A jak jsme v jedné z hal letňanského výstaviště zjistili, má i zajímavý zvuk!

To už však předbíháme, nejprve si Vision X ještě jednou prohlédněme. Zatím jsme ho viděli jen staticky, ať už ve fotoateliéru nebo pod září reflektorů na ženevském výstavišti Palexpo, tentokrát však Vision X hned po příjezdu do jedné letňanských hal vidíme v pohybu. A nutno říct, že mu to sluší!

Zelený originál

Hodně se nám líbí zvolený odstín karoserie, který Škodovka nazývá zelená Flex. Jasná zelená s nádechem žluté by se nám na Fabii nebo Citigo hodně zamlouvala. Peter Olah z designérského oddělení Škodovky ale přiznává, že dostat ji do sériové výroby nebude snadné. Tento konkrétní lak bylo na Vision X nutné nanášet v mnoha vrstvách, což by barvu v sériovém provedení notně prodražovalo.

Maska má podobně jako ostatní SUV Škodovky zdvojené svislé lamely, specialitou je však její podsvícení a hlavně mnohaúhelníkový tvar, kterého se v sériové produkci určitě dočkáme – ostatně modernizovaná Fabia je toho důkazem. Opticky na ní navazuje horní část rozdělených světlometů, které tvoří denní svícení a směrovky – dolní část jsou pak potkávací a dálková světla. U konceptu jsou tvořena diodovými světly, přičemž umí rozehrát krásnou světelnou show – ostatně podívejte se sami ve videu.

Právě to je něco, čeho se v sériové výrobě jen tak nedočkáme. Navíc musíme přiznat, že tohle je jeden z několika prvků auta, který funguje jen dálkově. Funkce konceptu se totiž ovládají pomocí chytrého telefonu, pomocí speciální aplikace, kterou ovládá Stanislav Švec starající se o škodovácké koncepty. Je to jeden z lidí, kteří mladoboleslavské studie ovládají při jejich premiérách

To samé platí pro interiér. Švec tak postupně ukazuje různá podsvícení přístrojů nebo různou grafiku digitálního přístrojového štítu a také jednu specialitu konceptu. S obrazovkou multimediálního systému na vrchu středového panelu je totiž možné hýbat, posouvá se nahoru či dolů. Nachází se tu totiž dokovací stanice pro chytrý telefon.

Do konceptů se zkrátka takové hračičky najdou cestu, což platí i pro speciální kliky. U Visionu X jsou ty venkovní výsuvné podobně jako u Tesly, stačí je stisknout a ony samy vyjedou, aby jinak nekazily aerodynamiku a nehyzdily boky karoserie. Ty vnitřní jsou pak dotykové, stačí po nich přejet prstem a dveře se samy pootevřou. Pozor ale na opětovné dovírání bezrámových dveří, jsme u cenného, křehkého konceptu, a tak pan Švec raději dveře zavírá sám.

Že se nacházíme v konceptu, dokazuje vedle křišťálových detailů (páčky pod volantem nebo lahve na pití) nebo nefunkčních tlačítek také fakt, že volant nemáme nijak posouvat. Se sedačkou ale hýbat můžeme, a tak nacházíme alespoň trochu pohodlnou pozici. Ergonomie se u konceptů řešit nemusí, a tak rychle zjišťujeme, že za volantem pořádně není kam dát levou nohu nebo že brzdový pedál je o hodně blíže nohám řidiče než ten plynový. Rychloměr nebo ukazatel paliva pak nefunguje, v takové studii ostatně ani nemusí.

Líbí se nám ale vzdušnost interiéru díky obřímu panoramatickému sklu. Pochvalu zaslouží také sedačky. Jsou čalouněny prodyšnou textilní látkou a jsou hodně výrazně tvarované, a tak si dovedeme představit, jak perfektně podrží tělo v rychle projetém oblouku.

Jedeme! Ale hlavně opatrně

Na ostré tempo ale v tomto případě nebude čas. Jízdu s konceptem jsem již zažil, a tak vím, co bude po prohlédnutí následovat. Vision X sice budeme v hale letňanského výstaviště skutečně řídit, pan Švec nás ale hlavně nabádá, ať jedeme opatrně a hlavně pomalu. To znamená rychlost okolo 20 km/h a žádné prudké manévry, ručně sestavený vůz na něco takového není stavěn.

Přesto mě překvapuje, že v tomto ohledu je Vision X skutečně funkční. Auto prezentuje unikátní, Škodovkou nově vyvinutý hybridní systém kombinující přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.5 TSI schopný spalovat CNG a dva elektromotory – jeden funguje jako startovací generátor a druhý je umístěn u zadní nápravy, kde má několik funkcí. Buď se sám stará o pohon (v takovém případě vůz tedy nabízí pohon zadních kol) nebo pomáhá spalovacímu agregátu – buď při rozjezdu nebo na kluzkém povrchu. Jedná se tedy o čtyřkolku bez kardanové hřídele.

Startování je ale trochu komplikované, připomeňme, že jsme u studie, tohle není ani prototyp, natožpak sériové auto. Startuje se tak nikoliv tlačítkem u volantu, ale speciálním tlačítkem pod volantem. O ovládání převodovky se pak stará krásný křišťálový ovladač na středovém tunelu. Stačí kliknout dopředu pro zařazení „déčka.“ Spalovací motor má zpočátku poměrně hrubý chod, postupně se ale uklidní, načež zjistíte, že z výfuků se derou hodně zajímavé tóny! Zkrátka když nemusíte řešit emise nebo hlukové normy, je to se zvukem hračka...

Funguje i převodovka, což si všímáme poté, co se odvážíme trochu zvýšit rychlost. Řízení je pak tuhé a nepříliš přesné, opět ale zdůrazňujeme, že tohle je konceptem, u něhož se takové „detaily“ nemusí řešit. O pár minut později už je ale pár koleček v letňanské hale za námi a my můžeme jen bilancovat.

Co uvidíme v sérii?

Samotnou jízdu nehodnoťme, než o jízdní vlastnosti jde o to, čeho všeho se z Visionu X dočkáme v sériové výrobě. A bude toho dost!

Jednak jde o samotné malé SUV, jehož je Vision X primární předzvěstí. Přijít má v příštím roce, veřejnosti má být oficiálně představen v březnu 2019 na ženevském autosalonu, přičemž bude obdobně velké jako Vision X, který je dlouhý 4.255 mm, široký 1.807 mm a vysoký 1.537 mm. Rozvor se ale jistojistě zkrátí – u konceptu činí 2.645 mm, což je dokonce více než u Karoqu (2.638 mm), který je větší než připravovaný crossover. Sourozenec připravované novinky se stejným technickým základem, Seat Arona, je mimochodem dlouhý 4.138 mm a má rozvor 2.566 mm.

Z Visionu X bude užit také základ designu. Rozdělená světla nebo tvar masky chladiče, to jsou prvky hodně blízké sériovému autu – jen maska samozřejmě nebude podsvícená a nepočítejte ani s těmi křišťálovými prvky.

Zachován by však mohl být i nápis Škoda vzadu. Automobilka koketuje s myšlenkou, že pomocí něj na zádi svých aut nahradí logo značky. Jestli budou reakce veřejnosti pozitivní, mohl by se takového detailu dočkat už nástupce Rapidu, který bude odhalen ještě letos. Na bezrámová okna ale zapomeňte.

Podobné to je i s vnitřkem. Odmyslete si výdobytky konceptu jako dotykové kliky, křišťálové detaily, výrazná sedadla, jen čtyři místa nebo posuvný displej multimediálního systému a máte základ nových Škodovek. Středový displej s „tabletem“ už využije nástupce Rapidu, stejně jako nové malé SUV. A zachován bude i základní motiv palubní desky.

Škoda rovněž počítá s hybridním pohonem prezentovaným ve Visionu X, tedy kombinací spalovacího motoru na CNG a elektromotoru. Automobilka jej vyvíjí pro celý koncern VW Group, v prodeji by se takový hybrid mohl objevit za rok, za rok a půl. Chystané malé SUV jej ale podle všeho nepoužije. Očekávat ho ale můžeme třeba v nástupci Rapidu, případně v Octavii.