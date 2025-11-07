Kupujete ojetou Toyotu GT86 nebo Subaru BRZ? Stačí vědět tohle a nenaletíte
Subaru BRZ a jeho dvojče Toyota GT86, ve druhé generaci GR86, jsou obecně vzato nejdostupnějšími moderními opravdovými sportovními vozy. Vlastnit pravý sporťák ale v minulosti znamenalo také být srozuměn s jeho vysokými provozními náklady, které často pramenily z nespolehlivosti a omezené odolnosti jeho mechaniky. Recenzovaný vůz je asi jediným takovým moderním autem, jehož provoz nevyjde dráž než u běžného lépe vybaveného výkonnějšího kompaktu. Ovšem při svezení, které je na úrovni neporovnatelně dražších aut prémiových německých, italských a britských výrobců.
Toyotě GT86/GR86 a Subaru BRZ se mezi nadšenci přezdívá „toyobaru“. Existuje ještě jedno takové auto, a sice Scion FR-S, který se ale v Evropě nikdy neprodával, jakkoliv několik kusů jezdí údajně i v Česku. Toyobaru debutovalo na podzim 2011. Už předtím ale obě značky příchod takového auta avizovaly, například konceptem Toyota FT86. Číslice 86 v názvu odkazuje na kupé Toyota FT86 z 80. let, vyráběné ve dvou verzích karoserie a známé také pod japonskou přezdívkou „hačiroku“. Přímým předchůdcem GT86 je ale spíše poslední generace celicy z let 1999 až 2005, která však měla poháněnou přední nápravu.
U Subaru znamená BRZ Boxer motor, Real wheel drive, Zenith. Na rozdíl od Toyoty nelze říci, že by BRZ na něco navazovalo. Superkupé SVX z počátku 90. let bylo mnohem větší, nemluvě o technické složitosti, včetně šestiválce a pohonu všech kol. Od té doby Subaru kupé nevyrábělo.
Subaru v hlavní roli
Když přijde řeč na BRZ a GT86, dodnes se vás může někdo zeptat, zda je tenhle sporťák spíše subaru, nebo toyota. Výroba probíhala a v případě druhé generace stále probíhá v závodě Subaru Gunma v Japonsku. Technický základ pochází od Subaru, což platí také o pohonné jednotce, dvoulitrovém čtyřválci FA20 (u Toyoty jej označují 4U-GSE) s protilehlými válci, tedy pro Subaru typickým boxerem. Také jeho uložení v přídi podélně je typické pro vozy Subaru. Přesto výhradně dílem Subaru tohle kupé není. „Od Toyoty máme třeba aktivní snímače tlaku v pneumatikách TPMS, v případě druhé generace BRZ také elektronický přístrojový štít,“ říká na úvod k BRZ David Herda, přijímací technik a prodejce náhradních dílů u fi rmy Subaru Liška Plzeň, autorizovaného servisu a prodejce vozů Subaru sídlícího v městské části Slovany. „Od Toyoty ale pochází také převodovka a zadní diferenciál,“ dodává jeho kolega Marek Šedivec, vedoucí servisu u Subaru Liška Plzeň, který patří mimo jiné k uznávaným specialistům na BRZ v Česku. S převodovkou je to vůbec zajímavé. Manuální šestistupňová, která přirozeně převládá, je označena TL70. Jde o označení skříně. Vnitřní část odpovídá převodovce AZ6, kterou vyvinul Aisin pro první Lexus IS200/Toyotu Altezza. Vzpomínáte na prvního konkurenta BMW řady 3 od Lexusu?
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!