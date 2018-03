Lotus odhaluje detaily o chystaném SUV. Využije techniku od Volva!

Lotus se sice proslavil sporťáky lehké konstrukce se skvělými jízdními vlastnostmi, podobně jako další takoví výrobci se však do budoucna nevyhne SUV. Jeden takový model už připravuje, přičemž kvůli omezeným zdrojům na něm nebude pracovat sám. Při jeho vývoji využije techniku od Volva!

Britská značka je od loňského roku vlastněná čínskou automobilkou Geely , která rovněž vlastní švédské Volvo, a tak je logickou volbou, že firmy pod jedním deštníkem budou spolupracovat. Zvlášť když Lotus nemá s SUV zkušenosti, žádné takové auto ještě nevyráběl, postavil leda v roce 2006 koncept APX

Co všechno od Volva Lotus využije, je zatím ve hvězdách, spekuluje se však o použití komponentů platformy SPA z takových modelů jako XC60 a XC90. Lotus chce mít i SUV velice lehké, což by tato architektura mohla umožnit, kvůli rozsáhlému použití vysokopevnostní oceli má relativně nízkou hmotnost.

Lehká konstrukce má zajistit skvělé jízdní vlastnosti, které jsou pro Lotusy typické. Skvěle jezdit má i SUV z Hethelu, a to údajně lépe než konkurenční Porsche Macan.prohlašuje generální ředitel Lotusu Jean Marc Gales.

Součástí použité techniky od Volva by měly být také motory, v této oblasti se přitom Lotus dnes spoléhá hlavně na techniku původem od Toyoty. Platforma SPA umožňuje použití maximálně čtyřválců, to ale Lotusu patrně vadit nebude. S laděním jednotek si už léta umí dobře poradit. Navíc se počítá i s hybridním pohonem.

Jistotou je každopádně aplikace elektrického systému Volva nebo jeho velké obrazovky multimediálního systému.říká k tomu Gales, který v minulosti pracoval jako prezident Skupiny PSA.

Chystané SUV od Lotusu dorazí do čtyř let, už letos však bude hotový jeho design, a to údajně už do dvou měsíců. Na internetu přitom již kolují snímky z patentového úřadu, díky nimž máme dobrou představu, jak by novinka mohla vypadat. Giles k tomu říká jen to, že připravované SUV nemusí vypadat nijak zvlášť agresivně, musí však být na první pohled rozeznatelné jako Lotus.

O výrobu se podle všeho postará nová továrna v Číně, především kvůli tomu, že nejlidnatější země světa bude patřit mezi hlavní odbytiště. Do budoucna ale není vyloučena ani produkce v domovské Británii, firma však zatím čeká, jak dopadnou jednání o brexitu, bez jejichž výsledku nechce o této záležitosti rozhodovat.

Fanoušci se ale nemusí bát, že by Lotus zapomněl i na auta, která umí nejlépe. V Hethelu se totiž pracuje i na dvou nových sporťácích, které dorazí v roce 2020. Bližší informace zatím k dispozici nejsou, podle Galese ale budou vynikat z hlediska jízdních vlastností, aerodynamiky a nízké hmotnosti.