Kvalifikace motocyklové VC Austrálie 2018: Nejrychlejší M. Márquez, Pasini a Martín

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu sedmnáctým podnikem ((i když závody všech kubatur při GP Velké Británie se kvůli špatnému počasí neodjely) na okruhu Phillip Island. Velká cena Austrálie patří k nejstarším motocyklovým závodům na světě, konala se poprvé už v roce 1914 v Yetholme. Na Filipově ostrově se v jedné stopě bojovalo nejdříve koncem 20. let minulého věku, současný okruh, samozřejmě mnohokrát změněný, funguje od roku 1956, ale s pauzami. Moderní motodrom byl otevřen v prosinci 1988 a hned v následujícím roce se tam jela první Velká cena započítávaná do MS. Mezi lety 1991-1996 ji hostil Eastern Creek, pak se vrátila na původní místo. Zatím natrvalo.

MotoGP

Álvaro Bautista se přesunul k továrnímu týmu Ducati coby náhradník za zraněného Jorgeho Lorenza, tato skutečnost byla potvrzena už po dojezdu japonské GP . To znamená, že Karel Abraham dostal jeho novější GP17 a domácí Mike Jones, který u Asparova Ángel Nieto Teamu zaskakuje, sedlá starší GP16. Jonese už jsme v MotoGP viděli před dvěma lety, mihnul se u Avintie, když ve dvou závodech vystřídal Héctora Barberu. Tam momentálně stále účinkuje Jordi Torres místo Tita Rabata. Lorenzo už je po operaci zápěstí a mohl by startovat v Malajsii. Dani Pedrosa, který se rozhodl po konci letošní sezóny ukončit kariéru, zahálet nebude. Podepsal smlouvu s KTM coby testovací jezdec.

Australský program začíná kvůli časovému posunu pro středoevropského fanouška velmi brzy, už v jednu hodinu ráno. Nejlepší čas prvního volného tréninku (FP – free practice) královské kubatury zajel v pátek Maverick Viñales (Yamaha). Již jistý mistr světa Marc Márquez (Repsol Honda) absolvoval pád, ale bez následků. Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Andrea Iannone (Suzuki). Cal Crutchlow (LCR Honda) musel navštívit zdravotní středisko na okruhu po kontaktu s povrchem dráhy a odnesl si z nepříjemného incidentu zlomeninu kotníku. Rychlého Brita už minimálně tento víkend za řídítky neuvidíme, zůstal v nemocnici.

V sobotním měření sil se vyhoupl do čela Marc Márquez i přes pád. Hafizh Syahrin (Tech 3 Yamaha) se naštěstí také nic nezpůsobil, kontrola u lékařů byl negativní. Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po bitvě o nejlepší kvalifikační čas Moto3, si nejlepší výkon připsal znovu Iannone.

Boj o pole position v MotoGP má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Álvaro Bautista a Pol Espargaró který odsunul na třetí příčku (a třináctou celkově) našeho Karla Abrahama.

Ve druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, řádili Marc Márquez, Jack Miller, Pol Espargaró. A začalo pršet, ale jen drobně a ještě se zrychlovalo. Márquez brzy prolomil 1:30 min, ale Iannone s Johannem Zarcem byli ještě úspěšnější. Spadl Bautista, brzdil příliš brzy a červenobílou ducati opustil, ta pokračovala sama dál rovně. Márquez se vyvezl za Álexem Rinsem (Suzuki) a zajel 1:29,1. Viñales se posunul na druhé místo před Zarca. Do konce už se nic nezměnilo, druhá řada má podobu Iannone – Rins – Miller.

VC Austrálie MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:29,199 min 2. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:29,509 min 3. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:29,705 min 4. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:29,712 min 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:30,026 min 6. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing 1:30,140 min 7. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:30,270 min 8. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 1:30,328 min 9. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:30,519 min 10. Hafizh Syahrin Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:30,593 min 13. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 1:30,174 min

Moto2

Tech 3 našel náhradníka za Nizozemce Bo Bendsneydera v domácím Bryanu Staringovi. Bendsneyder si v posledním kole japonského závodu zlomil levou holenní kost, ovšem nikoli po pádu, explodoval mu motor (!) a už jej letos neuvidíme. Léčí se doma a závody sleduje alespoň v televizi... Staring absolvoval celou sezónu MotoGP 2013 u Fausta Gresiniho a získal dva body, debutoval ale už v roce 2004 doma ve stopětadvacítkách. Je mu 31 a jezdí jinak superbiky s kawasaki.

Prvnímu pátečním volnému tréninku Moto2 kraloval Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP, šasi Kalex). Domácí Remy Gardner, syn mistra světa pětistovek z roku 1987 Wayna Gardnera měl nepříjemný highsider, ale nic se mu nestalo. Druhý trénink zvládl nejlépe Brad Binder (Red Bull KTM Ajo). Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors/KTM) si hned na začátku dost nepříjemně ustlal, dokonce dlouhou dobu zůstal v kontaktu s motorkou. Fabio Quartararo, který přišel o japonský triumf po diskvalifikaci, měl zase štěstí, neboť se zastavil při výletu mimo těsně před bariérou. Podobný problém potkal už v FP1 i Jorgeho Navarra. Třetí, dnešní část soupeření patřila znovu Schrötterovi.

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut, sobotní program však tradičně neuzavírala, změnil se už ten páteční. Startovala v 5:30 našeho času jako druhá v pořadí pro Moto3. Nepršelo, ale bylo větrno. Vévodili jí nejdříve Tetsuta Nagashima, Francesco Bagnaia a Quartararo, pak se přidali do hry Mattia Pasini a Dominique Aegerter – ten vládl delší dobu. Quartararo měl co dělat, aby nesundal Lucu Mariniho. Spadl Federico Fuligni a krátce po něm v deváté zatáčce Álex Márquez. Ťuknul si do zadního kola NTS Stevena Odendaala a zkrátka letěl. Co se rychlosti týče, nenechali se zahanbit ani Pasini a Xavi Vierge. Stefana Manziho motorka vykopla, letos vede nelichotivou statistiku pádů v Moto2, tento byl už jeho 31! Navíc přišla ke slovu nosítka... Na svých strojích se neudrželi ani Lecuona, Nagashima a Andrea Locatelli.

Joe Roberts si vyjel až do zeleného pásu za modrobílé obrubníky a měl pak co dělat, aby svůj jankovitý NTS zvládl. Pořadí vévodil Mattia Pasini (1:33,3 min), ale ani on se nevyhnul pádu. Na trať už se ke konci vůbec nedostal, ale z čela jej až do samotného finiše nikdo nesesadil. V první řadě jej doplní Schrötter a Vierge, druhá patří trojici Aegerter – Brad Binder – Quartararo. Kandidáti na titul Francesco Bagnaia a Miguel Oliveira odstartují ze šestnácté, respektive až dvacáté pozice!

VC Austrálie Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team 1:33,368 min 2. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 1:33,624 min 3. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP 1:33,721 min 4. Dominique Aegerter KTM Kiefer Racing 1:33,841 min 5. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 1:33,929 min 6. Fabio Quartararo Speed Up MB Conveyors – Speed Up 1:33,951 min 7. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:33,963 min 8. Iker Lecuona KTM Swiss Innovative Investors 1:33,988 min 9. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:34,007 min 10. Jesko Raffin Kalex SAG Team 1:34,039 min

Moto3

Polámaného Niccola Antonelliho, jehož kontakt s Vicentem Pérezem při závodě v Motegi vyvrcholil divokými salty jezdce i stroje, vystřídal v týmu Paola Simoncelliho SIC58 Squadra Corse Yari Montella. Pro něj je to druhý start v MS po letošním Misanu.

Celý víkend zahájil nejlepším výkonem Jorge Martín (Gresini Honda). Mokrý trénink musel být na dlouhou dobu přerušen, protože vytekl olej ze stroje Stefana Nepy a okruh byl znečištěn od výjezdu z boxové uličky až po zatáčku číslo 7. Čistilo se i později, takže se další program měnil a posouval, tréninky MotoGP se ocitly až na konci. Marco Bezzecchi ovšem stačil hned dvakrát upadnout, prostě to klouzalo – a následně ledoval pravou ruku.

Druhé volné měření sil už za sucha patřilo Arónu Canetovi, Nedobrovolný gymnastický výkon předvedl Fabio di Giannantonio a málem s sebou vzal i Thajce Nakarina Atiratphuvapata, který si udělal větší výlet do kačírku a trávy, nic jiného mu ani nezbývalo. Nepa dostal zákaz startu v FP2 za. Dnešnízvládl nejlépe právě di Giannantonio. Kazuki Masaki si zlomil levou ruku, to pro něj znamená pro tento víkend stopku. Znovu se objevily dešťové kapky.

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na, která trvá čtyřicet minut a začala ve 4:35 ráno, vstoupil nejrychleji Philipp Öttl (1:41,2 min), ten zpravidla vyráží první. A ještě se zlepšoval až k hranici 1:40. Pod ni se dostali Jorge Martín a Tatsuki Suzuki. Na čele se ovšem chvilku vyhříval i náš Jakub Kornfeil a po něm Darryn Binder, to už nejrychlejší jezdili pod 1:39 min. Pak za to Kuba opět zatáhl, ale Öttl, Marcos Ramírez a Enea Bastianini se činili... A zaúřadovali Martín, John McPhee a znovu Kubajz!

Kdo urve pole position? Öttl ne, Martín? Ano, nakonec stlačil nejlepší výkon až k 1:36,5 min. Tradičně hektický závěr vynesl do první řady i mladšího Bindera, který v Motegi vystoupil poprvé v životě na pódium a Japonce Sasakiho. Český závodník tempo udržel stejně jako dnes hodně viditelný Němec Öttl, mezi ně se do řady druhé vklínil Gabriel Rodrigo. Marco Bezzecchi nebyl lepší než patnáctý...