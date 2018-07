Kosmická Corvette Custom George Barrise míří do aukce  

George Barris (1925-2015) proslul svými filmovými auty. Stvořil třeba původní a dnes dosti ikonický Batmobile z roku 1966, což byl vlastně přestavěný koncept Lincoln Futura, tehdy jedenáct let starý. Proslavil jej i Munster Koach s osmiválcem Ford 4,74 l pro seriál The Munsters. Auto z tohoto hororového sitcomu bylo vlastně hotrodem, vizuálně připomínalo limuzíny z úvodu 20. století, V8 ale pocházel z Cobry . Barris je prostě legendou pop kultury.

Ne všechny výtvory, na kterých se podílel, nebo které zadal svým kolegům z Barris Kustoms, však nakonec v televizních seriálech a filmech jezdily. Takový je i případ futuristického stroje na podvozku Chevroletu Corvette ročníku 1964, tedy druhé generace C2 . Při pohledu na vůz by to do něj ani člověk neřekl... Daleko známější je o rok starší Asteroid, na kterém je základ poznat.

Barris se evidentně nechal inspirovat raketovým věkem 50. let, auto má dlouhý špičatý nos a na zádi ploutve a křídla. Taková kosmická loď v malém balení včetně bublinovitého. Aerodynamika byla ale aktivní, zadní část elektromotory zvedaly o necelých 8 centimetrů, alespoň tak modrostříbrnou Vette popisuje aukční síň. Pobočka Barris Kustoms na východním pobřeží USA tento projekt nikdy nedokončila, z natáčení díla, ve kterém měl být použit, prostě nejspíš sešlo, historie je ale mlhavá.

Posledních 25 let odpočívala futuristická Corvette zastrčená kdesi ve skladu v New Yorku a je to na ní vidět. Zapomenutý unikát draží společnost Mecum od 2. do 4. srpna 2018 v Harrisburgu v Pensylvánii, rozmezí nebylo stanoveno. Práce bude mít nový majitel, případně renovátorská dílna opravdu hodně. Na karoserii, v kabině i na technice. Zvenčí vypadá ještě docela zachovale, ale stačí odsunout dveře. Na palubě je jen torzo volantu a spousta trčící kabeláže. Stroj nemá motor ani převodovku (a pravděpodobně nikdy neměl).

Jenže pokud se exot prodá a následné dílo podaří, někdo může pokračovat v odkazu tvůrce, který již mezi námi není. Vzletná slova? Možná, ale jde o jedinečnou výzvu. Oživit kouzlo za mořem opravdu velmi známého muže bude těžké, nikoli však nemožné.