Nejbizarnější reklamy s hvězdami Formule 1. Jak s tímhle mohly souhlasit?

Vidět závodníky Formule 1 v reklamě firem všeho druhu není nic neobvyklého. V drtivé většině případů se jedná o sponzory týmu, za který pilot aktuálně závodí, jindy jde zase o reklamy sehnané „po vlastní ose“. Některé tak záživné nejsou, jiné dokážou vykouzlit úsměv na tváři. A pak jsou tu ty, na které budete s odstupem několika let se zvednutým obočím nevěřícné zírat.

Hovoříme třeba o spotu s, šampionem sezony 1992 a v době natáčení pilotem Williamsu. Jak si možná vzpomínáte (a odhaluje to i snímek vytištěný v reklamě), hlavním sponzorem britské stáje byl v té době Canon, výrobce fotoaparátů či tiskáren. A právě jednu takovou Mansell v reklamním spotu propagoval. Vytiskl na ni obrázek svého auta, následně ji odnesl a aby toho nebylo málo, v závěru se svůdným pohledem nakousl jahodu.

Video

Ne, ani následující video není scénkou z komediálního filmu sedmdesátých let. Ve skutečnosti jde o reklamu společnosti Texaco, výrobce motorových olejů a provozovatele čerpacích stanic ve Spojených státech. Za volantem sedí ikona té doby –, který v roce 1976 získal po napínavém souboji s Nikim Laudou titul mistra světa. Obdobu spotu jsme mohli vidět i ve snímku Rivalové z roku 2013, jenž o památném boji těchto dvou pojednává.

Památná je taktéž reklama s finským závodníkem, který v dobách působení u týmu Lotus vytvořil reklamu na šampon. Inu, každá část auta musí být ve špičkovém stavu, včetně závodníka a jeho hlavy. Spot se nám pravděpodobně snaží naznačit, že vlasy jezdce vydrží i náročný dvouhodinový závod v přilbě. Ani v tomto případě se produkci nepodařilo přesvědčit Icemana ke šťastnému výrazu, vidíme jeho tradiční poker face.

Smích! To byl jediný úkol, trojnásobného mistra světa z Brazílie, při natáčení přiloženého reklamního spotu pro společnost Shell. Těžký říct, co přesně chtěli japonští tvůrci sdělit, smysl nám to nedává ani dnes. Zvláště vezmeme-li v potaz, že Shell měl na natáčení reklamy k dispozici nejlepšího závodníka té doby (a dost možná všech dob) a naložil s jeho účastí takto bizarně.

Dalším zajímavým kouskem je bezesporu spot s, jenž v něm promuje mléko Canberra. Aby to nebylo jen o věrohodných promluvách do kamery, sedl australský jezdec do motokáry, aby se kolem krabic s mlékem projel. Hned jsme na jedno dostali chuť!

Poslední reklama není tak úplně bizarní, ale v kontextu s událostmi v měsících příštích je zpětné ohlédnutí za ní hodně zajímavé.se počátkem roku 2007 předhání v nejrůznějších disciplínách – na závodním okruhu, běžných silnicích, v hotelu i sauně, kde je nakonec vyškolí Mika Häkkinen . Vzpomeňme ale, co se dělo později. Boj mezi oběma jezdci se přiostřil, když oba bojovali o mistrovský titul. Závěr ročníku pro ně dopadl tak katastrofálně, že titul nezískal ani jeden a radoval se tehdy ještě rozcuchaný Kimi Räikkönen.