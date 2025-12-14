Elektrické MG4 prošlo modernizací. Řeší jednu z největších slabin soupeře Volkswagenu ID.3
S hatchbackem MG4 se čínské automobilce podařilo uchytit v typicky evropském segmentu. A to i přesto, že vůz byl mnohdy kritizován. Hlavní výtky směřovaly na interiér a software, což zjevně řeší modernizované provedení nedávno odhalené v Brazílii.
Elektrické MG4 patří mezi ty nejpopulárnější čínské vozy na starém kontinentu. Za rok 2023 se jej prodalo přes 70 tisíc kusů a loni přes 50 tisíc kusů, letos ale přišel zásadní propad. Nabídka konkurentů je ostatně mnohem větší. A MG4 začíná zastarávat, což je zřejmé zejména v interiéru.
V Číně bylo MG4 naprostý propadák, který letos skončil a byl nahrazen druhou generací. Ta je o kus větší a místo pohonu zadních kol roztáčí pouze přední kola. Tohoto nového vozu se příští rok dočkáme i v Česku, původní čtyřka ale zatím nekončí. Potvrzen již byl facelift, který se objeví také v Evropě.
Možná se ale zaměří jen na tu nejkritizovanější část vozu, tedy právě interiér. Zmodernizovaná verze MG4 se totiž ukázala v Brazílii a z venku je vzhledově naprosto totožná. Uvnitř ale překvapí novým interiérem, převzatým z většího MGS5. To stojí na stejné platformě Nebula a využívá stejnou techniku.
Interiér je však mnohem lépe zpracovaný a promyšlenější. Vrací do hry například fyzický panel klimatizace, i když velmi jednoduchý. Lépe vyladěný je také software na větším, 12,8“ displeji, který myslí v evropské verzi i na snadné vypínání otravných povinných asistentů. Podle naší zkušenosti je software také výrazně lépe odladěný v MG5, zatímco ve čtyřce je i po letech plný chyb a stále funguje dost pomalu.
Pro MG4 je to zásadní změna, jež přišla i s novým volantem a jiným středovým tunelem, na který se přesunul otočný volič převodovky. Lépe působí také sedadla, přičemž je zjevné, že tvrdé plasty palubní desky byly na mnoha místech nahrazeny čalouněním. Novinkou je také barevná kombinace hnědé s béžovou.
Brazilský web ukazuje všechny varianty včetně verze Xpower s novým interiérem; technika však zjevně zůstává stejná. Jestli se stejná modernizace objeví i v Evropě, nebo zde přinese více, se dozvíme brzy. Faceliftované provedení by se mělo začít prodávat už z kraje příštího roku, zatím však není potvrzené pro český trh.
Zdroj: MG Brazil, foto: MG Brazil, video: auto.cz