Koenigsegg už nechce být jen malovýrobcem. Chce razantně zvýšit produkci, díky továrně Saabu  

Koenigsegg známe jakožto výrobce exkluzivních hypersportů, který ročně postaví jen pár desítek automobilů. Začalo to v roce 2002 modelem CC8S a postupně pokračovalo jeho evolucemi, přes Ageru až k dnešnímu modelu Regera. Všechny přitom spojoval fakt, že měly na svém kontě maximálně pár desítek postavených kusů. Zakladatel firmy Christian von Koenigsegg ale říká dost, nabídku hypersportů chce doplnit o další, levnější modely, s vyšší produkcí.

Šéf švédské značky plánuje, že výroba Koenigseggu vzroste do roku 2022 na stovky aut ročně. O pár let později by mohla vzrůst dokonce až na tisíce automobilů za rok, čímž by se Koenigsegg vyrovnal zavedeným „supersportovním“ značkám jako Ferrari a Lamborghini.

tvrdí von Koenigsegg s tím, že připravovaným novým modelem se rozhodně nebude podbízet cenou. Jeho cenovka se totiž má pohybovat kolem milionu eur (přes 25 milionů korun), což sice není málo, na poměry Koenigseggu ale ano. Vždyť taková Regera stojí asi dvojnásobek.

Podle von Koenigsegga je ale i v takové cenové relaci velký obchodní potenciál, což potvrzují i prodejní statistiky. Světové prodeje aut s cenovkou přes čtyři miliony korun se podle analytické společnosti IHS Markit mezi roky 2009 až 2017 zečtyřnásobily. Navíc se očekává další růst prodejů v tomto segmentu, spolu s tím, jak roste počet multimilionářů.

Koenigsegg to ale s rozšířením výroby myslí vážně. V lednu už dokonce podepsal dohodu s firmou NEVS (National Electric Vehicle Sweden), majitelem zbytků automobilky Saab, s nímž od roku 2021 chystá společnou výrobu aut. Pro tuto potřebu bude využit závod v Trollhattanu, kde se kdysi vyráběly vozy značky Saab.

Podobu novinky automobilka zatím neprozradila, sám von Koenigsegg je navíc v tomto směru hodně tajemný.říká vysoký manažer a odmítá říct, zda půjde o dvoumístné superauto nebo třeba SUV. Jisté je jen to, že využije bezvačkový motor s nezávislým řízením sacích a výfukových ventilů , které zajistí rychlejší zrychlení takového auta, stejně jako o 50 % vyšší točivý moment než u konvenčních agregátů.

Ve spolupráci s NEVS se ale chystá také elektromobil . A Koenigsegg nezapomíná ani na svůj původní byznys. Již na letošním ženevském autosalonu má představit nástupce Agery RS , který má využít dvojicí turbodmychadel přeplňovaný vidlicový osmiválec s výkonem kolem 1060 kW (1440 k)