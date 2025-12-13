Rocketeer NC MX-5 aneb Zdá se vám vaše miata slabá? Tohle je řešení!
Od začátku vzniku legendární Mazdy MX-5 se najdou tací, kterým přijde její motor málo výkonný. Reakcí na to byla a je celá řada úprav. Ta poslední pochází od britské firmy Rocketeer a vznikla na základě třetí generace modelu.
O dynamice v přímce a jízdních výkonech Mazdy MX-5 si můžete myslet ledacos. Pravdou je, že od začátku existence Japonci tvrdí, že smyslem vozu není ohromovat akceleračními výkony a ani nejvyšší dosažitelnou rychlostí. MX-5 není Ford Mustang, ale ani Porsche 911.
Přesto stesky některých na malý výkon motoru vzaly vážně některé firmy a už od první generace, interně označené NA, nabízejí různé kity na zvýšení výkonu motoru. A to buď uplatněním přeplňování turbodmychadlem či kompresorem, nebo montáží většího motoru nejčastěji od jiného výrobce. A to je také případ popisované konverze známé jako Keiryo. Jde o japonské slovo znamenající lehký.
Rocketeer udává, že jím modifikovaná MX-5 NC, tedy třetí generace váží pouhých 850 kg. To je méně než u sériové MX-5 NC, dokonce i s menším motorem o objemu 1,8 litru.
Namísto čtyřválce Mazda Serie L, který z objemu dva litry nabízel nejvyšší výkon 118 kW, je pod dlouhou přední kapotou vidlicový šestiválec AJ-V6 o objemu 3,0 litru původem od Jaguaru. S výkonem 276 kW tak poslední výtvor od Rocketeer na bázi MX-5 NC nabízí výkonovou hmotnost (počet kilowattů motoru na kilogram hmotnosti vozu) srovnatelnou s Ferrari F40, nejrychlejším silničním sériově vyráběným autem konce 80. let.
Teď se možná zeptáte, proč se Britové rozhodli pro konverzi třetí generace a nikoliv čtvrté, která se od roku 2014 stále vyrábí. Jedním z důvodů byla cena, která by v případě využití řady ND (4. generace) byla příliš vysoká. Zadání znělo, aby základní auto nebylo příliš drahé. Navíc NC je v mnoha ohledech lepším autem než nejnovější ND, na čemž se shodlo hned několik majitelů, servisních specialistů i nadšenců do Mazdy MX-5. Když už nic, tak se do alespoň vejdete, což se o ND tak úplně říci nedá, jelikož je uvnitř podobně malá jako starší NA či NB. Jenže ty vznikly v 80., respektive 90. letech.
Britové nabízejí popsanou konverzi i v méně výkonných verzích, kdy šestiválec Jaguaru disponuje „pouhými“ 206 kW, a sice v rámci úrovně Rogan Josh, který vyjde na částku od 6495 liber (kolem 200.000 korun). To je ale cena jen za úpravu. K tomu je třeba si připočíst koupi ojeté MX-5 NC.
Zdroj: Pistonheads, Motor1, Rocketeer, foto: Rocketeer, video: auto.cz