Jak se v Česku daří alternativním pohonům? Přehled nejprodávanějších hybridů či elektrovozů

V době stále přísnějších emisních norem se pro automobilové výrobce stávají modely s alternativním pohonem nedílnou součástí jejich nabídky. Na trhu tak stoupá počet modelů s elektrickým nebo hybridním pohonem. Vidět je to i na českých prodejích takových aut, které rostou. Stále ale zůstávají marginální záležitostí. Vyplývá to ze statistik zveřejněných Svazem dovozců automobilů.

Nejžádanější alternativou se za letošní první pololetí roku staly automobily s hybridním pohonem, které překonaly vozy na CNG. Za prvních šest měsíců letošního roku bylo u nás registrováno 1.813 hybridů, o 470 více než před rokem.

Naopak CNG je důkazem, že zájem českých zákazníkům o „plynná“ paliva klesl. V prvním pololetí roku bylo u nás registrováno 1.401 vozidel na CNG, zatímco před rokem to bylo o 65 více. Meziročně klesl i počet registrací vozů na LPG, z 614 na 527.

To počet registrovaných elektromobilů meziročně vzrostl, a to ze 149 na 267 kusů. Z pohledu celkového trhu však stále zůstávají marginální záležitostí, za první pololetí tvoří jen 0,19 % trhu. To samé ale platí i pro hybridy, tržní podíl 1,29 % stále není moc, překonaly však magické procento.

Český trh – Počet registrací jednotlivých paliv Palivo Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2018 [%] Prodeje v 1-6/2017 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [%] Benzin 94016 65,39 82725 57,27 Nafta 45555 31,68 56585 39,17 CNG 1401 0,98 1466 1,01 LPG 527 0,37 614 0,43 Elektro 267 0,19 149 0,1 Hybrid 1813 1,26 1343 0,93 Jiné 1853 1,29 1569 1,09 CELKEM 143784 - 144451 -

České prodeje hybridů

Z celosvětového pohledu je jedničkou v oblasti hybridního pohonu japonská Toyota a nejinak je tomu i na českém trhu. Na jejích 1.272 registrovaných hybridů v prvním pololetí jiná značka zkrátka nestačila. Dominanci japonského výrobce dokazuje i druhé místo jeho luxusní divize, Lexus za prvních šest měsíců roku hlásí 157 registrovaných hybridů.

Český trh – Nejprodávanější hybridy podle značek Poř. Značka Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. Toyota 1272 994 2. Lexus 157 125 3. Audi 98 6 4. Kia 79 83 5. BMW 70 73

Podobně je tak tomu i v případě pořadí jednotlivých modelů. První čtyři místa totiž obsadily Toyoty, za SUV RAV4 následují crossover CH-R, kompakt Auris a malý hatchback Yaris. Dominanci Toyoty tak narušuje pouze Kia Niro, která se se 76 registrovanými kousky podělila o páté místo, s dalším dílem japonského koncernu, Lexusem NX.

Český trh – Nejprodávanější hybridy podle modelů Poř. Model Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. Toyota RAV4 489 352 2. Toyota CH-R 423 299 3. Toyota Auris 189 167 4. Toyota Yaris 163 169 5.-6. Kia Niro 76 83 5.-6. Lexus NX 76 38

Statistiky SDA od letošního roku zvlášť evidují i počty registrací plug-in hybridů. V těch se nejvíce daří luxusním značkám. Vede BMW, na jehož kontě je za první letošní půlrok 70 evidovaných plug-in hybridů. Následuje Volvo (28 registrovaných vozů), čtvrté je pak Porsche (16 kusů).

Český trh – Nejprodávanější plug-in hybridy podle značek Poř. Značka Prodeje v 1-6/2018 [ks] 1. BMW 70 2. Volvo 28 3. Volkswagen 20 4. Porsche 16 5. Hyundai 10

O první příčku mezi modely se pak podělily hned tři vozy, 17 registrovaných kousků má na svém kontě BMW 5, BMW X5 i Volkswagen Passat. Hned za nimi je Porsche Panamera s 16 plug-in hybridními exempláři.

Český trh – Nejprodávanější plug-in hybridy podle modelů Poř. Model Prodeje v 1-6/2018 [ks] 1.-3. BMW 5 17 1.-3. BMW X5 17 1.-3. VW Passat 17 4. Porsche Panamera 16 5. BMW i3 REX 14

České prodeje elektromobilů

Mezi elektromobily je stejně jako loni nejsilněji zastoupen Volkswagen, jehož 127 registrovaných elektromobilů je více než dvojnásobek proti loňskému roku. Na dvojnásobku loňského výsledku je také Nissan (70 registrovaných elektromobilů), jemuž pomohl příchod druhé generace Leafu. U BMW, Tesly nebo Hyundaie se proti loňsku tolik nezměnilo.

Český trh – Nejprodávanější elektromobily podle značek Poř. Značka Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. Volkswagen 127 53 2. Nissan 70 35 3. BMW 52 48 4. Tesla 51 43 5. Hyundai 12 10

Volkswagen vede také mezi modely, nejvýše je e-Golf se 110 registrovanými kusy. Následuje zmíněný Leaf (60 kusů), třetí je BMW i3 (52 exemplářů). Statistiky jednotlivých modelů Tesla bohužel nejsou evidovány zvlášť, a tak nevíme, zda některý z nich nepromluvil do celkového pořadí.

Český trh – Nejprodávanější elektromobily podle modelů Poř. Značka Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. VW e-Golf 110 38 2. Nissan Leaf 60 38 3. BMW i3 52 48 4. Volkswagen e-Up! 17 15 5. Hyundai Ioniq 12 10

České prodeje aut na CNG

Stlačený zemní plyn byl díky domácí značce Škoda nejoblíbenějším alternativním palivem u nás, letos ale zájem o něj klesá. Vidět je to i na výsledcích domácí značky, jestliže před rokem u nás evidovala 1.218 aut na CNG, za první pololetí letošního roku je to jen 1.070 vozů. Že by jí chyběla nějaká horká novinka? Čeká se třeba na inovovanou Octavii G-Tec s novým motorem 1.5 TGI... Následuje Volkswagen, kterému s 269 vozy registrace aut na CNG vzrostly o 94 kusů.

Český trh – Nejprodávanější vozy na CNG podle značek Poř. Značka Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. Škoda 1070 1218 2. Volkswagen 269 175 3. Seat 33 32 4. Fiat 18 26 5. Opel 7 12

I přes pokles zůstává nejprodávanějším autem na CNG u nás Škoda Octavia s 957 registrovanými kusy. Následuje Volkswagen Golf (160 kusů), třetí je Škoda Citigo (113 kousků).

Český trh – Nejprodávanější vozy na CNG podle modelů Poř. Model Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. Škoda Octavia 957 1132 2. VW Golf 160 97 3. Škoda Citigo 113 86 4. VW Caddy 81 50 5. Seat Leon 30 30

České prodeje aut na LPG

Mezi vozidly na zkapalněný ropný plyn vládne na českém trhu Dacia, 441 jí registrovaných aut na LPG je víceméně stejně jako před rokem, o bezvýznamných 15 méně. Může za to mezigenerační výměna Dusteru, který býval oblíbeným i ve verzi na LPG, současné provedení ale tuto alternativní možnost aktuálně neumožňuje. Druhý je Opel, jehož registrace vozů na LPG meziročně klesly na polovinu. Důvod hledejme v konci modelu Meriva.

Český trh – Nejprodávanější vozy na LPG podle značek Poř. Značka Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. Dacia 441 456 2. Opel 64 131 3. Fiat 14 14 4. Hyundai 8 13

Český trh – Nejprodávanější vozy na LPG podle modelů Poř. Model Prodeje v 1-6/2018 [ks] Prodeje v 1-6/2017 [ks] 1. Dacia Dokker 251 179 2. Dacia Logan 70 88 3. Dacia Lodgy 68 46 4. Dacia Sandero 32 34 5. Opel Zafira 24 27

Silné zastoupení Dacie je patrné i na pořadí, v top pět modelů na LPG jsou hned čtyři z dílny rumunské značky. Vede Dokker (251 kusů), za nímž následují Logan (70 exemplářů), Lodgy (68) a Sandero (32).