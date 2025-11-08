Nejlepší dárek pro miliovníky starých škodovek! Má zajímavé spojení se Světěm motorů
Firma SP-EL připravila další vydání kalendáře, v němž vedle ženské krásy hrají hlavní roli také youngtimery Škoda. Vydání na rok 2026 přináší další přehlídku automobilových skvostů z Boleslavi.
Společnost SP-EL se zaměřuje mimo jiné na starší škodovky. Ve svém sortimentu na stejnojmenném e-shopu můžete pořídit náhradní díly zejména na modely 120/130 až Felicia. Ta ostatně loni slavila 30 let od premiéry, přičemž na obsáhlém speciálu Světa motorů pracoval Martin Jeník právě také s lidmi z SP-EL.
Ti se již loni pochlubili zajímavým kalendářem na letošní rok, jehož úspěch tvůrce inspiroval k dalšímu vydání. Focení probíhalo v pražských Holešovicích v bývalé tovární hale v areálu známého Vnitroblocku. Shodou okolností se jednalo o tentýž prostor, v kterém Škoda natáčela video k oslavám třicetin modelu Felicia. Ten se ostatně v kalendáři také vyskytuje.
Narazit ovšem můžete též na další okřídlené šípy z Mladé Boleslavi. Hned únorovou hvězdou je krásná Škoda 130 LR s motorem o objemu 1,4 litru a parádním výkonu 108 kilowattů. Nechybí ovšem ani modernější favorit, který byl pro Škodu prvním modelem s motorem vpředu a pohonem předních kol. V kalendáři se objevuje jak v konvenční podobě, tak i jako Forman Van Plus v zajímavé kempovací úpravě.
Dalšími atraktivními exempláři jsou charakteristicky žlutá Škoda Felicia Fun, kterou doplňuje první generace Škody Fabia v rallyové úpravě pro skupinu A se zážehovou atmosférickou čtrnáctistovkou o výkonu 112 kilowattů. Nemenší lahůdkou je též favorit v provedení MTX Roadster. Tahle otevřená varianta vznikla pouze ve 197 exemplářích, dodnes jich ovšem přežilo pouze šedesát.
Další škodovky s dřívějším či pozdějším rokem narození si můžete prohlédnout v naší galerii. A nebo si můžete rovnou objednat samotný kalendář, který je k dostání na e-shopu SP-EL.
Zdroj: SP-EL, foto: SP-EL a auto.cz, video: czechin