Další svatokrádež? Mitsubishi Lancer se změní v crossover!

Mitsubishi Lancer je mezi automobilovými fanoušky pojem, a to hlavně díky jeho vrcholné verzi Evolution. Dnes už ale tento kompaktní model, nabízený jako sedan i hatchback, skomírá, stávající generace se prodává už od roku 2007 a letos se chystá na zasloužený odpočinek. Další Lancer každopádně přijde, byť v revoluční přeměně.

Tři diamanty totiž chystají podobnou změnu jako u jiného slavného jména. Jestliže označení někdejšího kupé Eclipse bylo oživeno prostřednictvím SUV-kupé a jméno Evolution místo rychlého sedanu bylo použito pro elektřinou poháněný koncept, Lancer se má přeměnit v crossover. Prorazit v nabitém segmentu kompaktů je těžké, a tak Mitsubishi bude chtít zaujmout jinak.

Přeměna v crossover je už jistá, byť finální podoba ještě není potvrzena. Další směřování Lanceru bude dle šéfa značky Trevora Manna již brzy hotovo.říká k tomu šéfdesignér Mitsubishi Cunehiro Kunimoto s tím, že originální vzhled se už pro tři diamanty stává typický.

Design by podle Kunimota mohl vycházet z loňské studie e-Evolution , jejíž tvary jsou podle jeho názoru ideální pro kompaktní vozidlo. Mann zase naznačil, že by celková koncepce měla být přizpůsobena čínským zákazníkům, hlavně kvůli nadále rostoucímu tamějšímu trhu.

Pro základ automobilu Mitsubishi s největší pravděpodobností využije svého začlenění do aliance Renault-Nissan, což by znamenalo použití její platformy CMF C/D. Ta by umožnila zástavbu hybridního pohonu nebo čtyřkolky, což jsou pro Mitsubishi klíčové prvky.

Náhrada Mitsubishi Lancer ale není to jediné, na čem tři diamanty aktuálně pracují. Mann přiznává, že jistojistě budou pokračovat modely ASX, Outlander a L200, s jejichž nástupci automobilka počítá. Naopak nad dalším směřováním offroadu Pajero visí otazník. Že by se Mitsubishi po Lanceru Evo zbavilo další své legendy? Vrátit by se naopak mohl Colt, jakožto sourozenec Micry a Clia. I u něj je ale budoucnost nejistá, a tak se zatím nechme překvapit, jak to s ním bude.