Rozhovor s Mikou Häkkinenem: Jak jezdí v civilu?  

Hodně brzy. Byly mi jen dva roky, logicky jsem tedy ještě zdaleka nedosáhl na pedály. To za mě dělal táta a já kroutil volantem po lesíku a polní cestě na naší chatě jako zběsilý.

V pěti letech, mám na to i fotografické důkazy datované poznámkami na rubu zažloutlých snímků z roku 1973. Zároveň jsem tím nastartoval závodní řízení, protože jsem na okruhu Keimola usedl za volant motokáry. Nezapomenutelný zážitek a můj opravdu velký den!

Aby ne! Šlo o značku Zip, táta ji koupil od slavného rallyeového jezdce Henriho Toivonena. Vedle běžné práce si otec šest let přivydělával jako řidič taxíku, abych mohl s motokárou, řízením a potažmo závoděním vůbec začít.

Ano, jako asi u každého kluka. Ale první poznatky k řízení mi dávala celá rodina.

Nejstarší Hugo šel nějaký čas v mých stopách, závodil v motokárách, ale pak se rozhodl pro fotbal. Pravda, snažil jsem se ho trochu přemlouvat, aby u motokár zůstal. Ale vášeň, kterou pro závodní řízení potřebujete, mu vnutit neumím. A teď už by to ani nemělo cenu. Přece jen mu bylo sedmnáct. Řídit však umí dobře, to je hlavní.

To je pravda, ale dcery Julii, Ellu a Lynn asi do závodění nepoženu. A Daniel je přece jen ještě malý. Ale na klín si ho za volantem už taky posadím a trošku na něj zatlačit zkusím, však mě znáte. Takže uvidíme, co za pár let bude.

Nijak. Vážně. Déšť a sníh jsou naopak ideálními společníky na pravé řidičské učení. Rodiče mi vždycky říkali: „Miko, nenadávej na počasí! To horší tě naučí šoférovat mnohem víc a líp, než když je sucho a pálí slunce.“ Měli absolutní pravdu.

Vždycky mám po ruce rád láhev s vodou. Ta hlavní tekutina, co mi v autě nesmí chybět nikdy, je ale jiná. Schválně, která to je, co myslíte?

Kdepak…

Benzin!

Spolu s pneumatikami. Dobré pneumatiky, to je základ každé jízdy. Zbytek už záleží na řidiči.

Vcelku krotký. Jezdím podle předpisů, rychlost nepřekračuji, ostatně i děti jsou raději, když mohou koukat z okna a krajina či město jim jen neletí před očima jak splašený film. Něco dokazovat si rozhodně nepotřebuji. Vyřádím se na okruhu, když potřebuji. Třeba se Světem motorů, hned jak tenhle rozhovor dokončíme, co říkáte?

Adrenalin bych neřekl, spíš zábava. Na krev, tedy na sto procent, nejdu už ani na okruzích. Stačí mi bohatě nějakých osmdesát a pořád je to švanda. Doba, kdy jsem ve formuli 1 musel jezdit na limit stůj co stůj každé dva týdny, mi rozhodně nechybí. Jsem naopak rád, že už si na limit sáhnout nepotřebuji, a i tak si umím řízení užívat. A taky se na mě podívejte: už přece jen nejsem tak mladý.

To je mnohem jednodušší otázka, než si myslíte! Na prvním místě McLaren. Na druhém McLaren. A na třetím McLaren.

Zaprvé uvědomit si limity – své i samotné silnice, jejího profi lu, povrchu. Nikdy nesmíte jít za ně. Předně nejet rychleji, než se v daném místě má. A za volantem se soustředit skutečně na samotné řízení, a ne deset věcí kolem. To je naprostý základ. Zadruhé – a to mám docela odkoukané u vás z Česka – dodržovat bezpečnou vzdálenost. Předejdete tím mnoha nebezpečím. A zatřetí mít v dobré kondici samotné auto – hlavně pneumatiky.

Jezdit v zimě na zimních a v létě na letních. Samozřejmě záleží na zemích, kde člověk řídí. Itálie není Finsko, stejně jako prosincové Česko není prosincové Portugalsko. Důležité také je, zda řídíte často po dálnicích a jezdíte tedy spíš rychleji, nebo den co den poskakujete po dlažbě ve městě. Ale základním střídáním zimní versus letní pláště podle ročního období určitě chybu neuděláte.

Nemyslím si, že české jsou tak špatné, jak říkáte. Znám tedy hlavně dálnici z Plzně – a ta je v pohodě. Ale jezdívám i po okreskách – a neřekl bych, že se od finských nějak zvlášť liší. Nejsou excelentní, ale ve světovém měřítku docela dobré. A že jsem jich sjezdil dost. To mi věřte.

Jako v každé zemi: dobří i špatní. Milí i nervní. Já si obecně nemohu na Čechy stěžovat, mám váš národ opravdu rád. Jste družní, umíte se bavit, máte výtečné jídlo a pivo. Takže nechápu, jak můžete tak často jezdit autem, když máte v zákoně nulovou toleranci alkoholu.

Tak to nemohu sloužit, česky toho moc neřeknu. Leda tak „dobře“ a „děkuji“, což určitě nejsou nadávky.

Já mluvím finsky, Markéta česky. Do toho moje děti, když počítám i Julii z prvního manželství, brebentí francouzsky a anglicky, takže je to docela psina. Česká slovíčka pochytávám pořád, ale musím přiznat, že čeština pro mě není ani po letech zrovna nejsnadnější jazyk na světě.

Jasná věc. Vždyť v Česku to zná lépe než já. Ale řídí, i když jsme v Monaku. Klidně jí přenechám jak mercedes, tak svou největší chloubu - mclaren.

Hodně. Nejen coby řidiče, ale i jako člověka. Od té chvíle si víc než dobře uvědomuji, že můžu úplně všechno ztratit během setiny sekundy. Vzpomínám si, že když jsem se tenkrát probral v nemocnici, nebyl jsem si jistý vůbec ničím. Jestli vidím, zda hýbu rukama, nohama. A co museli v mém komatu prožívat rodiče! Je to už přes dvacet let, ale následky téhle nehody cítím dodnes. Obličej mám napůl ochrnutý, neslyším úplně dobře na jedno ucho.

Zůstal jsem u aut. Už nějaký čas jsem ambasadorem kampaně „Never Drink and Drive“ Johnnieho Walkera a zhruba před rokem jsem začal pomáhat firmě Nokian. Vedle toho spolupracuji s bankou UBS a také investuji. Hodně mě v tomto směru chytl internetový projekt iNZDR. Funguje na principu sociální sítě propojující slavné lidi s obyčejnými. A letos jsem se také vrátil ke svému osudu – McLarenu. Spolupracuji s jeho marketingovým oddělením, s partnery i s vedením. Víte, McLaren jsem vždycky považoval za svůj domov, a i když jsem stál mimo stáj, v mém srdci měl pořád pevné místo.

Jak jsem řekl, to profesionální mi nechybí a vracet se k němu s padesátkou na krku určitě nebudu. Bohatě mi stačí svezení, co si teď dopřejeme spolu. Dobrá?

Tak jdeme na to!

Häkkinen a F1

2 tituly mistra světa si připsal v letech 1998 a 1999

11 sezon odjezdil v F1, začínal v roce 1991 s Lotusem, končil v sezoně 2001 s McLarenem

20 vítězství v F1 rozložil do čtyř let: poprvé vyhrál Velkou cenu Evropy 1997, naposledy Velkou cenu USA 2001

51 stupňů vítězů: poprvé se na ně postavil při Velké ceně Japonska 1993

165 velkých cen – to je celková bilance jeho startů v F1, tou první byla Velká cena USA 1991, poslední ta v Japonsku 2001

2007 ukončil definitivně závodní kariéru: po konci v F1 si dopřál na mezinárodním poli čtyřletou pauzu, v letech 2005-2007 se vrátil za volantem mercedesu v DTM, kde si připsal tři vítězství

Häkkinen a život