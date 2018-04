Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 Turbo 2WD Intense – Svatokrádež, nebo pocta?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Eclipse je jedna z ikon třech diamantů. Sportovní auto, které Mitsubishi vyrábělo od roku 1989, poslední kousek vyjel z linky v srpnu 2011. Šlo o čtvrtou generaci modelu, ten úplně poslední kus byl vyveden v černé barvě. Odstín „kalapana“ vybrali fanoušci značky na facebooku, derniérový kus byl následujícího roku v září vydražen za 35.000 dolarů. V přepočtu na koruny byl tedy úplně poslední kus prodán za nějakých sedm set tisíc, což mohla být docela zajímavá investice. Celkově se pak vyrobilo lehce přes devět set tisíc těchto legendárních sporťáků.

SUV? SUV kupé!

Když už se jmenuje Eclipse Cross, tak by se určitě hodilo nevydávat novinku pouze za SUV, ale logicky za SUV kupé. No, kromě slavného jména a trošku krkolomně tvarované zádě s děleným oknem v pátých dveřích nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o SUV kupé. Spojení je to však samo o sobě natolik zvláštní, že si pod ním můžeme představit prakticky cokoliv. Klidně i Mitsubishi Eclipse Cross.

Nejdřív jsem si myslel, že novinka je nástupcem u nás stále velmi populárního modelu ASX, ve skutečnosti se však Eclipse Cross zařadil nad něj. S délkou 4405 mm k tomu předpoklady celkem má, ASX měří jen 4222 mm. „SUV kupé“ by tedy mohlo plus mínus působit v písečku Nissanu Qashqai, japonského soka bych asi označil za nejvíc odpovídajícího soupeře. SUV jako VW Tiguan nebo Kia Sportage jsou už o něco rozměrnější, pohybují se kolem 4,5 metru.

Popravdě, při pohledu na Eclipse Cross jsem měl celou dobu tendenci poměřovat tohle „SUV kupé“ spíš s menším ASX a jemu podobnými (třeba Peugeotem 2008 nebo Renaultem Captur). Asi hlavně kvůli zvláštní zádi, Eclipse Cross mi zkrátka přišel vyšší než širší. Vepředu jsem se pak pozastavoval zejména nad mohutnými chromovanými bumerangy… Mně se tedy nejnovější výtvor v designovém duchu „Dynamic Shield“ do vkusu úplně netrefil, výraz a nezaměnitelnost však tomuto mitsubishi určitě nechybí, což v tomto segmentu jako když najdete.

Mitsubishi ještě nezapomíná připomenout, že vozy SUV a s pohonem všech čtyř kol mají u třech diamantů velkou tradici, vždyť první takový se objevil už v roce 1936. V současnosti pak SUV tvoří 77 % evropských prodejů značky, pohon čtyř kol má každé druhé mitsubishi. Nejeden čtenář si určitě vzpomene taky na sportovní úspěchy třech diamantů, vždyť na Dakaru vyhrálo Mitsubishi dvanáctkrát a v mistrovství světa v rallye pětkrát. Jo, to byly časy Tommiho Mäkinena… Pamatujete, jak Mitsubishi dlouho vzdorovalo nově vzniklé kategorii WRC a Tommi drtil konkurenci s „áčkem“? To mi připomíná, matně se mi vybavuje cosi jako Evo, nebo jak se to jmenovalo. Teď holt táhnou SUV. A ne Tommi.

Klasika, občas až moc

Jako ta červená niť se našimi testy nejnovějších modelů táhnou nářky nad příliš digitálními přístrojovkami a dotykovými displeji, které zhusta nahrazují klasická tlačítka. Ne tak v Mitsubishi Eclipse Cross. Přístrojová deska je sice tvarově členitá a v okolí středového panelu poměrně mohutně zdobená, základ je však klasika na dřeň – oddělené ovládání ventilace s patřičně velkými ovladači, o patro výš infotainment s tlačítky okolo. Zde se na chvíli zastavím. V případě testované specifikace Intense se jedná o prostřední stupeň zábavy s šestipalcovým dotykovým displejem, tlačítko Nav byste však v jeho okolí hledali marně. Jistě uspějete u vrcholného provedení Instyle, disponujícím již sedmipalcovým a nepoměrně moderněji působícím dotykovým displejem. Bohužel, vážení, navigace se Eclipsu Cross netýká! U zmíněného sedmipalcového vrcholu si musíte vystačit s mobilní konektivitou, což mně osobně vadí pramálo, zvykl jsem si na waze, ale v ceníku je to zkrátka málo vídaná a znepokojivá absence.

+

Nepochybně vás však uklidní pohled na budíky tak jednoduché a dokonale čitelné, až srdíčko radostí poskočí, ovládání palubního počítače však Mitsubishi situovalo nalevo od přístrojového štítu a dobře tedy rozhodně neudělalo. Ten největší přešlap nás ale ještě čeká. Ani ne tak ergonomický, i když asi by se našlo vhodnější místo pro tlačítka výhřevu předních sedaček než pravá strana středového tunelu (hned vedle řadicí páky…). Ale ta tlačítka… Těžko říct, kde Mitsubishi tyhle kolébkové přepínače vyhrabalo, ale o historizující prvek by se jednalo už v první generaci eclipse.

Vzadu je to fakt eclipse

To je samozřejmě trošku přehnané, přirovnávat prostorové poměry Eclipsu Cross ke sportovnímu eclipse, ale na zadních sedačkách „SUV kupé“ to opravdu žádné vyskakování není. Na nohy jsem byl ještě v pohodě, tedy v případě, že jsem si nastavitelné sedačky (až o dvacet centimetrů) nepřišoupl k těm předním. Ale nad hlavou a na šířku to už bylo trochu horší. Asi nějak takto se sedí v „SUV kupé“… Vepředu je to už jenom SUV, zde místo nechybí.

Se zavazadlovým prostorem je to trochu složitější. Mitsubishi uvádí, že v základu poskytuje Eclipse Cross 341 až 448 litrů, to podle toho, kde se zrovna nacházejí zadní sedačky. Za příplatek 3890 Kč si však můžete pořídit „zvětšovací sadu“, díky níž si polepšíte o 83 litrů (dostanete se tedy až na 531 litrů, se sedačkami úplně vzadu pak maximálně 424). Úprava spočívá v tom, že importér jednoduše odstraní dvojitou podlahu, vyjme plastový „pořadač“ a vzniklý prostor vyčalouní. Tipnul bych si, že tuhle proceduru podstoupí devět z deseti v Česku prodaných Mitsubishi Eclipse Cross.