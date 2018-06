Motocyklová VC Itálie 2018: Fotofiniš v Moto3 pro Jorgeho Martína

Nedělní dopolední zahřívací tréninky na Velkou cenu Itálie, která se konala na okruhu v Mugellu, vyhráli Andrea Iannone (MotoGP), Francesco Bagnaia (Moto2) a Jorge Martín (Moto3).

Ještě krátce z historie: Na běžných silnicích kolem Mugella se závodilo v období 1920-1970, většinou však s automobily, a to jak Grand Prix, tak později sportovními a cestovními. Současný okruh funguje od roku 1974. měří 5245 metrů. Celý víkend bylo nádherně, žádné drastické změny počasí se neudály. A jak probíhaly a dopadly závody?

Moto2

Moto3

Vedení v závodě, který byl vypsán na 20 okruhů, se po zhasnutí červených světel ujal Jorge Martín, vystřelil z pole position jako raketa. Marco Bezzecchi se jej snažil dohnat. O třetí příčku hned zpočátku bojovali Fabio di Giannantonio a Ayumu Sasaki. Jenže Japonec se brzy zařadil do větší skupiny, které vévodil Arón Canet. Tam se pořadí přelévalo každou zatáčku, brzy z ní odstoupil Adam Norrodin, který divoce havaroval, highsider jej vykopl na obrubníku a byl evidentně otřesen. Tón zde udávali střídavě Enea Bastianini, Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino i Jaume Masia.

První trojka se sjela, dva Gresiniho hochy v barvách sponzora Del Conca nenechal na pokoji Bezzecchi. Brzy bylo jasné, že se rozhodne mezi nimi, šlo zároveň o bitvu dvou hond proti jedné KTM. Z obří skupiny se oddělili Bastianini a Nicolò Bulega, který letos stále čeká na první body. Jenže pak jejznovu pohltil. V devátém kole málem upadl Bezzecchi, ale stroj vyrovnal a moc neztratil. Bastianiniho následovali Andrea Migno (loni tu vyhrál), Arbolino a Rodrigo, pole se tedy roztrhalo. Skok Kuby Konrfeila z Le Mans napodobil zajíc, který ve 13. okruhu přeběhl trať těsně před vedoucí trojicí.

Spadl Jaume Masia, který se dostal do kontaktu s Marcosem Ramírezem. Bezzecchi na chvilku ztratil kontakt se špičkou, ale přece si vedoucí jezdec průběžné klasifikace nenechá ujít vavřín nejvyšší? Co ztrácel v zatáčkách, doháněl na cílové rovince. Na triumf to ale nakonec nestačilo, ten ve fotofiniši urval Martín. Fabio di Giannantonio skončil třetí. Čtveřici jezdců za nimi přivedl do cíle s desetisekundovou ztrátou Gaby Rodrigo. Překvapil Manuel Pagliani desátou příčkou, určitě by si zase zasloužil smlouvu na celou sezónu.