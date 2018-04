Neznámé funkce automobilů: Tohle všechno vaše auto umí, ale vy o tom nevíte!

Kdo z vás začal soužití s novým vozem tím, že by si přečetl celý návod k obsluze? Obvyklé to bylo možná v dobách, kdy na auto šetřila celá rodina, pak na něj několik let čekala a dalších dvacet jej musela mít – to skutečně člověk nechtěl nic podcenit. Dnes na auta dosahujeme snadněji, ojetých je vyloženě přetlak a leckdo dostává služební v práci. To pak v návodech k obsluze listujeme, jen když máme nějaký problém. A mnozí radši zavolají do servisu. Přitom auty jezdíme mnohem víc než naši předci. Víc času nás tedy stojí, i pokud některé jejich funkce nevyužíváme, nebo je využíváme špatně. V redakci jsme dali hlavy dohromady a vybrali nejobvyklejší případy z několika uživatelských oblastí.

Marné lomcování klikou

Už před masivním rozšířením dálkově ovládaného centrálního zamykání se výrobci snažili nějak usnadnit přístup do vozu. Například zaoblená a svého času v ČR velmi oblíbená Mazda 626 generace GE z let 1992 až 1997 mívala osvětlenou zdířku pro klíček ve dveřích. Osvětlení se aktivovalo tak, že jste zatáhli za kliku zamčeného vozu. Nebo svého času hojně rozšířené „čtyřoké“ BMW 5 E34 z let 1988 až 1996, u nějž jste přidržením dveřní kliky zamčeného auta zapnuli elektrické vyhřívání zámku. Pokud přes noc zamrzl, za pár vteřin se do něj šlo klíčem dostat. Jestliže se teď chytáte za čelo, že tato auta jste měli a v noci dělali klíčem díry v laku u mazdy či u bavoráku marně nahřívali zapalovačem, máte první užitečné funkce vozů, o kterých však málokdo věděl.

Velmi oblíbený je dnes bezklíčový přístup. Že nemusíme klíček vůbec vytahovat z kapsy či kabelky, na to jsme si rychle zvykli, a kdo za to při koupi připlatil, asi to využívá. I u dlouhodobě testované redakční Škody Rapid se nám však děje, že zatáhneme za kliku a ona nepovolí. To by člověk vzteky prokopl dveře, když klíče si dal v kanceláři frajersky do poslední kapsičky batohu s notebookem, že je teď týden nebude muset vyndat. Mnozí ve stejné situaci volají do servisu, ale náhle chyba nejde demonstrovat a vše funguje bezvadně, technici tak nemají co zkoumat. Jasno nám v tom udělal Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí Škody Auto: „Vůz nelze odemknout zatáhnutím za kliku, pokud jej předtím někdo uzamkl dálkovým ovládáním na klíči. Je to ochrana proti neúmyslnému odemčení v případě pohybu řidiče v blízkosti vozu.“

Byť sami si takové neúmyslné odemčení moc neumíme představit (ruku je potřeba vložit za kliku, což člověk nedělá, když kolem auta jen prochází), tato rada nám pomohla. Proškolili jsme všechny členy redakce, že rapid nemají zavírat klíčem, ale vždy přiložením palce na kliku. A problémy ustaly. Podobně to funguje i u jiných vozů, například u renaultů, které s bezklíčovým přístupem kdysi přišly z levnějších aut jako první. Jestliže tak občas marně lomcujete klikou, zeptejte se manželky, jak vůz zamyká.

Pro zavazadla až po vystoupení

Ze stejného ranku, tedy lomcuji dveřmi a ono nic, jsou i stížnosti na přístup do zavazadelníku. Auta, která už nemají zámek ovládaný mechanicky, ale mikrospínačem (u škodovek vše od první fabie), mívají i nějaké zabezpečení, aby vám zloděj v koloně nemohl otevřít kufr, vzít z něj věci a utéct, než se stihnete odpoutat. Kufr tak zpravidla nejde otevřít, když je zapnuté zapalování a sedíte uvnitř. Takže když třeba jen zastavíte u krajnice, a někdo jiný si chce dát věci do zavazadelníku a nastoupit, musíte nezřídka nejen vypnout motor, ale i otevřít dveře řidiče – aby bylo autu jasné, že věci z kufru si berete už vy, ne někdo jiný.

Kufr se sám nezavře

Už zcela od začátku dálkového ovládání měla auta ochranu proti neúmyslnému odemčení. Když jste si třeba odemykací tlačítko stiskli nevědomky v kapse, nezůstalo auto přes noc otevřené. Pokud nikdo do třeba 30 s nevzal za kliku, opět se uzamklo. To je známá funkce, která mimochodem dokáže uvnitř zamykat klíče či peněženku, když má vaše fabia vadný mikrospínač v klice. Pak totiž neví, že už jste ji otevřeli a jen se domů pro něco vracíte. Podobnou funkcí však nedisponuje elektrické ovládání zavazadelníku, které také mívá své tlačítko na klíči. Když si jej při odchodu od auta neúmyslně zmáčknete, kufr se za zády otevře a zůstane tak třeba celou noc. Je to logické – auto nemá jak zjistit, zda se pod víkem zavazadelníku stále nepohybujete, a nesmí vám jej začít nenadále pouštět na hlavu. „Mnozí zákazníci si u nás proto nechávají diagnosticky odpojit ovládání pátých dveří na klíči,“ vysvětluje Daniel Říha z Autostylu Trutnov jedinou pomoc pro ty, kdo se nechtějí za svým vozem ohlédnout.

Zhasl motor? Hlavně klid!

O autech s bezklíčovým startováním tlačítkem a manuální převodovkou byste měli vědět ještě jednu věc. Když třeba při rozjezdu na křižovatce dáte málo plynu a motor zhasne, stačí sešlápnout spojku a jednotka začne znovu startovat. Většina řidičů však v tu chvíli skočí po tlačítku a zmáčknou jej. Když takto ve snaze nastartovat předstihnou automatiku, dosáhnou pravého opaku – vypnou si zapalování a pohled na ztmavlou přístrojovku je uvede v totální paniku. Než člověk zjistí, co se vlastně děje, a motor znovu nastartuje, může být zvonící tramvaj už nečekaně blízko a infarkt na cestě.

Bezklíčové startování je vůbec věc – člověk do tlačítka jen ťukne, benzinové auto si zapne zapalování, diesel nažhaví a automaticky zvolí i potřebnou dobu běhu spouštěče. Vy se mezitím třeba stihnete připoutat. Ale pozor, třeba u vozů koncernu Volkswagen (včetně škodovek) zhruba od roku 2012 (tedy od platformy golfu sedmé generace) je v tomto směru jedno, jestli máte příplatkový systém Kessy (startování tlačítkem), nebo jen obyčejnou spínací skříňku. Dobu běhu spouštěče totiž řídí elektronika už vždycky, takže klíčem stačí do startovací polohy jen „tuknout“. Někteří majitelé třeba mercedesů se teď smějí, že to tak mají už od půlky devadesátých let. Ano, to je pravda, už v prababičce současné třídy E (modelu W 210 – takzvané masařce) stačilo klíčem ve spínací skříňce ťuknout. Většina řidičů to však nikdy nezjistila a starý mercedes i novou „trojkovou“ octavii startují jak v autoškole a bedlivě poslouchají, jestli už motor chytl.

Sedačka se pokaždé rozšteluje

S klíči od auta souvisí jiná překvapivá stížnost majitelů zejména bazarových vozidel. „Už nevím, co mám dělat. Koupil jsem si Volkswagen Sharan z roku 2011. Sedačky mám elektricky ovládané s paměťmi. Když přijdu do auta, vždy najdu řidičovo křeslo ve zcela nepřijatelné poloze pro nějakého trpaslíka. Ať si svou polohu nastavím a uložím třeba do všech tří pamětí, pořád se to opakuje. Neporadili mi ani ve značkovém servisu a diagnostika jim prý nic nenapsala,“ píše nám čtenář Karel z Tábora. Není to závada, ale komfortní funkce mnohých aut, kdy se nejen pozice sedačky, ale třeba i zpětných zrcátek (u luxusních vozů třeba i paměti autorádií) spárovala přímo s klíčem. Když se ve voze střídají dva uživatelé, nemusí se vzájemně přetahovat o ideální nastavení – každý přijde se svým klíčem a má vše seřízeno. U nových aut se položka „uložit do klíče“ nachází v nastaveních palubního menu. Sharan se starou elektronickou architekturou však má dodnes způsob, který byl obvyklý u mnoha starších aut koncernu VW (a překvapivě to tak má třeba i japonské Subaru). Funkci zrušíte stiskem a přidržením tlačítka Set na ovládání sedaček a současným zmáčknutím odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání. To vše při otevřených dveřích a po dobu asi pěti vteřin do zaznění zvukového signálu. Opětovná aktivace je velmi snadná – odemknete auto příslušným klíčem, nastavíte sedačky a bez dalších akcí (jízdy) jej zase uzamknete. A to právě často udělají děti, které si jen vlezou do vozu, posunou sedačku, aby dosáhly na volant, chvíli dělají „brm-brm“ a auto po sobě zase zamknou. Proto i stížnost, že sedačka po odemčení auta jede sama na doraz dopředu, je v naší e-mailové poště tak častá.

Dojezdy oken nefungují

Další častou uživatelskou stížností, řešitelnou však konzultací s návodem k obsluze, je elektrické ovládání bočních oken. Respektive jejich funkce automatických dojezdů, kdy tlačítko stačí mžikově přidržet ve druhé silněji odpružené poloze, a sklo dojede až nahoru – zatímco vy už se oběma rukama můžete věnovat řízení. „Tuto funkci své staré fabie jsem využíval při každém odjezdu od závory podzemních garáží. Loni však přestala fungovat, tlačítko musím držet celou dobu. Kamarád říkal, že už je asi vymačkané. Koupil jsem za tři tisíce nové, ale je to pořád stejné a jsem vzteky bez sebe,“ napsal nám další z vás s prosbou, abychom jej nejmenovali. Ale není sám, kdo se s něčím takovým trápí. Po každé ztrátě napájení (například při úplném vybití či výměně autobaterie) je totiž nutné dojezdy okének znovu nastavit. U mnoha aut se to dělá jen tak, že s nimi jednou až dvakrát zajedete z jedné krajní polohy do druhé a v nich spínač pořádně přidržíte. To většina lidí časem udělá i mimoděk, takže závěrem bývá ono známé flegmatické, že to sice chvíli nefungovalo, ale už to „maká“, takže je to asi v pořádku. Fabia a s ní i celá řada koncernových vozů však má méně uživatelsky příznivou variantu, která pracuje s funkcí komfortního větrání. To je příjemná specialita škodovek a volkswagenů – dlouhým stiskem odemykacího tlačítka se otevřou všechna elektricky ovládaná okna včetně střešního, abyste v létě vypustili z vozu výheň, než do něj vlezete. Dlouhým stiskem zamykacího tlačítka se všechna otevřená okna uzavřou. Když třeba zjistíte, že to děti neudělaly, nemusíte se vracet k vozu a znovu zapínat zapalování. Fungovalo to už na první generaci octavie! Dálkové ovládání „centrálu“ není podmínkou – lze to udělat i klíčem vloženým do zámku a jeho podržením v krajní pozici. A přesně tento způsob, tedy s klíčem v zámku, se u zmíněné fabie i mnoha jiných koncernových aut používá k nastavení dojezdů. Podržením v poloze odemykání sjedete s okny až dolů, poté zamykáním zpět nahoru – a je nastaveno.

Klíče od subaru uzamkni ve voze

Vůbec největší zajímavost ohledně přístupu do vozu najdete u značky Subaru. V ceníku se tato funkce jmenuje „Přístup do vozu pomocí kódu PIN“ a mají ji všechny modely s bezklíčovým centrálním zamykáním a startováním. „V praxi se hodí třeba k tomu, když si v přírodě chcete jít zaplavat a nemáte kde nechat klíče. Tak je prostě zamknete do auta, které pak otevřete vymačkáním kódu PIN, jejž si sami zvolíte,“ vysvětlil nám Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí českého Subaru. Nejprve je potřeba připravit auto na vložení kódu, aby vědělo, že teď má stisky vnímat. To uděláte složitou sekvencí, kdy nejdřív stisknete uzamykací tlačítko na dálkovém ovládání a držíte jej zmáčknuté. Do toho stisknete zadní uzamykací tlačítko pátých dveří. Ozve se akustický signál, obě tlačítka povolíte, ale ještě dokud zní, musíte stisknout odemykací. Od té doby je auto připraveno pamatovat si pětimístný kód PIN, který mu budete zadávat právě pomocí uzamykacího tlačítka na pátých dveřích. Kód musí mít pět čísel. Trojku zadáte tak, že tlačítko stisknete třikrát. Zazní akustický signál a můžete zadat další číslo, opět počtem stisků. Poté, co zadáte všech pět míst, dveře auta se odemknou a zase uzamknou. Tím vám vůz říká, že má kód uložený. Vůz i bez klíče odemknete prostě tak, že k němu přijdete a do uzamykacího tlačítka na pátých dveřích vyťukáte příslušnou sekvenci. Abyste v autě mohli nechat i klíče, musíte ještě zrušit funkci bezklíčového přístupu, která jinak znemožňuje jejich uzamčení uvnitř auta. A to tak, že odemknete vůz, otevřete dveře řidiče, páčku na klice (kterou se japonská auta zevnitř zamykají) přesunete do pozice zamčeno a současně stisknete obě dvě tlačítka na dálkovém ovládání. Od té chvíle můžete zamknout klíč ve voze a dostat se pak k němu pomocí kódu PIN.

Zapomínání zadního víka

Napadlo vás někdy, proč v tolika bazarových autech chybějí zadní krycí plata zavazadelníku či rolety? Důvod už dávno není tentýž jako v devadesátých letech, kdy auta nemívala ani reproduktory a předchozí majitel si dodělával autorádio tak, že vzal do ruky přímočarou pilu a vyřezal v platu díry. Plata a rolety lidé zapomínají před obchody s nábytkem na parkovišti, když pod tlakem netrpělivců čekajících na volné místo něco velkého nakládají. Často je zapomenou i doma ve sklepě či garáži, kam plato odloží, když často vozí něco velkého a v autě by jim překáželo. Přitom například u Octavie II je možné plato vložit za zadní sedačky, kde nepřekáží, i když vezete něco vyššího. Zcela unikátní je pak možnost uložit u subaru roletu pod spodní podlážku zavazadelníku. To málokdo ví.

Sklápění pravého zrcátka k obrubníku

Některá auta mají už od osmdesátých let užitečnou funkci – pravé zpětné zrcátko se při couvání sklopí k obrubníku. Pokud máte zrcátka elektricky ovládaná a pravé se nesklápí, zkuste nejdřív přepnout ovladač zrcátek, jako byste chtěli pravé zrcátko nastavovat. Třeba u fordů či škodovek je tato funkce dostupná jen při nastavení ovladače na R. Navíc „sklopenou“ polohu je také potřeba si nastavit, a to zdánlivě jednoduše: zařadíte zpátečku a nastavíte zrcátko. Mnohem obtížnější to je, pokud máte pozice elektrických paměťových sedaček uložené v klíčku. Tam se totiž ukládá i nastavení zrcátek včetně toho pro couvání. Takže si to sice za jízdy nastavíte, ale nepřidáte to „do klíčku“ a po dalším odemčení auta je opět zrcátko pro couvání nastavené rovně. Abyste přidali couvací polohu zrcátka do paměti klíčku, musíte třeba u volkswagenů do Golfu VII (včetně současných sharanů či multivanů) vykonat následující:

Zapněte elektrickou parkovací brzdu.

Převodovku vyřaďte do neutrální polohy.

Stiskněte požadované paměťové tlačítko (ano, jinak to nejde, pozici zrcátka musíte přiřadit i k některé z pamětí).

Zařaďte zpětný chod.

Nastavte zrcátko do požadované polohy, abyste dobře viděli na obrubník.

Tím je poloha zrcátka přiřazena i ke klíčku, jímž bylo vozidlo odemknuto.

Ano, je opravdu ke vzteku, že tak užitečná funkce je často tak obtížně dosažitelná. Aby to bylo ještě horší, současná Octavia III navíc už umí zrcátko k obrubníku při couvání sklopit, jen pokud má elektricky ovládané sedačky s paměťmi. Což je v autě kompaktní třídy jeden z nejméně obvyklých příplatků.

Tajné menu pro odborníky

Řídicí jednotky dnešních automobilů mají k dispozici mnoho údajů a jen základní z nich (rychlost, otáčky, stav paliva) standardně ukazují řidiči v přístrojové desce. Pokud vás zajímají i pokročilejší hodnoty, nemusíte nutně nacvičovat s diagnostikou a zásuvkou OBD. Někdy se dají další údaje vyvolat na přístrojovém štítu. Například k nabití akumulátoru se u Škody Fabia III či Octavia III dostanete po dlouhém stisku nulovacího tlačítka mezi otáčkoměrem a tachometrem. Jako první se objeví nastavení data a času, jako druhé právě nabití akumulátoru. U Mercedesu třídy E (W211) se nabití akumulátoru zobrazí po třech stiscích nulovacího tlačítka. „Kolíčky“ v přístrojové desce pak umějí zobrazit spoustu zajímavých informaci u vozů BMW. Tajné servisní menu je však nejdříve potřeba odemknout.

Stiskněte a držte pravý nulovací kolíček

Zapněte spínací skříňku do první polohy (pro napájení příslušenství, kdy ještě nesvítí kontrolky)

Tlačítko pusťte ve chvíli, kdy se objeví nápis TEST-NR.01. Označuje první skupinu údajů, celkem je jich 19.

Vstupte opět pravým tlačítkem

Levým v této první skupině najděte položku FGSTNR - jakési identifikační číslo vozidla

Sečtěte posledních pět číslic

Nalistujte položku 19, kam toto číslo levým tlačítkem zadejte – když je to 25, tak 25 stisků.

Od této chvíle jsou všechna menu přístupná.

Menu 1 - např. datum výroby auta.

Menu 2 - test přístrojové desky, kdy rozsvítí všechny kontrolky, pixely a zamává ručičkami

Menu 4 - průměrná spotřeba paliva, a to i u vozů, které nemají příplatkový palubní počítač!

Menu 9 - napětí autobaterie