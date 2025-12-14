Renault Clio R.S. se dost možná vrátí! První informace zní slibně, elektřině se ale nevyhne
Renault Sport se po letech mlčení znovu probouzí a s ním i naděje na návrat jednoho z nejikoničtějších hot-hatchů posledních dvou dekád. Těšíte se?
Zatímco éra malých sportovních hatchbacků zvolna mizí pod tíhou emisních regulací a módy SUV, Renault naznačuje, že hot-hatch ještě nemusí být minulostí. Nové clio by mohlo být modelem, který v segmentu zažehne novou jiskru.
Britský Auto Express upozornil na zásadní vývoj: už nejde o mlhavé spekulace, ale o konkrétní informaci, že Renault skutečně vážně zvažuje návrat označení Renault Sport a jeho implementaci do nové generace clia. Sportovní ikona, která vždy stavěla na hravosti, ostrém podvozku a radosti z řízení, by se měla vrátit s hybridním pohonem.
Pokud ano, tak hybrid
Renault napříč modely tlačí technologii E-Tech, hybridní ústrojí se tudíž nabízí jako způsob, jak spojit sportovní ambice s povinností dodržet stále přísnější emisní limity. Výkon spalovacího motoru posílený elektromotorem by mohl nabídnout dynamiku na úrovni – nebo dokonce nad úrovní – posledních, čistě spalovacích generací R.S., a to s kultivovanějším projevem a nižší spotřebou.
Z dostupných informací vyplývá, že základem výkonového modelu by mohla být hybridní jednotka s výkonem přes 200 koní, která vychází z technologie nové generace Clia E-Tech. Už současná civilní verze hybridu nabízí necelých 160 koní, a proto není těžké představit si, že varianta R.S. dostane víc. Třeba silnější elektromotor, jinak nastavenou převodovku a samozřejmě tužší, přesněji naladěný podvozek.
Renault přitom dlouhodobě naznačuje, že jeho elektrifikace se nemá stát náhradou sportovních zážitků, ale jejich novou podobou. A jestli někdo dokáže z relativně malého auta udělat řidičsky výjimečný stroj, pak právě inženýři divize Renault Sport – teď začleněné do Alpine.
Univerzálnější zábava
Nové Clio R.S. tak slibuje úplně jiný charakter než předchůdci. Staré generace byly syrové, mechanické, hlučné a často až nekompromisní – což byla přesně ta esence, kterou jejich fanoušci milovali.
Hybridní R.S. bude muset nabídnout rychlost a agilitu, ale také kultivovanost, elektrickou asistenci a moderní balíček asistenčních systémů. Zároveň ale nemá zapomenout na nadšené řidiče, kteří v malých hatchbacích hledají především zábavu.
Kdy přesně se nového Clia R.S. dočkáme, zatím Renault oficiálně neprozradil. Podle dostupných informací je však jisté, že sportovní verze přijde až po plném uvedení standardního clia – tedy nejdříve v horizontu jednoho až dvou let.
S přihlédnutím ke strategii značky i celkovým trendům trhu vše nasvědčuje tomu, že Renault Sport opravdu dostane novou šanci. A pokud se podaří spojit tradiční charakter s hybridní technologií tak, aby zůstala zachována pověstná řidičská nirvána, může být na obzoru nejzajímavější kompaktní sportovní auto za hodně dlouhou dobu.
Zdroje: Auto Express, Renault (materiály k technologii E-Tech a o novém Cliu), Renault Sport (historické údaje)