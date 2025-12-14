Mlhovkáři bojují o zlato! Hledáme nejhorší nešvar řidičů
Řidiči, kteří neumí správně používat osvětlení svého vozu, jdou do finále – mají šanci stát se těmi nejhoršími podle čtenářů Auto.cz. Utkají se s těmi, kteří nedodržují pravidlo zipu.
Dostáváme se do finále vyřazovací ankety o nejhorší nešvar řidičů nejen na českých silnicích. Už zkraje ankety jste vy, čtenáři Auto.cz, rozhodli, že větším problémem jsou nešvary, které jsou spíš obtěžující, ale méně nebezpečné. Například řezání zatáčky protisměrem, i když do ní člověk nevidí, tak prohrálo s parkování s dvojblinkry, když přitom zablokují či omezí provoz, obdobně také vjetí do průběžného pruhu v příliš nízké rychlosti vám vadí méně než neznalost či nerespektování pravidla zipu.
Jeden nešvar, který kromě nepříjemnosti může být i dost nebezpečný, se ovšem probojoval až do finále – jsou to mlhovkáři a nesvítiči, vč. neosvětlených cyklistů. Ti porazili nejprve špatné používání blinkrů a později i všechny další soupeře.
Špatné používání mlhovek je problém tak velký, že si ho všimla i Policie ČR. Podle ní problém nastává v době, kdy „vás dojede jiné vozidlo. V takovém případě bychom měli co nejrychleji zareagovat, a mlhová světla vypnout, jelikož ostatní řidiče oslňujeme asi na tolik, jako vás v noci oslňují nevypnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Navíc skrz zadní mlhovou svítilnu řidič jedoucí za vámi špatně rozezná, kdy brzdíme“.
S mlhovkáři se o zlato utkají ti řidiči, kteří neznají či nerespektují pravidlo zipu, nevyužívají oba pruhy před snížením jejich počtu a zbytečně tak tvoří kolonu. A ještě k tomu se třeba rozčilují, když vidí jiného řidiče toho volného pruhu využít, ba dokonce jsou schopní do toho volného pruhu vjet a zablokovat ho.
Přitom právě plynulé zipování bez zastavení v místě, kde se dva pruhy spojují do jednoho, je jedinou cestou, aby se kolony tvořily co nejméně. Stání v jednom pruhu půl kilometru před zůžením jím není. Opět citujme Policii ČR: „Až před místech zúžení by se měli řidiči zařadit do průběžného jízdního pruhu způsobem střídavým. Je tedy důležité užívat obou jízdních pruhů po celé jejich délce a až před samotným místem zúžení se obezřetně zařadit.
Jedním z omylů a chybným pochopením pravidla je, že řidič se zařadí mezi vozidla v průběžném pruhu velmi brzy, kdy pruh následně končící je bez vozidel a tedy nelze hovořit o souběžné jízdě. A dále, řidič, který dojede až do místa konce ‚svého‘ pruhu a chce se zařadit do kolony v průběžném pruhu, je považován za neslušného, zneužívajícího situace.“
Na vás, čtenářích, je nyní rozhodnout, který z těchto nešvarů je na českých silnicích ten nejhorší. A zároveň, který ze dvou poražených z právě ukončeného semifinále získá bronzovou medaili – zda to bude uhýbání do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit napojení jinému, i když levý pruh není volný , nebo blokování křižovatky při hustém provozu, vjíždění do ní, i když z ní člověk nemůže vyjet.
zdroje: Autorský text, Policie ČR, Policie ČR | foto: Google Gemini AI, Mlhovkáři/Facebook