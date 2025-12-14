Zimní motorkářské srazy: Zima v jedné stopě
Prahou se každý rok v prosinci prožene výprava Mikulášů a Santa Clausů na skútrech. Není to jediná zimní akce v jedné stopě. Motorkáři mají i své štědrodenní vyjížďky.
Kalendáře motoristických akcí jsou teď v zimě dosti stručné. A pokud jde o akce pro vyznavače jedné stopy, tak je jich opravdu minimum. Nějaké ale jsou, a některé z nich se konají dokonce každoročně. Jak to na nich vypadá? Na pár akcí jsme se letos či minulý rok vypravili, a to na skútru. Ač přes léto by možná na některé motorkářské akci nebyl skútr moc vítán, v zimě je atmosféra navzdory chladu vřelejší, a tak může dorazit vlastně jakýkoliv stroj.
Většina zimních akcí je spíš symbolického rázu a jde o projížďku dlouhou pár kilometrů ulicemi města, která trvá hodinku nebo dvě. Ale pro opravdové otužilce existuje i pár vícedenních setkání spojených třeba s přespáváním ve stanu či pod širákem. Pojďme se na ně podívat. Vezmeme to od těch menších vyjížděk po několikadenní mezinárodní srazy.
Pro dobrou věc
Mrazivá neděle začátkem prosince. Prší, jsou tři nad nulou. Na Strahově čeká dvacet jezdců na vespách v kostýmech Mikulášů nebo Santa Clausů. Nejde jen o to se projet, ale taky propagovat sbírku pro nadaci Kapka naděje. Ta podporuje mimo jiné vážně nemocné děti. Cesta proto vede centrem Prahy do areálu motolské nemocnice.
Zatímco loni se jelo, v roce 2023 nakonec stateční vespisté nevyjeli. „Dorazilo osm statečných. Byl ale sníh, takže jsme nakonec jen udělali fotku a nevyjeli,“ říká viceprezidentka pražského Vespa Clubu Linda Kasha. Akci si navzdory nachlazení nenechal ujít ani prezident klubu Massimo Canepa. Jel ale autem. „Není mi úplně dobře, ale je to hezká akce. A přijelo víc lidí než před rokem,“ pochvaloval si Canepa. „Je prosinec, tak kalendářně je zima. Ale zahřeje nás něco jiného,“ okomentoval chladné počasí herec David Matásek, který též dorazil v kostýmu Santa Clause. Ten je nadšeným vespistou.
Štědrý den
Na Štědrý den chceme být se svými blízkými, a pokud máme silný citový vztah i ke své motorce, bylo by smutné ji v tento den nechat stát samotnou v garáži. Třeba od hospody U Petrů v pražských Stodůlkách jezdí partička motorkářů každý rok na malou výpravu ulicemi hlavního města.
„Dáte si někdo cukroví? Ale je pálivý,“ nabízí jeden z jezdců speciální kořeněné dobroty. Někdo se schovává uvnitř hospody, jiný popíjí čaj venku. „Jsme tak seděli a napadlo nás se projet. Tak jsme vyrazili ve třech. A každý rok nás bylo víc a víc,“ říká pořadatel akce Lukáš Zeman. Loni se těšil na letošní ročník: „Dětem bude dvanáct, tak už pojedou taky.“ Překazit tento záměr by mohlo jen počasí. Tak uvidíme, zda 24. prosince bude sníh, nebo ne.
Trasa vede do centra na Hradčany, kde se všichni fotí. „Můžu se s vámi taky vyfotit?“ volala na nás při loňské vyjížďce mladá turistka z Řecka. Vánoce trávila s maminkou v Praze. Za mrazivého dne nás tak zahřál její úsměv. Po krátké zastávce se jede dolů k Rudolfinu, opět se fotíme, a to se Strakovou akademií za zády, a pak zpět do Stodůlek. Ve vedlejších uličkách je místy trochu náledí. My jedeme opatrně, ale pár jezdců se toho nebojí a brzdí až ve chvíli, kdy zahlédnou policejní auto. Projíždíme totiž uličkou, kde se smí jet jen dvacítkou. „Snad by neměřili na Štědrý den. Ale já tam nedávno platil. To tam stáli měšťáci a měřili na dvacítce, a já jel asi 32,“ přidává svou zkušenost jeden z motorkářů. Po hodině a pár minutách jsme zpátky a zahříváme se u čaje. Ti, kdo už domů nepojedou po ose, si můžou dopřát i pivo.
Na Štědrý den se pravidelně vydávají na projížďku taky motorkáři v Havířově. Letos pojedou už po devatenácté. Další akce jsou naplánované ve Slavkově u Brna a potom ve středočeských Zásmukách. Na Ježíška jezdí na malý výlet i motorkáři v Prostějově, Šumperku nebo Krnově. V týdnu mezi svátky se koná Výjezd za sněhem na Horní Mísečky v Krkonoších. A na Nový rok se někteří vydávají na Říp. Třeba letos tam bylo slušně narváno. Ráno jely nahoru motorky, odpoledne je vystřídaly staré traktory.
Vlci a sloni
Pokud by se vám jezdění na motorce v zimě zalíbilo, pak se můžete vydat na zimní srazy do ciziny. Asi nejslavnější je Elefantentreffen, tedy Sraz slonů, ve vesničce Sohla na německé straně Šumavy. V termínu od 29. ledna do 1. února 2026 se uskuteční už 68. ročník. Motorek tam ročně jezdí tisíce a řada bláznů přespává nikoliv ve stanu, ale pod širákem. Protože se před lety jedna parta „trhla“ a začala si pořádat svou verzi akce, můžete dorazit i na alternativní Altes Elefantreffen, který bude v termínu 27. února až 1. března na Nürnburgringu.
Už 10. ledna můžete zamířit na setkání na zámek Augustusburg. To je v bývalé NDR, a navíc kousek od hranic na německé straně Krušných hor. V Polsku se koná začátkem roku Wolfentreffen. Nastávající ročník začíná v pátek 16. ledna v okolí městečka Piwniczna-Zdrój na jihu země u hranic se Slovenskem kousek od Staré Ľubovně. Pořadatelem je Mark Suslik, motorkář, který miluje dlouhé zimní cesty.
Akce si nekonkurují, každá je jiný týden, takže kdo má čas, chuť a odvahu, může v zimě vyrazit na sraz každý víkend. I z těchto akcí by jistě stálo za to udělat reportáž. Na rovinu se přiznáme, že máme dilema. Osmělit se, dát to jako reportáž na vlastní kůži a mrznout v sedle? Nebo vyrazit autem a riskovat, že pro účastníky budeme jen za zhýčkané slečinky?
Jízda v –52 °C
Pokud si kladete otázku, v jaké zimě se už jezdit nedá, tak odpověď bude nejspíš v absolutní nule. Třeba polský motorkář Mark Suslik, známý pod přezdívkou White Wolf, projel na motorce celou Sibiř. Jel v lednu 2020 a cestou se potkal s teplotou –52 °C. Má za sebou také výpravu Aljaškou nebo na Nordkapp. I tam se vydal v zimě.
Motocykly a zimní gumy
Nabídka zimních pneumatik pro motocykly je mnohem menší než v případě osobních aut. Některé motocykly nebo skútry (například Honda 125 SH) mají v technickém průkazu přímo napsáno, že se na ně zimní pneumatiky dávat nesmí. Vzhledem k tomu, že v mrazu a na sněhu jezdí v jedné stopě minimum jezdců, tak by odbyt nebyl velký, a tudíž by se výrobcům nevrátily náklady spojené s vývojem či homologací zimního obutí.