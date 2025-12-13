Jízdní dojmy s Peugeotem 308 SW: Postupná cesta vylepšování
Tradiční zástupce kompaktního segmentu Peugeot 308 dorazil ve zmodernizovaném provedení. Změny v designu i technice jsme zkoumali při prvních jízdách v okolí Lisabonu.
Segment nižší střední třídy byl vždy důležitou součástí nabídky značky Peugeot, a přestože v posledních letech jeho význam klesá, nedokážeme si evropské silnice bez kompaktních peugeotů představit. I proto francouzský výrobce nadále přikládá modelu 308 důležitou roli, což je vidět i na aktuálním modernizovaném provedení třetí generace.
Žádný jiný model v jeho portfoliu totiž nemá čtyři rozdílné motorizace, byť na českém trhu už nebude k mání základní hatchback, ale jen kombi SW. K jeho pohonu můžete zvolit zážehový tříválec s mild-hybridní technikou, dieselový čtyřválec, dobíjecí plug-in hybrid i čistě elektrické provedení. A zajímavé je, že hned tři motorizace prošly výraznými úpravami.
Nová tvář
Modernizovanou verzi poznáte na první pohled. Zcela přepracovaná příď dostala výraz nejnovějších peugeotů a zmizely z ní diodové „kly“ denního svícení. Nejjasnějším prvkem je nyní podsvícené logo na středu, které dostalo 308 jako první model značky. Kolem něj se do vějíře rozvíjí žebrování masky, které je v horní části zakončeno soustavou světelných pruhů. Ty elegantně zvýrazňují masku a rozšiřují osvětlení vozu do stran k novým linkám denního svícení.
Pod nimi je blok hlavních diodových světlometů, jenž je opticky schovaný do bočních kapes. Lichoběžníkový tvar spodní části nového nárazníku posiluje stabilitu vozů na silnici. Na jeho okrajích jsou umístěny vzduchové přívody, které usměrňují proudění vzduchu do vnitřku podběhů kol. Peugeot 308 sice ztratil něco ze své dravosti, ale lakovaná maska nyní působí moderněji.
Uvnitř je vše při starém, tedy včetně originálního tvarování palubky i-Cockpit s vystouplým přístrojovým štítem nebo volitelnými tlačítky i-Toggles. Nově mají všechny verze 10" digitální přístroje ve 3D grafice, upravené je náladové osvětlení nebo některé použité materiály. Prostorově se nic nezměnilo, takže kabina cestujícím nabídne dostatek místa a kufr pojme až 598 litrů nákladu.
Základní volba
Ze tří nových agregátů jsme si nejprve vzali ten nejběžnější. Přeplňovaný tříválec 1,2 litru s 48V mild-hybridem zabudovaným do šestistupňového dvouspojkového automatu má nyní nejvyšší systémový výkon 107 kW – dříve 100 kW. Motor je hezky odhlučněný a pohonná jednotka s převodovkou funguje jemně. Díky přepracované elektronice je projev soustavy zřetelně klidnější a plynulejší a v ideálních podmínkách se umí pohybovat čistě na elektřinu. To zvládla ale i předchozí jednotka, jejíž dynamika je podle technických údajů úplně stejná.
On totiž celý mild-hybrid je shodný, tedy s benzinovou dvanáctistovkou o výkonu 100 kW, elektromotorem se 15,6 kW a baterií s maximální kapacitou 0,89 kWh. Testovací okruh o délce 50 km, který z části vedl i po dálnici, jsme zvládli s průměrnou spotřebou 5,3 l/100 km. Potěšil nás i komfort podvozku spojený s výbornými sedadly, stabilita nebo přesné řízení.
Technický posun
Na druhé kolečko jsme zvolili čistě elektrické provedení, které už přichází s výraznějšími změnami. Výkon elektromotoru 115 kW zůstal, ale kapacita baterie vzrostla z 54 na 58,3 kWh (užitečná z 51 na 55,4 kWh). V kombinovaném provozu by tak měl dojezd stoupnout zhruba o 30 km na 441. My jsme jezdili za rovných 15 kWh, což by se rovnalo dojezdu zhruba 370 km. Novinkou je možnost měnit úroveň rekuperace ve třech stupních pádly pod volantem, což spolu s lepší aerodynamikou karoserie také zvyšuje dojezd.
Vzhledem ke stejnému dobíjecímu výkonu AC/DC 11/100 kW se ale baterie nabíjí o něco pomaleji. Peugeot však přišel u nabíjení s novými funkcemi. První je Plug & Charge, díky níž stanice rozezná dobíjecí vůz, a odpadá tak nutnost použít čip, aplikaci nebo platební kartu, druhou je příprava pro V2L, tedy možnost napájet z baterie externí elektrické přístroje.
Jízdně se nám elektrická verze líbila ještě více než předchozí mild-hybrid. Reakce na plyn je okamžitá a zrychlení svižnější. Podvozek nám připadá plavnější, pohodlnější a vzhledem k nízkému těžišti (baterie v podlaze) a ideálnímu rozložení hmotnosti na nápravy je navíc stabilnější.
Pokud toužíte po síle, je pro vás určen plug-in hybrid, jenž disponuje systémovým výkonem 144 kW a na stovku se rozjede za 7,6 sekundy. Výkon přeplňované šestnáctistovky zůstal na 110 kW, ale o 11 kW na 92 posílil elektrický motor. Důležitý je také nárůst kapacity baterie z 12,4 na 17,2 kWh (užitečná 14,6 kWh), díky čemuž by čistě na elektřinu měl peugeot ujet 82 km, ve městě potom 98 km. Akční rádius jsme změřit nemohli, protože dostáváme vůz s třetinovou kapacitou.
Jezdíme tedy na hybridní mód, kdy si elektronika hlídá, jaký pohon preferovat. Překvapivě je možná o něco hlučnější než tříválec, ale i tak je hybrid příjemný. Tato kombinace by se nám líbila asi nejvíce, jen je bohužel nejdražší.
Plusy
- Komfortní podvozek
- Zvětšení baterií
- Prostorná kabina
- Velký kufr
- Kvalita materiálů a zpracování
- Pohodlná sedadla
Minusy
- Věnec volantu stále zakrývá část přístrojového displeje
|Technické údaje Peugeot 308 SW
|1.2 Hybrid
|1.6 Plug-in Hybrid
|Elektro
|Spalovací motor
|přeplňovaný zážehový, R3
|přeplňovaný zážehový, R4
|–
|Zdvihový objem (cm3)
|1199
|1598
|–
|Maximální výkon (kW/min-1)
|100/5500
|110/4250
|–/–
|Maximální točivý moment (Nm/min-1)
|230/1750
|250/1750
|–/–
|Elektromotor výkon (kW/min-1)
|15,6
|92/2500
|115/4070-7500
|Elektromotor točivý moment (Nm/min-1)
|55
|118/300-7320
|270/500-4060
|Nejvyšší systémový výkon (kW)
|107
|144
|115
|Max. kapacita baterie/el. dojezd (kWh/km)
|0,876/–
|17,2/82
|58,4/441
|Dobíjecí výkon AC/DC (kW)
|–/–
|7,4/–
|11/100
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|1502/578
|1750/510
|1783/467
|Hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)
|750/1105
|750/1315
|nelze
|Maximální rychlost (km/h)
|210
|225
|170
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|9,3
|7,6
|9,3
|Průměrná spotřeba WLTP
|4,8-5,1 (l/100 km)
|2,2-2,3 (l/100 km)
|15,1-15,3 (kWh/100 km)
|Cena od (Kč)
|710 000
|1 040 000
|945 000