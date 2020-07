Otevření auta bez vytažení klíče z kapsy považujeme za jeden z nejpřínosnějších vynálezů současnosti. Bezklíčové odemykání funguje to jednoduše: klíček neustále vysílá rádiový signál, auto ho přijme, dekóduje, a buď odemkne, nebo nastartuje. Jenže to dokáže také pozlobit. Co dělat v případě, že se baterie vybije? Jak pak nastartovat auto s vybítým klíčem?

Baterky snad žere

Systém má totižu bohužel tu nevýhodu, že rychle vybíjí baterky v ovladači. Vysílač neustále spotřebovává energii na nepřetržité sdílení signálu. V tom se liší od dosavadního dálkového ovládání, které se aktivovalo stisknutím tlačítka – startovat jste museli otočením klíčku ve spínací skříňce zapalování.

Bezklíčové ovladače se vybíjejí dokonce tak rychle, že jsme v redakčním Volkswagenu Touran během dvou let už dvakrát vyměnili baterku. Auto se naštěstí vždycky samo připomene nápisem na budících.

O permanentním spotřebovávání energie pochopitelně dobře vědí i výrobci automobilů, již kvůli tomu naprogramovali režim odpojení funkce po týdenním nepoužívání (například 60 hodin u superbu). Tehdy se bezklíčový vstup deaktivuje a do vozu se lze dostat třeba jen ze strany spolujezdce, popřípadě dokonce až po zmáčknutí tlačítka na ovladači.

Nemusíte být hned ignoranti nerespektující kontrolky, abyste se dostali do potíží. „V prudkých mrazech, které panovaly před pár týdny, jsme řešili několik případů, kdy běžkařům přemrzly baterky v ovladačích u sebe a nemohli se na konci dne dostat do auta, ani odjet,“ zavolal nám Marcel Tiler z Loužnice u Jablonce nad Nisou, kde mnohdy nezbylo než auto odtáhnout do servisu. Ačkoliv se technici dostali do vozu, nepodařilo se jim vždy použít náhradní metody nastartování, které má bohužel každý výrobce jinak.

Ve všech případech to znamená nějak se nejdřív dostat do vozu – tedy vydolovat z ovladače improvizovaný klíček ve formě kovové planžety. Obvykle pak musíte vyloupnout krytku zámku v klice, což se často neobejde bez jejího poškození. A tím ještě nemáte vyhráno – teprve přichází hledání cesty, jak nastartovat. Někde se klíček přikládá na startovací tlačítko, jinde na skryté místo pod volantem, a narazili jsme i na dokonale schovanou šachtičku v loketní opěrce.

Po vlastní zkušenosti už budeme dvojnásob pečlivě hlídat stav baterky v ovladači. Bohužel se bez varování může rozloučit nejen v zimě…

Neřeší, odtahují!

Na zkušenosti se závadami bezklíčového odemykání jsme se zeptali členů České asociace asistenčních společností. Tam evidují každý den 3000 volání od motoristů. Mezi nimi občas i poruchy bezklíčového systému. Jenže podle našich informací asistenční společnosti obecně takové závady příliš neřeší. Je pro ně jednodušší naložit auto na odtah a dovézt do autorizovaného servisu. A protože pojištění všechno nekryje, mnohdy to nebývá zadarmo.

Nejčastější příčinou je neznalost uživatelů, kteří se ani nepodívají do návodu, a hned volají pomoc – co také dělat, když je manuál zamčen uvnitř vozu? „Doporučujeme postupovat v souladu s pokyny výrobce vozu, informovat se v autorizovaném servisu. Klienti by měli přiblížit inteligentní klíč do místa pod volant, kde je lepší signál. Může tak fungovat i dálkové ovládání se slabší baterií a tím i kratším dosahem signálu,“ radí obecně asociace.

Kromě toho již řešili i případy hybridních vozidel, která stála v blízkosti sloupů vysokého napětí a kvůli silnému elektromagnetickému poli nešla nastartovat. Auta bylo nutné odtáhnout dál od vedení a následně zkusit znovu nastartovat. Má takhle opravdu vypadat budoucnost automobilismu?

Zvládne i opice, pokud umí číst…

Výrobci ovšem uklidňují, že není těžké poradit si s vybitými ovladači bezdotykového odmykání. Vyzkoušeli jsme to na osmi vozech. Ve všech případech se nám nakonec podařilo odemknout a nastartovat. Někdy to ale dalo pořádné hledání v návodu. Bez něho bychom si neporadili u poloviny případů.

Děkujeme bazaru AAA Auto za to, že nám svěřil pořádnou hrst klíčů od svých vozů a důvěřoval, že nepoškodíme dveřní kliky, jejichž krytky je potřeba vyloupnout. Doporučujeme stejnou domácí zkoušku. A až to budete sami testovat, dejte pozor na sousedy – nám se ani jednou neaktivoval alarm. Ale máme zprávy, že pokud do auta vstoupíte nouzově odemčením klíče, může se to stát.

Zlodějům se líbí

Ze zpráv možná víte, že systém bezklíčového vstupu a startování kazí principiální nevýhoda – zloději totiž dokážou zachytit a zesílit vysílanou frekvenci, aby se dostali do vozu a odjeli s ním. Jako nepříliš praktická rada se obvykle nabízí uschovat klíče do ledničky, nebo trezoru, které signál odstíní. Kdo z nás to dělá? Ale měli bychom, protože kolegové z německého autoklubu ADAC podrobili serióznímu testu 24 vozů a u všech zjistili, že lze signál naskenovat i na vzdálenost mnohem větší než udávaných 1,5 metru od vozidla. Na postavení čtečky jim stačily komponenty nakoupené v elektroobchodě za necelé tři tisíce.

Test náhradních metod startování

Mercedes-Benz GLA: Tahem škubni čudlíkem

Mercedes GLA je plný zajímavých protikladů - ovladač má totiž tvar klasického mercedesovského klíčku, ačkoliv je bezklíčové startování tlačítkem vždy standardní součástí modelu. Totéž platí pro dveřní zámky, které neschovává žádná krytka, ačkoliv má vůz vždycky bezklíčový vstup. Pro případ poruchy je to ale skvělé. Planžetu jsme z ovladače snadno vysunuli a odemkli. Po stisknutí tlačítka pod volantem jsme se dozvěděli obligátní formuli „klíček nerozpoznán“. Vydali jsme se tedy hledat do návodu, kde se nám dostalo rady nastartovat vložením klíčku do zapalování. Ale kam, když je na jeho místě tlačítko? Po chvíli se nám rozsvítilo – respektive na palubní desce se po několika marných pokusech objevil nápis, že máme vysunout tlačítko. Chvilku jsme se osmělovali a po sebrání odvahy krytku vytáhli. Zjevila se spínací skříňka, do které pasoval konec klíčku. Zdviháme palec, škoda zbytečného intermezza s návodem.













Naše hodnocení Plusy Napíše řešení na budících, ale ne hned Minusy Rada z návodu není dostatečná Známka 1-

Hyundai Tucson: Dobrý - až na ten návod

Případnou poruchu bezklíčového odemykání lze na tucsonu snadno vyřešit. Rozebrání klíčku je dílem okamžiku. Ani dveřní zámky nejsou schovány pod krytkou, dovnitř jsme se tak dostali jednoduše a pokusili se o start. Potěšil nás hned nápis na displeji: „Tlačítko Start stiskněte klíčem“. Funguje to bez záludností a dlouhého přemýšlení. Až potud vše hodnotíme vysoko. Jenže pro výměnu baterky v ovladači už jsme museli do návodu, a tady se zasekli u rejstříku. Pojmy začínající na „K“ jsou zde pod „Ch“, záložky Manuální klimatizace nebo Motor hledejte pod „L“.













Naše hodnocení Plusy Zámky nejsou skryté, řešení napíše na budících Minusy Chyby v rejstříku obsáhlého návodu Známka 1-

BMW X2: Skoro vzorňák

Nováček v portfoliu bavorského výrobce dobře myslí i na nouzové situace vybití klíčku v ovladači. Na dveřích kryje zámek obligátní lakovaný díl, v tomto případě ale se zesílením výřezu pro klíček. Při použití se tedy neomačká tak snadno jako u konkurenčních značek. Uvnitř je pak situace obdobná, na přístrojovém štítu se rozsvítí nápis „Chybí vzdálený ovladač“. Naštěstí ho vzápětí doplní další oranžový pokyn – přidržte dálkové ovládání u sloupku volantu. Tentokrát jsme se obešli bez návodu. Škoda že je dotykové místo v tmavých garážích na černém plastu málo vidět.













Naše hodnocení Plusy Řešení se dozvíte hned z palubní desky Minusy Musíte sundávat krytku, aspoň že má zesílení pro klíček Známka 1-

Volkswagen Passat: Šachtička zůstala

U dveří passatu nezbývá než vyloupnout lakovanou krytku zámku. Překonali jsme nedůvěru ke klíčku, který vypadá jako z tvrdšího plastu, a kryt odstranili. Stačí jen zastrčit planžetu do otvoru dole a páčit. Možnosti opakování jsou samozřejmě limitované, než se krytka poškodí. Po usednutí za volant je pak situace náramně jednoduchá – pod volantem totiž zůstala šachta pro zasunutí klíčku. Stačí vložit, a už se rozsvítí budíky. Snadné jak facka. Body ale ztrácí za krytku citlivou na poškození.













Naše hodnocení Plusy Návod ani nepotřebujete, šachta na vložení klíčku zůstala Minusy Hrozí poškození dveřní krytky Známka 2

Volkswagen Touran: Hledá se skrytý bod

Volkswagen jsme vyzkoušeli ještě jednou pro porovnání, že ani u dvou aut stejného výrobce nemusí platit stejný postup. Vystřelovací klíček touranu vypadá totiž pořád stejně jako u starších VW. V případě vybití baterky v ovladači je to ale výhoda, nemusíte nad ničím přemýšlet a klíč snadno použijete. Pro vyloupnutí krytky platí totéž jako u passatu. S trochou páčení to jde, vždycky se ale otvor pro klíč trochu omačká. Naštěstí asi nebudete krytku sundávat denně. Dál je ale situace složitější. Nápis na palubní desce nás nasměroval k návodu – tam je sice popsáno hledání bodu pod volantem, ale stejně na to mohl upozornit už nápis na přístrojích. Pro vylisovaný reliéf s klíčkem na tmavém plastu platí totéž co u BMW X2. V přítmí garáže hned netrkne do očí.













Naše hodnocení Plusy Klíček není třeba rozebírat, stačí stisknout tlačítko a planžetu vyklopit Minusy Musíte do návodu Známka 2-

Škoda Kodiaq: Přilož zadní stranou

Škoda Kodiaq už se vzhledem k modelovému mládí neobsluhuje dálkovým ovladačem s vystřelovacím klíčem jako starší sourozenci, ale dostala líbivější krabičku s integrovanou planžetou. Ta se jednoduše vysune po odtlačení pojistky. Potřebujete ji na vypáčení krytky dveří. Pak už jsme museli do návodu, kde jsme našli pokyn přiložit klíček zadní stranou ke startovacímu tlačítku. Auto ho ihned rozpoznalo a nastartovalo. Při výměně baterky si s intuicí neporadíte a radu najdete v manuálu – počítejte ovšem s tím, že k práci potřebujete maličký šroubováček o šířce 3 mm. Zasune se do hloubky 12 mm do zdířky po klíči a pootočením se otevře krytka, pod níž je knoflíková baterka. Jinde jsme viděli, že to jde i mnohem jednodušeji.













Naše hodnocení Plusy Klíček vyjmete z krabičky intuitivně Minusy K výměně baterky potřebujete šroubovák Známka 2-

Suzuki S-Cross: Dotkni se tady!

Hledání zámku zamykání na dveřích suzuki nedá mnoho práce. Vytažení planžety samotné zabere sotva mžik. Samotná procedura startování už ale vyžaduje návod k ruce. Pro nastartování je totiž potřeba nešlapat na pedál brzdy ani spojky a stisknout tlačítko. V průběhu deseti dalších sekund se rozbliká kontrolka na palubní desce a systém čeká na kontakt klíče – po dobu dvou sekund je nutné přiložit ho ke startovacímu tlačítku. Ale pozor: stranou se zamykacím tlačítkem. Krkolomností to naštěstí zase tolik nevybočuje ze zvyku dalších výrobců a nakonec se podařilo. Ovšem při výměně

vybité baterky si obalte nervy čokoládou – bez opravdu tenkého šroubováku a šikovných prstů to raději svěřte někomu trpělivějšímu.













Naše hodnocení Plusy Nemusíte odloupávat krytku na dveřích Minusy Přikládání klíče určitým místem je dost krkolomné Známka 2-

Ford S-Max: Případ černé díry

Plnohodnotný klíč je v ovladači fordu důmyslně ukryt. Kvůli jeho vydolování musíte krabičku otevřít, zatímco u konkurence stačí jednoduše vysunout.

Na dveřních zámcích jsme pak našli záslepku, takže se zase opakovalo opatrné odloupnutí se zatajeným dechem kvůli riziku poškození laku kliky. Bez návodu bychom pak místo nouzového startování rozhodně nikdy nenašli, vlastně jsme s tím měli potíže i s manuálem v ruce – klíček se totiž musí položit do šachtičky umístěné až na dně loketní schránky ve výčnělku. Není tam příliš vidět, hledá se poslepu. Z funkčního hlediska ale funguje stejně dobře jako jiné systémy.