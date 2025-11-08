Honda chystá nový hybrid. A první dojmy naznačují velký posun
Tochigi, Japonsko – první novináři se už svezli s prototypem nové generace hybridního systému Hondy. Pod kapotou stále pracuje dvoulitrový čtyřválec doplněný elektromotorem, ale to, jak celek působí, je zcela jiné než dosud.
První novináři z Japonska a USA měli možnost usednout za volant prototypu, který nese novou generaci hybridních systémů pro modely jako Honda Civic, Honda Accord nebo Honda CR-V. A i když Honda neodhalila všechny parametry, zveřejněné detaily napovídají, že nejde o kosmetickou úpravu, ale o podstatnější krok vpřed.
Co víme o pohonu?
Základní architektura hybridního systému zdánlivě zůstává: benzinový dvoulitr + elektrické motory. Vše ale prošlo významnou modernizací. Pod kapotou je inovovaný 2litrový čtyřválec pracující v Atkinsonově cyklu s přímým vstřikováním a nově navrženým chladicím systémem.
A elektrická pomoc? Honda uvádí, že trakční motor i generátor jsou nové, kompaktnější než dosud, a motorová jednotka je uspořádána paralelně – tedy motor a generátor běží vedle sebe, nikoliv za sebou, jak tomu bylo doposud. Baterie je rovněž zcela nová a nachází se pod zadními sedadly.
Nový hybridní prototyp zároveň přebírá technologii S+ Shift z nové Hondy Prelude. Napodobuje tak řazení převodových stupňů, aby jízda působila přirozeněji a zábavněji. Funguje to živě a přirozeně, při brždění jsou dokonce simulovány i meziplyny.
Honda zatím nezveřejňuje celkové ani dílčí výkony. Uvádí však, že aktuální verze Civicu Hybrid je výchozím bodem (v USA má 147 kW). Doufejme, že lehkého navýšení výkonu se dočkáme i v Evropě.
Podvozek a platforma
Kromě pohonu je zásadní změnou to, že nová platforma je modulární. Honda sama uvádí, že by měla přinést hmotnostní úsporu kolem 90 kg oproti stávajícím konstrukcím. Umístění baterie blíže k podlaze a zadní nápravě pomáhá snížit těžiště, což pozitivně ovlivňuje jízdní vlastnosti.
Během testovacího okruhu v Tochigi zaznamenali novináři, že řízení působí jistěji, reakce vozu jsou rychlejší a karoserie pevnější. Použity mají být také lehce flexibilní části karoserie. Honda však zatím všechny změny ve struktuře vozu konkrétněji nepopsala.
Jaké to je na silnici
Z testovacích jízd vyplývá, že auto působilo živěji než dosavadní hybridní Hondy – plynulé přechody mezi režimy, okamžité reakce, tišší zvuk spalovacího motoru. Pohon dokáže nabídnout jízdní potěšení, které bývá u hybridů často obětováno ve prospěch úspor. Spalovací motor při nízkém zatížení ani ve vyšších rychlostech neběží trvale. Systém jej odpojuje či přepíná do režimu generátoru.
První jízdy prototypu v Japonsku naznačují, že Honda se inovací nebojí. Nový hybridní systém kombinuje známé základy s pokročilejšími komponentami, modularitou a úsporou hmotnosti.
Honda ukázala také ostrý kei car koncept Super-ONE Prototype. Roztomilý elektromobil využívá zcela novou platformu z řady N, navíc má širší rozchod kol. Při akceleraci simuluje převodové stupně a přidává zvuk motoru, aby jízda působila živěji. Honda tak ukazuje, že chce zachovat svůj tradiční zábavný charakter i v éře tichých elektrických aut.
Zdroj: Honda