Jak si jde odmazat trestné body? Zajímavým kurzem!

Nelíbí se vám, že máte konto řidiče zatížené body? Nechcete-li čekat na vymazání po roce, nebo jste jich nasbírali třeba šest či osm, můžete absolvovat jeden den kurzu bezpečné jízdy – a jste na tom bodově lépe. Jak takový kurz probíhá? Ve videoreportáži ukazuje Marek Bednář.

Body za přestupky na silnici jde odečíst dvěma způsoby: buď automaticky po roce bez bodovaného přestupku, kdy se odečtou až čtyři body, nebo po absolvování kurzu bezpečné jízdy, kterým se odečtou tři body. V obou případech nelze jít do záporných čísel a body se odečítají zpětně k datu absolvování školení.

Jak vysvětluje Marek Bednář hned v úvodu videa, nic ze zmíněného nejde, pokud máte na kontě přestupek hodnocený šesti a více body. Také nesmíte mít na kontě dohromady více než deset bodů.

Absolvovat kurz je ale zajímavé i tak – situací, které Marek na polygonu v Mostě vyzkoušel, bylo tolik. Aby ne! Centrum kurzů bezpečné jízdy na Polygonu Most patří mezi nemodernější. A nově se třeba zaměřuje i na bezpečnou jízdu s elektrickými vozy. „U elektrických aut zaznamenáváme značné rozdíly v chování při krizových situacích, a to vinou různého nastavení rekuperace,“ vysvětluje zkušený instruktor Marek Kohoutek.

Krom specifik plynoucí z rekuperace je zásadní, že s elektroauty se na české silnice masivněji vrací pohon zadních kol, jehož ovládání už mnozí řidiči zapomněli.

Ale zpět k běžným spalovacím autům a odpočtům bodů: kluzné plochy mosteckého polygonu s kouzelným výhledem na Krušné hory nabízejí možnost si vše vyzkoušet v bezpečných podmínkách – a ještě odjedete jako Marek Bednář s certifikátem. 

Zdroj: Autorský text, foto a video: auto.cz

