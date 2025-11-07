Poplatek za každou jízdu elektromobilem? Brzy možná realita
Britská vláda zvažuje zavedení poplatku za každou ujetou míli pro elektromobily. Chtějí tak kompenzovat pokles příjmů z benzinu a nafty. Souhlasíte s podobným řešením?
Britská ministryně financí Rachel Reevesová plánuje v rámci budoucího rozpočtu představit návrh, který by pro majitele elektromobilů znamenal v průměru o 250 liber (6900 korun) ročně vyšší náklady. Podle návrhu by měli řidiči elektromobilů platit tři pence (asi 83 haléřů) za každou ujetou míli. Poplatek který by se přidal k ostatním silničním daním.
Cílem je vyrovnat finanční ztráty způsobené poklesem příjmů z daní z pohonných hmot, protože stále více řidičů přechází na ekologičtější varianty pohonu. V říjnu tvořily elektromobily 25 % nových registrací vozů ve Velké Británii.
Reevesová zdůrazňuje, že nový poplatek by byl spravedlivý, protože majitelé aut na benzin či naftu nyní průměrně platí 600 liber (cca 16.600 korun) ročně na daních z paliva. Od dubna letošního roku vlastníci elektromobilů přispívají do rozpočtu silniční daní, od níž byli dosud osvobozeni.
„Poplatek za palivo pokrývá benzin a naftu, ale u elektromobilů podobný mechanismus neexistuje. Chceme, aby bylo zdanění všech řidičů spravedlivější,“ uvedl vládní mluvčí pro BBC.
Hlavně zalepit schodek
Další výnosy z nové daně by měly pomoci zaplnit finanční deficit ve výši 20 až 30 miliard liber (552 až 828 miliard korun), který se očekává do konce volebního období. Podle novin Daily Telegraph by program mohl začít v roce 2028 po veřejné konzultaci. Do té doby se odhaduje, že v Británii budou přibližně 4 miliony elektromobilů a elektrických dodávek, uvádí Sdružení výrobců a prodejců automobilů (SMMT).
Stejné sdružení ale návrh kritizuje: „Uznáváme potřebu nového přístupu k daním za motorová vozidla, ale v tomto rozhodujícím období přechodu na elektromobily je toto špatný krok ve špatný čas. Spravedlivý a moderní systém zdanění vyžaduje zásadní přehodnocení a musí být realizován v plné spolupráci s průmyslem.“
Podobně skeptický je i Jon Lawes, ředitel firmy Novuna, která se zabývá leasingem vozových parků. „Spravedlivý daňový systém je důležitý, ale vysoká pořizovací cena elektromobilů a nedostatek nabíjecích stanic zůstávají hlavními překážkami.“ Vyzval vládu, aby urychlila výstavbu veřejných nabíjecích stanic, rozšířila dotace na více modelů a zavedla pobídky pro ojeté elektromobily a elektrické dodávky.
Není to vládní nápad
Loni organizace Campaign for Better Transport doporučila vládě zavést právě systém placení podle ujetých mil, aby se kompenzoval rostoucí výpadek příjmů z daní z pohonných hmot.
Institut Tonyho Blaira navrhoval jednoduchý model: 1 pence (asi 28 haléřů) za míli pro osobní a dodávková auta a 2,5 až 4 pence (zhruba 70 haléřů až 1 korunu 12 haléřů) za míli pro nákladní vozidla.
Analýza organizace Energy and Climate Intelligence Unit ukazuje, že i při dani tři pence za míli (asi 83 haléřů) by elektromobily stále byly asi o 1000 liber (cca 27.600 korun) ročně levnější na provoz než benzinové vozy.
Colin Walker z této instituce ale upozornil: „Toto oznámení přichází krátce poté, co vláda ustoupila tlaku průmyslu a oslabila své cíle pro prodej elektromobilů. To by mohlo umožnit prosazování hybridů, které spotřebují až pětkrát více paliva, než uvádějí výrobci, a jejich provoz tak bude stát stovky liber ročně více než elektromobily.“
Vládní mluvčí připomněl, že do podpory přechodu na elektromobily bylo investováno 4 miliardy liber (110,5 miliardy korun), včetně dotací až 3750 liber (cca 103.600 korun) na každý způsobilý vůz. „Stejně jako je správné hledat spravedlivý daňový systém, který financuje silnice, infrastrukturu a veřejné služby, budeme zároveň zvažovat další opatření, aby vlastnictví elektromobilu bylo pohodlnější a dostupnější,“ uvedl.
