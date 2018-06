Dovolená Chorvatsko 2018: 12 nejkrásnějších míst. Tohle jsou tipy na perly Jadranu

Istrie

Pro Čechy zvlášť oblíbená. Jde totiž o nejbližší moře, přitom má atmosféru propojující Chorvatsko a Itálii. Proslavená je Pula s malým koloseem, ale nás ještě víc uchvátila města Poreč (na snímku), Vrsar a Umag. Leží tu i jedna z nejkrásnějších pláží světa Bijeca v Medulinu. Uprostřed poloostrova se pak tyčí nejmenší městečko na světě Hum, v němž žijí jen dvě desítky obyvatel.

Istrie má v sobě všechno z Chorvatska, okořeněné blízkou Itálií. Každý zná Pulu, na nás ale největší dojem udělalo malé rybářské město Vrsar a pak utajený skvost nedaleko obce Nova Vas: krasová jeskyně Baredine. O co nenápadnější je vchod schůdky do podzemí, o to větší skvost se otevře šedesát metrů pod povrchem: propojený systém cest a komor včetně šestašedesát metrů hluboké propasti vznikal několik tisíc let. Že nás tu mají rádi, ukazuje i průvodce v češtině.

Rab

Nejjižnější z kvarnerských ostrovů se pne od moře až přes 400 metrů nad jeho hladinu. Dovolenkáři jezdí hlavně na západní pobřeží k zátoce Sveta Fumija a poloostrovu Frkanj. Navštivte obojí! Stojí to za to…

Velebit

Krasová krása! Sami Chorvaté berou tohle místo za národní klenot. Pokud milujete hory a nevadí vám vystoupat od moře do výšky 1500 metrů, dostanete se až na hlavní hřeben mezi chatami Zavižan a Alan. Na to stačí den, ale strávit tady dva a jednu romantickou noc pro nás bylo ještě hezčí. Spali jsme v Rosiljevě chatce pod nádherným Kukem Pasaričev.

Korčula

Ulice samotné Korčuly, která vybíhá do moře jako ryba, jsou vyskládané jako její kosti: město totiž prapředci dnešních chorvatských architektů vystavěli plánovitě. Díky tomu svítí slunce do korčulských ulic jen ráno a večer. Z mnoha památek upozorňujeme na Opatskou klenotnici v jižní straně katedrály, která ukrývá dost možná nejcennější sbírku svého druhu v celé Dalmácii, a to včetně rukopisů z 12. století. Ze stejné doby je i Moreška - rytířská hra tanečníků s meči o přízeň dívek. Hraje se tu dodnes.

Pag

Tenhle ostrov proslavila mořská sůl a sýr. A to zvlášť i společně: sůl se kromě těžby ještě snáší s větrem na místní pastviny a právě osolené louky dělají z pažského sýru absolutní pochoutku. Šedesátikilometrový skalnatý ostrov spojuje s pevninou most, dostanete se na něj kousek za Zadarem.

Brač

Třetí největší z jadranských ostrovů proslavil hlavně kámen, který se zde těží. Vznikl z něho dokonce Bílý dům ve Washingtonu. Hlavní atrakcí je tato oblázková pláž Zlatni rat, jejíž špička se vlivem povětrnosti neustále mění.

Pláž na snímku zná asi každý. Po třinácti dovolených na Brači bych koupání na Bolu či v Supetaru doporučil zpestřit návštěvou turisticky zajímavých míst – hlavně ve vnitrozemí, kam málokdo zavítá. Například Vidovu goru, nejvyšší místo chorvatských ostrovů s úžasným výhledem na nedaleký Hvar, jak ukazuje menší snímek. Nebo unikátní kamenný most Franje Josipa, historická sídla Dol a Škrip, netradiční zoo v sutivanském přírodním parku nebo Dračí jeskyni u osady Murvica. Díky přehledným turistickým trasám se jistě neztratíte.

Trogir

Říká se mu „Město-muzeum“. To proto, že jeho stavby se pojí s nevídaným množstvím různých období světových dějin. Není divu, že staré centrum města patří do seznamu světového dědictví Unesco. Okolí města je poseté z jedné straně zelenými pláněmi, z druhé plážemi, mořem, ostrovy a ostrůvky. To vše dohromady funguje dokonale.

Kornati

Bájné ostrovy prý stvořil Bůh, když u Šibeniku rozházel hrst kamínků a z nich vyrostlo 147 malebných vápencových a křídových ostrůvků. Největším je Kornat, který pro turisty objevili Francouzi a dnes ho milují jachtaři. Protože jsou Kornati národním parkem, celoročně tu přebývá jen pár domorodců.

Hvar

O levandulovém ostrově Střední Dalmácie se říká, že je vůbec nejslunnějším v celém Chorvatsku. Perlou je samotné město Hvar s katedrálou svatého Štěpána a dalšími vzácnými stavbami. Krásná jsou i menší městečka jako Stari Grad, Vrboska či Jelsa.

Na ostrově Hvar a konkrétně ve vesničce Brusje na přelomu června a července všude roste levandule, kterou si vždy provoním auto, u místních nakoupím levandulový med či unikátní olivový olej. Celý rok se opět těším na tu vůni a pohled na moře z výšky, hukot včel, otevřená okna a cestu po ostrově plnou krásných výhledů.

Lastovo

Jeden z našich nejtajnějších tipů najdete v jižní Dalmácii. Žádný ruch: sem nikdo nejezdí. Ostrov byl totiž až do konce komunistického režimu socialistické Jugoslávie vojenským územím. Na hotel to tady není, ale domky na pobřeží nabízejí ubytování v soukromí. Odměnou vám bude, že další turisty na ostrově nepotkáte a prožijete tak krásné dny v nádherné přírodě jen s místními.

Brijunské ostrovy

Dva velké a k tomu tucet malých ostrůvků u jihozápadního pobřeží Istrie patří do národního parku. Aby ne, vždyť tu na necelých 40 kmroste na čtyři stovky druhů rostlin! Může za to fakt, že po druhé světové válce byly Brijuny uzavřeny lidem a staly se letní rezidencí jugoslávského prezidenta Tita. Na ostrov musíte autovláčkem, vozem se na ostrovy nedá, což se dá při pohledu na fotku pochopit.

Dubrovník

Kdo by neznal Klenot jihu! Slunce tu praží přes 2500 hodin ročně, v parcích a zahradách najdeme středomořskou i subtropickou vegetaci. Samotné město chrání systém obranných věží a skoro dva kilometry dlouhých hradeb z 8. až 17. století, místy až šest metrů silných. Nezapomeňte na pevnost Lovrijenac na mořských útesech s mottem „Svobodu nelze koupit za všechno zlato světa“ na vstupní bráně.