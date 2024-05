Ojetý Mercedes-Benz třídy E (W213/S213/X213): Pletou si ho s levnějším

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V dobách, kdy šlo modelové řady spočítat na prstech jedné ruky, to býval nejprodávanější a nejznámější mercedes. V současném modelovém guláši si loňské generační obměny třídy E všiml spíš jen ten, kdo se o tuto značku bytostně zajímá – pro laickou veřejnost je to skoro „neviditelné“ auto. Jednak typický zákazník Mercedesu čím dál častěji preferuje vysoké sezení v SUV. Druhak se designové rozdíly mezi minulými třídami C a E nešťastně smrskly na minimum. Samozřejmě ke škodě dražšího a technicky hodnotnějšího éčka, které se vlastnostmi blížilo spíše ředitelské S-Klasse (myšleno minulé W222).

Nešťastný oxid uhličitý

Z nepřeberného seznamu možných motorizací, novinkových řešení a volitelné výbavy by vás nejspíš rozbolela hlava, proto to pojmeme praktičtěji. Předně: u éček z období 2016-2018 se vyhněte kusům vybaveným příplatkovou třízónovou klimatizaci Thermotronic (kód výbavy 581), která byla stejně jako u dobové S-Klasse plněna atypickým chladícím médiem R744, tedy oxidem uhličitým – CO 2 . Ten je nehořlavý a zdánlivě levný na doplnění, jenže 16x řidší než dnes běžný tetrafluorpropen R-1234yf, a navíc pracující s nesrovnatelně vyšším systémovým tlakem (v parném létě může dosahovat až 100 barů!). U nehybridních vozů s klimakompresorem poháněným klasicky řemenem je systém s chladivem R744 chronicky náchylný k netěsnostem a ztrátě chladiva, nadto má absurdně drahý a často odcházející kompresor, který v originálu vyjde na 104.000 Kč.