Novinky v povinném ručení: Aplikace místo papíru, ale co ještě?
Zvýšení limitu na 200 000 Kč u nehod s asistencí policie, aplikace místo papírového záznamu o nehodě? Povinné ručení se dál zjednodušuje. Co to řidičům přináší?
Minulý rok přinesl mnoho změn s novým zákonem o povinném ručení, od přenesení zodpovědnosti za pojištěné auto z vlastníka na provozovatele přes zvýšení minimálních limitů po rozšíření povinnosti pojistit i některé elektrokoloběžky či zahradní traktůrky.
Aplikace Bouračka
Letos se ve druhé polovině roku přidaly další změny: policii musíme volat k nehodám se škodou nikoliv sto, ale dvě stě tisíc. A v autě už nemusíme vozit nejen zelenou kartu, ale nově ani papírový nehodový formulář.
Místo něj mohou všichni řidiči v Česku používat aplikaci Bouračka, vyvinutou Českou asociací pojišťoven a Českou kanceláří pojistitelů. „Přináší moderní způsob, jak zaznamenat nehodu přímo na místě – bez papírování. Řidiči mohou pomocí mobilu skenovat registrační značky, fotit poškození, zaznamenat GPS polohu a okamžitě odeslat data pojišťovnám. Díky Bouračce se výrazně urychluje vyřízení pojistné události,“ vysvětluje Radek Juhaňák, ředitel likvidace v Allianz pojišťovně. „Bouračka účastníky nehody nahlášením hezky provede. Samozřejmě je dobré si znovu připomenout, že není-li u nehody Policie ČR, musí si lidé počínat o to více opatrně a vše si řádně zapsat a zdokumentovat. Mobil s foťákem má dnes skoro každý, tak je vhodné jej při nehodě využít,“ dodává Milan Káňa z Kooperativy.