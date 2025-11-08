Japonská rallye po 2. dnu: Ogiera stíhá Evans, Katsuta boural
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally2) vede po druhém dnu Japonskou rallye, která je předposledním podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. O 6,5 sekundy zpět je lídr šampionátu a jeho týmový kolega Velšan Elfyn Evans.
V sobotu byly na programu tři rychlostní zkoušky, které jely dopoledne a odpoledne ve druhém průjezdu. Závěr sobotní části rallye doplnil supererzeta, Celkem tak čekalo na účastníky soutěže sedm erzet v celkové délce 121,91 kilometrů.
Všude bylo hodně listí
Francouz Ogier začal sobotu na prvním místě, ale ve čtyřech zkouškách v řadě byl poamlejší než jeho největší soupeř Evans, který po RZ11 snížil svou ztrátu na pouhých 1,4 sekundy. Poslední tři rychlostní zkoušky však Ogier vyhrál a do posledního dne půjde s časovou převahou 6,5 sekundy. “Dopolední testy byly ošemetné, všude bylo dost listí. Nebyli jsme v těchto podmínkách dostatečně sebejistí a také patřičně rychlí. Řekli jsme si, že se soustředíme na druhé průjezdy a tato taktika nám vyšla. Nebylo snadné vybudovat si alespoň malý náskok. Ještě nás čeká velký boj,” uvedl Ogier.
Lídr šampionátu Evans měl velmi dobrý den. Dvě zkoušky vyhrál, ve čtyřech byl druhý a jednou třetí. Pokud bychom brali současné pořadí, zůstal by v čele šampionátu s náskokem pěti bodů. “Dopoledne to bylo s novými poznámkami složité. Z mého pohledu to nebyla dobrá jízda. Necítil jsem úplnou jistotu, abych se do toho pustil a šel do všeho opravdu naplno. V autě jsem se cítil docela dobře, ale je mi líto Takamota,” řekl v závěrečném servisu Evans.
Dvakrát rozbitá bariéra
Velšan narážel na problémy, které potkaly v RZ11 dalšího jezdce továrního týmu Toyota, domácího Takamoto Katsutu. Dvaatřicetiletý Japonec prorazil v retardu plastové zábrany a když se vracel na trať, rozbil je podruhé. O několik set metrů později došlo k poškození posilovače řízení. Na erzetě ztratil 4:27,1 minuty a propadl se na sedmé místo. V průběhu dne s irským navigátorem Aaronem Johnstonem na přejezdech mezi erzetami dvakrát opravovali. Na konci soboty klesli na 23. místo se ztrátou 40:11,7 minuty. Ze soutěže musel odstoupit jeho šestapadesátiletý otec Norihiko Katsuta (Toyota GR Yaris Rally2), který v RZ9 havaroval.
Ze soutěže odstoupil loňský mistr světa Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), když ho potkala třetí závada v průběhu tří dnů. Problémy mu začaly již na přejezdu k první sobotní erzetě, kde ztratil 1:40 minuty a klesl na osmé místo. Podle manažera týmu Hyundai Pabla Marcose došlo k poruše hnací hřídele. V sobotním itineráři nebyl polední servis, takže by Belgičan musel problém řešit celý den. V neděli však bude v soutěži pravděpodobně pokračovat.
Průběžné pořadí (po RZ14 z RZ20)
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:32:55,0; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6,5; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +23,6; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +45,4; 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +2:34,5; 6. Munster, Loukka (Luc./Ford Puma Rally1) +4:39,6; 7. Rovanperä, Halttunen (Fon./Toyota GR Yaris Rally1) +6:27,9; 8. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:40,6; 9. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:54,9; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia Rally2) +8:21,8; 11. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +8:27,0; 12. Kovalainen, Kitagawaová (Fon., Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +11:21,7; 13. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +11:26,8; 14. Arai, Tachikui (Jap./Škoda Fabia R5) +11:40,4; 15. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +12:40,9; 16. Kamada, Matsumoto (Jap./Škod Fabia R5) +17:19,1; 17. Nutahara, Azuma (Jap./Toypta GR Yaris Rally2) +19:16,3; 18. Fukunada, Saida (Jap./Škoda Fabia RS Rally2) +20:50,7; 19. Rossi, Samezan (Fr./Ford Fiesta Rally2) +22:02,7; 20. Fumal, Escartefigue (Bel., Fr./Alpine A110 Rally RGT) +30:00,2.
Zbývající program Japonské rallye
Neděle 9.11. - 0.39 RZ15 (13,98 km), 1.35 RZ16 (13,98 km), 2.53 RZ17 (1,98 km), 3.04 RZ18 (1,98 km), 4.33 RZ19 (20,23 km), 6.15 RZ20 (13,98 km). Etapa celkem 72,38 km).